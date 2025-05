Madre cubana deportada ruega a Trump reunirse con su familia

Diez veces al día durante las últimas dos semanas, Heidy Sánchez ha recorrido dos cuadras desde la casa de sus padres en La Habana buscando señal de internet para hacer una videollamada a su familia y cantarle a su hija para que se duerma. Y siempre ha terminado llorando.

Sánchez, de 44 años y nacida en Cuba, fue detenida en Florida en abril durante una cita de registro rutinario en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Dos días después, fue deportada a Cuba.

Sánchez, madre lactante de un niño de un año y esposa de un ciudadano estadounidense, está pidiendo al presidente estadounidense Donald Trump que la ayude a regresar y reunirse con su familia.

“Al presidente (Trump), que tiene familia, le dice que cree en Dios, y yo también creo en Dios… Me gustaría que se pusiera la mano en el corazón y, por favor, nos ayudara a reunir a nuestra familia”, declaró a The Associated Press. “Mi bebé es pequeña, me necesita”.

La historia de Sánchez ha generado preguntas entre abogados y activistas sobre la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal , incluyendo quiénes están siendo deportados, la base legal para la remoción de personas y si las expulsiones han seguido los procedimientos adecuados.

ICE no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La administración Trump ha fijado como máxima prioridad la deportación de aproximadamente 1,4 millones de personas a quienes un juez les ha ordenado abandonar el país, argumentando que han agotado todas las vías para presentar un recurso legal independientemente de sus circunstancias individuales.

Sánchez rompió a llorar varias veces mientras miraba fotos familiares de su bebé y su esposo. «Estoy destrozada física y mentalmente», dijo. «Mi mundo se ha derrumbado y mi vida ha terminado».

Sánchez llegó a la frontera sur de Estados Unidos en 2019, entre cientos de miles de inmigrantes cubanos. Compareció ante un juez una vez sin problemas, pero llegó tarde a su segunda cita.

Para cuando Sánchez finalmente compareció ante el juez, ya había firmado una orden de deportación por incumplimiento. A pesar de ello, se le permitió quedarse, aunque pasó nueve meses en un centro de detención migratoria.

Tras su liberación, Sánchez retomó su vida. Fue a la escuela y empezó a trabajar como auxiliar de enfermería.

En 2021, se casó con Carlos Yuniel Valle, ciudadano estadounidense y empresario de Tampa, y después de dos rondas de fertilización in vitro, nació su hija Kailyn en noviembre de 2023.

“Estábamos muy contentos”, dijo.

Mientras tanto, en Florida, el marido de Sánchez, de 40 años, está lidiando con la repentina realidad de ser padre soltero.

Contó un momento en el que Kailyn no quería dormir y su mamá, en una videollamada, le sugirió que le cantara una canción para ayudarla a dormir.

“Cuando empezó a cantar, la niña extendió la mano para tocar la pantalla y acariciar el rostro de su madre”, dijo. “Empezó a besar la pantalla… Me puse a llorar y su madre también”.

Valle también está preocupado por su futuro, ya que falta al trabajo para cuidar a su hijo y teme no poder pagar la casa y el auto.

La familia y sus abogados están lanzando una campaña para recolectar firmas en apoyo de una visa humanitaria para Sánchez, y la representante de Tampa, Kathy Castor, ha solicitado su libertad condicional a la administración Trump.