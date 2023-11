Madre e hijo acusados ​​de secuestro por llevar a una adolescente a Oregón para abortar

Una mujer de Idaho y su hijo han sido acusados ​​de secuestro después de que los fiscales dijeran que sacaron del estado a la novia menor del hijo para hacerse un aborto.

Documentos judiciales muestran que la policía de Idaho comenzó a investigar a la madre y al hijo a principios de este verano después de que la madre de una niña de 15 años dijera a las autoridades que su hija había sido agredida sexualmente y luego llevada a Oregón para abortar.

Con algunas excepciones técnicas, el aborto está prohibido durante el embarazo en Idaho, controlado por los republicanos. El procedimiento es legal en Oregon, un país de tendencia izquierdista, lo que ha llevado a muchos pacientes a cruzar la frontera estatal para obtener servicios, una tendencia que los opositores al aborto han luchado por sofocar desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto el año pasado.

La Legislatura de Idaho, controlada por los republicanos, y el gobernador republicano Brad Little también están buscando más formas de frenar el aborto. Recientemente, el estado declaró ilegal ayudar a menores a abortar sin el consentimiento de sus padres, una legislación destinada a impedir que las menores que no cuentan con la aprobación de sus padres se hagan abortos fuera del estado. Sin embargo, esa ley está siendo impugnada en los tribunales y los fiscales del caso de secuestro no se basan en ella.

Según una declaración jurada, la madre de la niña que viajó para el aborto creía que su hija vivía con su padre, pero dijo a las autoridades que más tarde descubrió que la adolescente se estaba quedando en la casa de su novio durante varios meses en Pocatello, Idaho.

La niña dijo a los agentes del orden que comenzó a tener una relación sexual consensuada con su novio cuando él tenía 17 años y ella 15. La relación continuó cuando él cumplió 18 años, justo cuando la niña dijo que quedó embarazada.

Según documentos judiciales, la niña dijo que estaba “feliz” cuando supo que estaba embarazada, pero su novio no, advirtiendo que no pagaría la manutención de los hijos y que terminaría su relación.

Más tarde, la madre del novio exigió a la niña que no se lo dijera a sus padres y amenazó con “echarla de su casa” si lo hacía.

La niña dijo a las autoridades que luego viajó a Bend, Oregón, a unas 550 millas (885 kilómetros) de Pocatello, con su novio y su madre en mayo para hacerse un aborto. Más tarde, la policía utilizó los datos del teléfono celular de la niña para confirmar que el trío viajó a Oregón aproximadamente al mismo tiempo.

Más tarde, la madre le dijo a la policía que alquiló un automóvil para ir con su hijo y la niña a Oregon y dijo que el aborto fue “mutuamente acordado” entre la niña y su hijo. Dijo que nunca “obligó” a nadie a abortar.

Desde entonces, los fiscales han acusado a la madre de secuestro en segundo grado y al hijo del mismo cargo, junto con violación y tres cargos de producción de material de explotación sexual infantil después de que las autoridades dijeron que el novio capturó videos y fotografías sexualmente explícitos de la niña.

La madre también enfrenta múltiples cargos por drogas.

Los fiscales dicen que los cargos de secuestro se presentaron porque la madre y el hijo tenían la intención de «mantener u ocultar» a la niña a sus padres transportando «a la niña fuera del estado con el fin de obtener un aborto».

Tanto a la madre como al hijo se les ha asignado un defensor público, David Martínez, quien dijo que le habían asignado el caso el día anterior y declinó hacer comentarios.