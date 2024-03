Maestros de Florida pueden discutir la orientación sexual y la identificación de género

Los estudiantes y maestros pueden discutir la orientación sexual y la identidad de género en las aulas de Florida, siempre que no formen parte de la instrucción, según un acuerdo alcanzado el lunes entre funcionarios de educación de Florida y abogados de derechos civiles que habían desafiado una ley estatal que critica apodado «No digas gay».

El acuerdo aclara lo que se permite en las aulas de Florida tras la aprobación hace dos años de la ley que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados. Los opositores dijeron que la ley había creado confusión sobre si los profesores podían identificarse como LGBTQ+ o si incluso podían tener pegatinas de arcoíris en las aulas.

Otros estados utilizaron la ley de Florida como modelo para aprobar prohibiciones de la instrucción en el aula sobre identidad de género u orientación sexual. Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kentucky y Carolina del Norte se encuentran entre los estados que cuentan con versiones de la ley.

Según los términos del acuerdo, la Junta de Educación de Florida enviará instrucciones a todos los distritos escolares diciendo que la ley de Florida no prohíbe hablar sobre personas LGBTQ+, ni previene las reglas contra el acoso por motivos de orientación sexual e identidad de género ni prohíbe a los homosexuales. Grupos de la Alianza Heterosexual. El acuerdo también especifica que la ley es neutral (lo que significa que lo que se aplica a las personas LGBTQ+ también se aplica a las personas heterosexuales) y que no se aplica a los libros de la biblioteca que no se utilizan para la instrucción en el aula.

La ley tampoco se aplica a libros con referencias incidentales a personajes LGBTQ+ o parejas del mismo sexo, “ya ​​que no son instrucción sobre orientación sexual o identidad de género, como tampoco lo es un problema de matemáticas en el que se pide a los estudiantes que sumen fanegas de manzanas. agricultura”, según el acuerdo.

“Lo que hace este acuerdo es restablecer el principio fundamental, con el que espero que todos los estadounidenses estén de acuerdo, que es que todos los niños de este país tienen derecho a una educación en una escuela pública donde se sientan seguros, se respete su dignidad y donde sus familias y padres son bienvenidos”, dijo en una entrevista Roberta Kaplan , la abogada principal de los demandantes. «Esto no debería ser algo controvertido».

En un comunicado, la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió el acuerdo como una “gran victoria” ya que la ley formalmente conocida como Ley de Derechos de los Padres en la Educación permanece intacta.

«Luchamos duro para garantizar que esta ley no pudiera ser difamada en los tribunales, como lo fue en el ámbito público por los medios y los grandes actores corporativos», dijo Ryan Newman, abogado del estado de Florida. «Hemos salido victoriosos y las aulas de Florida seguirán siendo un lugar seguro según la Ley de Derechos de los Padres en la Educación».

La ley ha sido defendida por el gobernador republicano desde antes de su aprobación en 2022 por la Legislatura de Florida controlada por el Partido Republicano. Prohibió la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado, y se amplió a todos los grados el año pasado.

Los legisladores republicanos habían argumentado que los padres deberían abordar estos temas con los niños y que la ley protegía a los niños de recibir información sobre material inapropiado.

Pero quienes se oponen a la ley dijeron que creaba un efecto paralizador en las aulas. Algunos profesores dijeron que no estaban seguros de poder mencionar o mostrar una foto de su pareja del mismo sexo en el aula. En algunos casos, los libros que trataban temas LGBTQ+ fueron retirados de las aulas y las líneas que mencionaban la orientación sexual fueron eliminadas de los musicales escolares. La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade decidió en 2022 no adoptar una resolución reconociendo el Mes de la Historia LGBTQ, a pesar de que lo había hecho un año antes.

La ley también desencadenó las batallas legales en curso entre DeSantis y Disney por el control del distrito gobernante de Walt Disney World en el centro de Florida después de que DeSantis tomó el control del gobierno en lo que la compañía describió como una represalia por su oposición a la legislación. DeSantis promocionó la pelea con Disney durante su carrera por la nominación presidencial republicana de 2024, que terminó a principios de este año.

Los abogados de derechos civiles demandaron a funcionarios de educación de Florida en nombre de maestros, estudiantes y padres, alegando que la ley era inconstitucional, pero el caso fue desestimado el año pasado por un juez federal en Tallahassee que dijo que no estaban legitimados para demandar. El caso fue apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.

Kaplan dijo que creían que el tribunal de apelaciones habría revocado la decisión del tribunal inferior, pero continuar con la demanda habría retrasado cualquier resolución durante varios años más.

«Lo último que queríamos para los niños de Florida era más retrasos», dijo Kaplan.