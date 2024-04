Mamá que lanzó a sus 2 hijos a la autopista, parecía agitada por el eclipse inminente

Una mujer que, según las autoridades, apuñaló fatalmente a su pareja en su departamento de Los Ángeles el lunes y luego arrojó a sus dos hijos desde una camioneta en movimiento a la autopista, matando a su hija pequeña , era una astróloga que calificó el inminente eclipse solar como “el epítome de la guerra espiritual” en una publicación en línea días antes.

La policía de Los Ángeles cree que Danielle Cherakiyah Johnson, de 34 años, publicó en X como una influenciadora de la astrología y artista discográfica con el apodo de » Ayoka «, en los días previos a la violencia, que comenzó horas antes de que el eclipse alcanzara su punto máximo en el sur de California, dijo el teniente. Guy Golán.

Si bien los detectives han revisado las publicaciones de Johnson, la policía no considera que el eclipse sea un factor precipitante o contribuyente a los asesinatos «porque simplemente no sabemos por qué hizo lo que hizo», dijo Golan a The Associated Press el miércoles.

“Hemos tomado todos los datos que hemos podido, pero sin poder entrevistarla y sin tener algo más tangible que una publicación en X, no sé cuánto peso se le puede dar a alguien (que dice) que hay un apocalipsis y «Lo atribuyo a uno de los asesinatos más horribles que hemos tenido en Los Ángeles», dijo Golan, jefe de la unidad de homicidios que investiga el caso.

Las autoridades dicen que Johnson y su pareja, Jaelen Allen Chaney, de 29 años, tuvieron una discusión alrededor de las 3:40 am del lunes en su departamento en Woodland Hills, a unas 25 millas (42 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles. Johnson apuñaló a Chaney y huyó con sus hijos, una niña de 8 meses y su hermana de 9 años , en un Porsche Cayenne.

Luego, Johnson condujo por la Interestatal 405 en Culver City y arrojó a sus hijas fuera de la camioneta en movimiento alrededor de las 4:30 am, dijo la policía. El bebé fue declarado muerto en la carretera, pero la hija mayor, que presenció el apuñalamiento, sobrevivió con heridas moderadas.

Johnson viajó hacia el suroeste hasta Redondo Beach, donde media hora más tarde conducía a más de 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) y se estrelló contra un árbol. La policía de Los Ángeles está investigando si el accidente en solitario fue un aparente suicidio.

Los Angeles Times informó por primera vez sobre las actividades de Johnson en las redes sociales en relación con los asesinatos.

“Ponte tu protección y tu corazón en el lugar correcto”, publicó el 4 de abril a más de 105.000 seguidores en X. “Obviamente, el mundo está cambiando en este momento y si alguna vez necesitas elegir un bando, es el momento de hacerlo bien. en tu vida es ahora. Mantente fuerte, lo tienes”.

El 5 de abril, publicó en mayúsculas: “Despierta, despierta, el apocalipsis está aquí. Todo el que tiene oídos escucha. Tu momento de elegir lo que crees es ahora”.

Sus redes sociales también incluían una mezcla de discursos antisemitas, teorías de conspiración sobre vacunas y advertencias sobre el fin del mundo junto con predicciones astrológicas y afirmaciones positivas. También el 5 de abril, publicó la palabra “AMOR” decenas de veces. Su sitio web personal ofrece una variedad de servicios que incluyen «trabajo de curación del zodíaco», «sistema de equilibrio del alcohol» y una «limpieza del aura».

La presencia de Johnson en Internet y sus seguidores en línea se remontan a años atrás. The Fader, una revista de música, la entrevistó en 2016 como una personalidad de la astrología.

Golan dijo que no hubo llamadas para que la policía acudiera al apartamento de la pareja antes del asesinato del lunes, cuando los vecinos llamaron al 911 después de ver la puerta abierta. Johnson no tenía antecedentes penales por delitos graves en California y no había indicios de violencia doméstica denunciada.

Los detectives no vincularon de inmediato el asesinato de Woodland Hills con las hijas, dijo Golan. Estaba en el vecindario del Valle de San Fernando cuando comenzó a recibir alertas de organizaciones de noticias en su teléfono celular sobre la muerte del bebé en la carretera de Culver City. Los investigadores se dieron cuenta de que podría haber una conexión entre dos niños desaparecidos del apartamento de la familia y la tragedia en la interestatal.

“Pensé: ‘Oh, hay dos niñas que quedaron varadas en la autopista 405’. Es algo tan aleatorio y terrible de oír. Y sabíamos que había dos niños pequeños”, continuó Golan. «Estábamos estableciendo una Alerta Amber».

Golan dijo que los detectives descubrieron velas y cartas dentro del apartamento, pero no estaba seguro de si eran cartas del tarot.

«No se parecían a la baraja de cartas estándar con la que jugarías al póquer», dijo.

La trayectoria total del eclipse solar se extendió desde Mazatlán, México, hasta Terranova, Canadá, en una franja de aproximadamente 115 millas (185 kilómetros) de ancho. Los juerguistas quedaron envueltos en la oscuridad en los parques estatales, en los tejados de las ciudades y en los pueblos pequeños cuando la luna bloqueó el sol, aunque el sur de California solo vio un eclipse parcial que alcanzó su punto máximo a las 11:12 a.m.

En todo el mundo, el acontecimiento celestial generó temores del apocalipsis y otras sospechas arraigadas en la religión y la espiritualidad. Pero Golan señaló que otros que publicaron en línea sobre sus preocupaciones relacionadas con el eclipse no cometieron violencia como Johnson.

«¿Cuántas personas escribieron sobre esto», dijo, «y no salieron y asesinaron a alguien?»