Más de una docena de estados dan luz verde para vacunar a todos los adultos

Más de una docena de estados abrirán la elegibilidad para vacunas a todos los adultos esta semana en una importante expansión de las vacunas COVID-19 para decenas de millones de estadounidenses en medio de un preocupante aumento de los casos de virus y preocupaciones sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda de las vacunas.

Mientras tanto, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo el lunes que tenía una sensación recurrente de «fatalidad inminente» sobre una posible cuarta ola de infecciones por coronavirus después de que los casos en Estados Unidos aumentaron 10% en la última semana. Suplicó a los estadounidenses que no relajaran prácticas preventivas como las medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras.

«Por favor, esperen un poco más», dijo la Dra. Rochelle Walensky durante una reunión informativa en la Casa Blanca. Varios estados del noreste y Michigan han experimentado los mayores aumentos, con algunos reportando cientos o miles de casos nuevos más por día que hace dos semanas.

Un nuevo estudio de los CDC concluyó que las vacunas Pfizer y Moderna eran 90% efectivas después de dos dosis, un hallazgo que Walensky dijo que debería ofrecer esperanza.

Los estados que abrieron la elegibilidad para cualquier persona de 16 años o más el lunes incluyeron Texas, Oklahoma, Luisiana, Ohio, Dakota del Norte y Kansas.

La rápida expansión ha alimentado las preocupaciones de que el número de solicitantes de vacunas ansiosos superará con creces el suministro disponible de vacunas, frustrando a millones de personas recién elegibles que han esperado desde finales del año pasado para tener la oportunidad de recibir una inyección. Otros funcionarios han puesto su fe en un exceso prometido de vacunas y en su lugar han centrado su atención en el próximo desafío: presionar al mayor número posible de personas para que se topan las vacunas para que la nación pueda lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible.

En Kansas, donde algunos funcionarios de salud locales han dicho que están luchando para encontrar personas para vacunarse, otras 400,000 personas ahora son elegibles para vacunas. La gobernadora demócrata Laura Kelly ha sido criticada por los republicanos por un lento y desorganizado despliegue de vacunas, y enfrentó más críticas el viernes cuando anunció el plan para ampliar la elegibilidad. Un legislador republicano dijo que las personas con enfermedades crónicas podrían quedarse atrás.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, ha dicho que el estado pronto tendrá suficientes vacunas para todos los que lo deseen, y que el desafío ahora es asegurarse de que la gente quiera vacunarse.

Algunos condados en Illinois están siendo autorizados a ampliar la elegibilidad a toda esta semana si encuentran que las dosis no se utilizan. Mientras tanto, en Chicago, la vacuna no estará disponible para todos hasta al menos el 1 de mayo porque la ciudad no tiene suficientes vacunas a mano.

El martes, Minnesota abre la elegibilidad, seguido por Indiana y Carolina del Sur el miércoles, Connecticut y Montana el jueves y New Hampshire y Colorado el viernes. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció que los residentes mayores de 30 años serán elegibles para las vacunas a partir del martes, y todos los mayores de 16 años serán elegibles a partir del 6 de abril.

La Dra. Kristina Box, Comisionada de Salud de Indiana, dijo la semana pasada que la espera para una cita podría extenderse de tres semanas a seis semanas o más para asegurar que el sistema no sobresalga.

Arizona abrió la elegibilidad a todos los 16 años o más la semana pasada, pero desde entonces ha estado lidiando con una consecuencia no deseada: el interés en ser voluntario en cuatro sitios estatales de vacunación se desplomó casi inmediatamente. Rhonda Oliver, CEO de HandsOn Greater Phoenix, una organización sin fines de lucro que maneja el reclutamiento de voluntarios en línea, dijo que desde febrero, miles de turnos de voluntarios se llenaron en una hora. Ahora muchos permanecen vacantes.

