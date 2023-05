Los solicitantes de asilo dicen que la alegría por el final del Título 42 se convierte en angustia inducida por las nuevas reglas

El día que el gobierno del presidente Joe Biden puso fin a una medida de salud pública que bloqueaba a muchos solicitantes de asilo en la frontera con México durante la pandemia de coronavirus, Teodoso Vargas estaba listo para mostrar a los funcionarios estadounidenses sus cicatrices y fotos de su cuerpo acribillado a balazos. cuerpo.

En cambio, se quedó congelado con su esposa embarazada y su hijo de 5 años en un cruce de Tijuana, a unos pies de suelo estadounidense.

No estaba seguro de las nuevas reglas implementadas con el cambio y si tomar los siguientes pasos para acercarse a los funcionarios estadounidenses para pedir asilo en persona podría obligar a regresar a su Honduras natal.

“No puedo volver a mi país”, dijo Vargas, con una larga cicatriz que serpentea por su cuello debido a una cirugía después de recibir nueve disparos en su tierra natal durante un robo. “El miedo es la razón por la que no quiero volver. Si puedo mostrar la prueba que tengo, creo que Estados Unidos me dejará entrar”.

Los solicitantes de asilo dicen que la alegría por el fin de la restricción de salud pública conocida como Título 42 este mes se está convirtiendo en angustia por la incertidumbre sobre cómo los afectarán las nuevas reglas de la administración Biden.

Aunque el gobierno abrió algunas vías nuevas para la inmigración, el destino de muchas personas se deja en gran medida en manos de una aplicación del gobierno de EE. UU. que solo se usa para programar una cita en un puerto de entrada y no puede descifrar el sufrimiento humano o sopesar la vulnerabilidad de los solicitantes.

La aplicación CBP One es una herramienta clave para crear un sistema más eficiente y ordenado en la frontera “mientras elimina a los contrabandistas sin escrúpulos que se benefician de los migrantes vulnerables”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico a The Associated Press.

Pero desde su lanzamiento en enero , la aplicación ha sido criticada por problemas tecnológicos. La demanda ha superado con creces las aproximadamente 1000 citas disponibles en la aplicación cada día.

Como hondureño, Vargas no califica para muchas de las vías legales que ha introducido la administración Biden. Un programa ofrece hasta 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al mes una oportunidad de libertad condicional humanitaria si solicitan en línea, tienen un patrocinador financiero en los EE. UU. y llegan por aire. Los menores que viajan solos también están exentos de las reglas.

Los inmigrantes que no sigan las reglas, ha dicho el gobierno, podrían ser deportados a sus países de origen y se les prohibiría solicitar asilo durante cinco años.

Vargas dijo que decidió no arriesgarse. Ha estado ingresando a la aplicación todos los días a las 9 a.m. durante los últimos tres meses desde su habitación alquilada en un barrio de Tijuana plagado de delincuencia.

Su experiencia es compartida por decenas de miles de otros solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas de México.

El abogado de inmigración Blaine Bookey dijo que para muchos en la frontera «parece que no hay opción en este momento para que las personas soliciten asilo si no tienen una cita a través de la aplicación CBP».

El gobierno dijo que no rechaza a los solicitantes de asilo, sino que prioriza a las personas que usan la aplicación.

El grupo de Bookey, Centro de Estudios de Género y Refugiados, es uno de los principales demandantes, junto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que desafía algunas de las nuevas reglas en la corte federal de San Francisco, incluido el requisito de que las personas primero soliciten asilo en un país . cruzaron camino a EE. UU. Piden a la corte que permita una solicitud de asilo de cualquier persona en suelo estadounidense.

Los legisladores republicanos de Texas también han demandado . Entre otras cosas, argumentan que la aplicación CBP One fomenta la inmigración ilegal al otorgar citas sin investigar adecuadamente si los solicitantes tienen una base legal para quedarse.

La administración de Biden dijo que las nuevas medidas, incluida la aplicación, han ayudado a reducir la inmigración ilegal en más del 70% desde que el Título 42 finalizó el 11 de mayo.

Más de 79,000 personas fueron admitidas bajo CBP One desde su lanzamiento el 12 de enero hasta finales de abril. Del 12 al 19 de mayo, un promedio de 1.070 personas por día se presentaron en los puertos de entrada después de obtener una cita en la aplicación, informó el gobierno. No proporcionó cifras actualizadas, pero dijo que las cifras deberían aumentar a medida que se amplía la iniciativa.

La administración también ha destacado las mejoras realizadas en las últimas semanas. La aplicación puede priorizar a aquellos que llevan más tiempo intentándolo. Las citas se abren en línea durante todo el día para evitar la sobrecarga del sistema. Las personas con condiciones médicas agudas o que enfrentan amenazas inminentes de asesinato, violación, secuestro u otras «circunstancias excepcionalmente convincentes» pueden solicitar el estatus de prioridad, pero solo en persona en un puerto de entrada. La aplicación no permite la entrada de detalles del caso.

Aún así, algunos solicitantes de asilo afirman que los han rechazado en los cruces mientras hacían solicitudes, dicen los abogados.

Koral Rivera, quien es de México y está embarazada de ocho meses, dijo que ha estado tratando de obtener una cita a través de la aplicación durante dos meses. Recientemente fue a un cruce de Texas para presentar su caso a los funcionarios estadounidenses, pero dijo que los agentes de inmigración mexicanos en Matamoros la bloquearon a ella y a su esposo.

“Nos dicen que tratemos de conseguir una cita a través de la aplicación”, dijo Rivera, cuya familia ha sido amenazada por miembros del cartel de la droga.

Priscilla Orta, abogada de inmigración de Abogados para el Buen Gobierno en Brownsville, Texas, dijo que una mujer hondureña en la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa dijo que un hombre al que acusa de violarla la localizó a través de su teléfono, que estaba usando para asegurar un cita.

La mujer fue violada nuevamente, dijo Orta, quien no ha podido localizarla desde entonces.

“Es desgarrador darte cuenta de que vas a tener que aguantar los abusos en México y seguir tomándolos porque si no lo haces, entonces podrías lastimarte para siempre a largo plazo”, dijo. dijo el abogado.

Orta dijo que antes podía pedirles a los funcionarios fronterizos de EE. UU. en los cruces que dieran prioridad a los niños con cáncer, las víctimas de tortura y los miembros de la comunidad LGBTQ, y por lo general programaban una reunión. Pero los funcionarios locales le informaron que ya no tienen orientación de Washington.

“No saben qué hacer con estas personas extremadamente vulnerables”, dijo Orta, y agregó que los migrantes enfrentan preguntas difíciles. “¿Te arriesgas a nunca calificar para el asilo? ¿O intenta esperar una cita a pesar del peligro?

Vargas, un agricultor, no tiene dudas de que podría demostrar que él y su familia huyeron de Honduras por miedo, el primer requisito para ingresar a los Estados Unidos para comenzar el proceso legal de un año de duración para un refugio seguro. Su iPhone está lleno de fotos de él acostado en una cama de hospital, con los tubos saliendo y la cara hinchada cubierta con vendajes. Tiene nudos de tejido cicatricial a cada lado de la cabeza de una bala que atravesó su chequeo derecho y salió por el lado izquierdo de la cabeza. Tejido cicatricial similar salpica su espalda y su costado.

Su ánimo se elevó después de que expiró el Título 42 y otros solicitantes de asilo en un refugio de Tijuana se fueron con citas. Dos semanas después, estaba consternado.

“No puedo encontrar suficiente trabajo aquí. O tendré que regresar a Honduras, pero probablemente me maten, o no sé”, dijo. “Me siento tan desesperada”.