Maryanne Trump Barry, hermana mayor del expresidente, muere a los 86 años

Maryanne Trump Barry, jueza federal jubilada y hermana mayor del expresidente Donald Trump , murió a los 86 años en su casa de Nueva York.

Hasta su jubilación en 2019, Barry fue jueza superior del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, un nivel inferior al de la Corte Suprema.

La policía de Nueva York confirmó que los agentes fueron enviados a la casa de Barry en Manhattan justo antes de las 4:30 am y descubrieron a una mujer fallecida de 86 años. La causa de la muerte no quedó clara de inmediato. Su muerte fue confirmada por un funcionario judicial que habló bajo condición de anonimato porque la muerte de Barry no había sido anunciada públicamente ni por el tribunal ni por la familia de Trump.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Antes de convertirse en juez, Barry se convirtió en fiscal federal adjunto en 1974 y fue nominado para el tribunal federal de Nueva Jersey por el ex presidente Ronald Reagan. Posteriormente, el ex presidente Bill Clinton la elevó a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Se jubiló en 2019 en medio de una investigación sobre las prácticas fiscales de su familia.

Barry se había mantenido en gran medida fuera del centro de atención durante la presidencia de su hermano, pero acaparó los titulares después de que su sobrina, Mary Trump, revelara que había grabado en secreto a su tía mientras promocionaba un libro que denunciaba al expresidente. En las grabaciones, se podía escuchar a Barry criticando duramente a su hermano, y en un momento dijo que el expresidente “no tiene principios” y es “cruel”.

El hermano menor del expresidente, Robert Trump, murió en 2020 a los 71 años , y Trump celebró un servicio en la Casa Blanca en su honor. Su hermano mayor, Fred Trump Jr., murió de un infarto a los 42 años.

La ex esposa de Donald Trump, Ivana Trump, murió en 2022 a la edad de 73 años .

La noticia de la muerte de Barry fue reportada por primera vez por el Daily Voice en el condado de Nassau.