«La gente lo vio como una forma de obtener la vacuna antes», dijo Oliver. «Anticipamos una entrega, pero no esperábamos que se saliera de un precipicio en cuestión de 24 a 48 horas como esta».

El miércoles, el primer día de la nueva elegibilidad, sólo 70 de los 145 voluntarios programados aparecieron en el State Farm Stadium en Glendale, y decenas de personas se retiraron antes o simplemente no se presentaron. Oliver dijo que eso ponía una carga injusta a los voluntarios que aparecían y no podían tomar descansos.

Las personas que reciben la vacuna, sin embargo, no deben verse afectadas por la caída. Oliver dijo que la asistencia voluntaria no afectará los tiempos de espera para aquellos con citas. HandsOn Greater Phoenix espera disminuir la hemorragia poniéndose en contacto con grandes empresas y grupos comunitarios que buscan actividades de servicio. El grupo también está alentando a amigos o familiares que han sido vacunados a ser voluntarios juntos.

Muchos otros estados todavía se están frenando en medio de una continua falta de suministro.

Funcionarios de California dijeron que el estado puede administrar 3 millones de disparos a la semana ahora, y el gobernador demócrata Gavin Newsom ha pronosticado que la capacidad máxima aumentará a 4 millones a finales de abril. Pero los suministros han limitado el esfuerzo hasta ahora a 1,8 millones de vacunas por semana, una cifra que se espera que aumente a 2,5 millones por semana en la primera quincena de abril y luego a 3 millones a finales de abril, cuando a todos los mayores de 16 años se les ofrecerá la vacuna.

El Dr. Marty Fenstersheib, Oficial de Salud del Condado de Santa Clara, dijo que a su condado se le ha dicho que recibirá 58,000 dosis esta semana, pero el estado comenzará a permitir que unas 400,000 personas más entre las edades de 50 y 64 años en el condado se inscriban a partir del jueves, además del atraso actual.

«No tenemos la vacuna y estamos preocupados», dijo Fenstersheib.

Entre los métodos que los funcionarios están empleando para llegar a las comunidades desatendidas se encuentran camionetas que pueden ser utilizadas como clínicas móviles que viajan a vecindarios afectados y proporcionan vacunas sobre el terreno.

En California, las clínicas móviles están ayudando a vacunar a los trabajadores agrícolas que pueden no tener transporte a sitios de vacunación más grandes o que no pueden navegar por el portal de registro en línea del estado. La ciudad de Los Ángeles también planea tener 10 equipos móviles de vacunación. El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo el lunes que cuatro clínicas de autobuses móviles distribuirán vacunas a comunidades desatendidas.

Si bien la demanda ha disminuido en algunas comunidades, es tan rápida como siempre en otras, y las molestias de inscripción continúan.

Dwight y Kate Blint tuvieron sus primeras fotos el sábado en Hartford, Connecticut, pero tomó algún tiempo y trabajo hacerlo. Para empezar, el proceso para registrarse en línea fue simplemente demasiado confuso, por lo que decidieron llamar por teléfono para las citas. Pero los dos, ambos de 56 años, con trabajos en comunicaciones en el negocio de seguros, no podían pasar horas al teléfono. La madre de Dwight Blint, que está jubilada, accedió a llamar.

«Se necesitaron cuatro o cinco intentos, esperando por teléfono durante media hora para hablar con alguien para que le dijeran que no tenemos una cita», dijo. «Estamos hablando de horas.»

Pero el esfuerzo fue más suave para el profesor de la Universidad de Utah Bill Johnson. Dijo que se preparaba para una experiencia lenta y confusa, pero en su lugar le pareció notablemente fácil.

«Tuvimos que hacer la cita en línea y llegamos dos días después», dijo Johnson, de 59 años, quien tuvo su primera oportunidad en el centro de convenciones en Salt Lake City. «Nos tomó 10 minutos conducir allí, y nos golpearon dos minutos después de que llegamos.»