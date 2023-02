Mardi Gras trae alegría, pero también preocupación por los delitos violentos

La temporada anual del Carnaval de Nueva Orleans entró en su crescendo el martes con miles de juerguistas reuniéndose en el Barrio Francés y recorriendo kilómetros de rutas de desfile en una celebración de Mardi Gras en toda la ciudad respaldada este año por preocupaciones sobre delitos violentos y agitación política .

Las celebraciones comenzaron antes del amanecer en algunos puntos de la ciudad. Los equipos de televisión capturaron imágenes de la pandilla The North Side Skull and Bones, juerguistas disfrazados de esqueletos, que se extendían por el área de Treme para despertar a la gente para Mardi Gras. A medida que salía el sol, asomando a través de los claros en el cielo nublado, los observadores del desfile ya reclamaban lugares a lo largo de la ruta del desfile de St. Charles Avenue. El olor a barbacoa flotaba en el Distrito Central de Negocios.

Los juerguistas no se dejaron intimidar por la violencia que estropeó un deslumbrante desfile de fin de semana. Los disparos que estallaron durante un desfile el domingo por la noche dejaron un adolescente muerto y otros cuatro heridos, incluida una niña de 4 años. La policía arrestó rápidamente a Mansour Mbodj, de 21 años, por portar un arma ilegalmente y luego elevó el cargo a asesinato en segundo grado.

Las autoridades enfatizaron el lunes que el tiroteo fue un evento aislado.

“Es desalentador, pero no impedirá que venga”, dijo Roz Walker, de 55 años. Ella y su amiga Tracy Dunbar son residentes de Baton Rouge que estaban entre la multitud esperando los desfiles del Zulu Social Aid and Pleasure Club y el Rex. Organización. Han estado visitando Nueva Orleans en Mardi Gras durante décadas.

“En nuestros más de 40 años de asistir a Mardi Gras nunca nos hemos visto envueltos en ninguna situación”, dijo.

El participante por primera vez de Mardi Gras, Ken Traylor de Houston, se había enterado del tiroteo, pero se encogió de hombros. “Simplemente creo que debes tener cuidado con tu entorno”, dijo. “Las cosas suceden hoy en día en todas partes”.

El crimen ha contribuido a la insatisfacción con la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell. Ganó la reelección fácilmente en 2021, pero ha sufrido una gran cantidad de problemas políticos desde entonces, incluidas críticas sobre el crimen, la lentitud de las reparaciones importantes de las calles y preguntas sobre su uso personal de un apartamento del Barrio Francés propiedad de la ciudad.

Una petición de destitución lanzada el año pasado se acerca a la fecha límite del miércoles. Una de las organizadoras, Eileen Carter, dijo que cree que el movimiento tiene suficientes firmas, pero hará un esfuerzo de último momento.

“Vamos a tener gente recorriendo las rutas del desfile”, dijo Carter. “Eso ha sido realmente útil para nosotros”.

No hubo señales de rencor político mientras Cantrell observaba los desfiles de St. Charles Avenue desde un puesto de revisión de acceso restringido con miembros del consejo de la ciudad frente a Gallier Hall, el edificio de estilo neogriego del siglo XIX que una vez sirvió como Ayuntamiento. Saludó a los líderes del desfile de Zulu con gritos cordiales de «¡Hail Zulu!» en un tradicional homenaje a la alcaldía.

Fue un marcado contraste con una escena del fin de semana cuando Cantrell fue capturada en un video de las redes sociales haciendo un gesto con el dedo medio mientras un desfile pasaba por un puesto de revisión de la ciudad. Lo que provocó el gesto no estaba claro. La oficina de prensa del alcalde no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Una declaración dada a The Times-Picayune/The New Orleans Advocate arrojó poca luz.

“Mardi Gras es un momento en el que la sátira y la broma están en plena exhibición”, dijo el portavoz Gregory Joseph en una declaración preparada. “La ciudad ha estado disfrutando de un Carnaval seguro y saludable”, dijo el comunicado, y agregó que el alcalde esperaba continuar con la celebración.

Fue una fiesta de disfraces continua a lo largo de las calles del Barrio Francés, donde los juerguistas del carnaval suelen reunirse para una experiencia más traviesa. Y algunos disfraces fueron de actualidad.

Jerome FitzGibbons usaba una nariz falsa, bigote y anteojos y usaba binoculares mientras paseaba por Chartres Street con una gran esfera blanca atada a la parte superior de su cabeza: era un globo espía chino. Él y su esposa, Jennifer, vestida de manera similar, se mudaron a Nueva Orleans desde Nueva Jersey.

“Este es nuestro tipo de locura”, dijo.

Mardi Gras, o Martes Gordo, es la culminación de la temporada de Carnaval, que comienza oficialmente cada año el 6 de enero, el día 12 después de Navidad, y cierra con el comienzo de la Cuaresma el Miércoles de Ceniza.

La estridente celebración de Nueva Orleans es la más conocida del país, pero la festividad también se celebra en gran parte de Luisiana y la Costa del Golfo. Mobile, Alabama, reclama la celebración de Mardi Gras más antigua del país.