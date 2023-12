Los republicanos amenazan con un proceso de desacato si Hunter Biden se niega a comparecer para declarar

Los republicanos de la Cámara de Representantes advirtieron a Hunter Biden que tomarán medidas para acusarlo de desacato al Congreso si no se presenta este mes para una declaración a puerta cerrada, lo que aumenta las apuestas en el creciente enfrentamiento sobre el testimonio del presidente Joe Biden. hijo.

Hunter Biden ha insistido en que sólo testificará ante la Cámara si es en público. Pero en una carta enviada a su abogado el miércoles, los principales republicanos le dijeron que su citación para una declaración a puerta cerrada el 13 de diciembre no es negociable.

“Al contrario de lo que afirma su carta, el señor Biden no tiene ninguna ‘elección’ que pueda tomar”, escribieron el representante James Comer, republicano por Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y el representante Jim Jordan, republicano por Kentucky. Ohio, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Comer y Jordan agregaron que buscar una sesión privada antes de una audiencia pública es un enfoque que ambas partes han adoptado históricamente al declarar testigos.

Hunter Biden ha dicho a los republicanos que no testificará a puerta cerrada porque la información de esas entrevistas puede filtrarse selectivamente y utilizarse para “manipular, incluso distorsionar, los hechos y desinformar al público estadounidense”.

La respuesta al comité estuvo en línea con el enfoque más contundente que ha adoptado el equipo legal de Hunter Biden en los últimos meses mientras los republicanos del Congreso llevan a cabo una investigación de juicio político que busca vincular a su padre con sus negocios.

El presidente Biden desestimó el miércoles como “mentiras” las afirmaciones de que se comportó de manera ilegal o poco ética con respecto a los negocios de su hijo. La pregunta se formuló después de que el presidente hiciera comentarios sobre la financiación del esfuerzo bélico en Ucrania y se produce después de una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs que encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses creen que el presidente actuó de manera ilegal o poco ética con respecto a su hijo.

«No voy a comentar al respecto», dijo Biden sobre las acusaciones del Partido Republicano. «No hice. Son sólo un montón de mentiras. Son mentiras”.

Hasta ahora, los republicanos no han logrado descubrir pruebas que impliquen directamente al presidente en algún delito. Pero han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden, y los legisladores insisten en que su evidencia pinta un panorama preocupante de “tráfico de influencias” en los negocios de la familia, particularmente con clientes en el extranjero.

Las citaciones de principios de noviembre a Hunter Biden y otros fueron los pasos más agresivos de la investigación hasta el momento, poniendo a prueba el alcance de los poderes de supervisión del Congreso, y la Casa Blanca ha cuestionado su legitimidad.

Las críticas han llevado a los republicanos a planificar una votación la próxima semana para autorizar formalmente su investigación de juicio político en un esfuerzo por fortalecer su posición legal si la batalla por la citación se prolonga hasta los tribunales.

«La Cámara no tiene otra opción si va a cumplir con su responsabilidad constitucional de adoptar formalmente una investigación de juicio político en el pleno para que cuando las citaciones sean impugnadas en los tribunales, estemos en la cúspide de nuestra autoridad constitucional», dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson. reporteros.