Los proyectos de ley sobre vacunas se acumulan en los capitolios estatales

Los proyectos de ley sobre vacunación están apareciendo en más de 15 estados a medida que los legisladores buscan potencialmente resucitar o crear nuevas exenciones religiosas a los mandatos de inmunización , establecer bases de datos sobre lesiones por vacunas a nivel estatal o dictar lo que los proveedores deben decirles a los pacientes sobre las vacunas.

Muchos ven una oportunidad política para reescribir las políticas en sus estados después del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la nominación del activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La agencia supervisa prácticamente todos los aspectos de las iniciativas de vacunación en los EE. UU., desde la financiación de su desarrollo hasta el establecimiento de recomendaciones para los proveedores médicos y la distribución de vacunas y su cobertura a través de programas federales.

Las tasas de vacunación infantil contra infecciones peligrosas como el sarampión y la polio siguen cayendo en todo el país , y está aumentando el número de padres que solicitan exenciones no médicas para que sus hijos no reciban las vacunas obligatorias.

En 2024, los casos de tos ferina alcanzaron su nivel más alto en una década y 16 brotes de sarampión, los más grandes de ellos en Chicago y Minnesota , pusieron nerviosos a los funcionarios de salud . La mayoría de los estados están por debajo del umbral de vacunación del 95% para los niños de jardín de infantes, el nivel necesario para proteger a las comunidades contra los brotes de sarampión.

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , aproximadamente la mitad de los estadounidenses están “muy” o “extremadamente” preocupados por la posibilidad de que la disminución de las tasas de vacunación infantil provoque más brotes. Sin embargo, solo alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen a reconsiderar las recomendaciones del gobierno sobre vacunas de uso generalizado, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 están a favor. El resto, aproximadamente 3 de cada 10, son neutrales.

Scott Burris, director del Centro de Investigación de Derecho de Salud Pública de la Universidad de Temple, ha seguido la legislación de salud pública durante años y ha visto cómo la reacción contra las vacunas contra la COVID-19 ha ido creciendo hasta incluir más vacunas de rutina a medida que los activistas antivacunas toman posesión de poderosos púlpitos políticos.

“Creo que el COVID y la política dieron a los negacionistas tradicionales de las vacunas mucho impulso”, dijo.

Burris dijo que es difícil predecir qué se convertirá en ley en los estados, considerando que la gran mayoría de los proyectos de ley propuestos en cualquier estado no llegan a ninguna parte. Pero la legislación propuesta ofrece una visión de las ideas de los legisladores y de lo que podría suceder después.

Las exenciones religiosas encabezan la lista

Las exenciones religiosas para los requisitos de vacunación en las escuelas se encuentran entre las propuestas más populares hasta el momento. Los legisladores de Nueva York, Virginia, Connecticut y Mississippi han presentado proyectos de ley que permitirían que más personas eximan las vacunas de rutina. Los legisladores de Indiana sopesarán las exenciones religiosas para los estudiantes de medicina.

A principios de este mes, el gobernador republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que permitió a las familias recibir exenciones religiosas de las vacunas escolares obligatorias.

“Es un gran paso”, dijo Brian Festa, cofundador del bufete de abogados We The Patriots USA, que trabaja en casos relacionados con la vacunación en todo el país. “Es un estado que nunca tuvo una exención religiosa”.

En la actualidad, solo cuatro estados permiten únicamente una exención médica de los requisitos de cuidado infantil y de vacunación desde preescolar hasta el nivel secundario: Connecticut, California, Nueva York y Maine.

Festa atribuyó la nueva exención religiosa de Virginia Occidental a la nominación de Kennedy por parte de Trump, así como a un fallo de un tribunal federal de 2023 que requirió que Mississippi permitiera a los residentes citar creencias religiosas cuando buscaran exenciones de las vacunas obligatorias por el estado para los niños.

«Creo que ya se veía el futuro y que sintieron la presión», dijo Festa sobre Virginia Occidental.

En Connecticut, al menos cuatro proyectos de ley republicanos intentarán revivir la exención religiosa del estado para escuelas, universidades y guarderías, algo que una polémica ley estatal de 2021 eliminó para los estudiantes sin una exención existente.

Los expertos en salud de Connecticut dijeron en ese momento que había un aumento lento pero constante en el número de exenciones religiosas y una disminución en las tasas de vacunación en algunas escuelas. El estado ha mantenido históricamente algunas de las tasas de vacunación infantil más altas del condado y, en el año escolar 2023-2024, más del 97% de los niños de jardín de infantes estaban protegidos contra la varicela, el sarampión, el tétano, la difteria, la polio y más.

Dado que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una impugnación a la ley de Connecticut y que el capitolio estatal está controlado por demócratas, el senador estatal republicano Eric Berthel dijo que no es optimista de que los líderes legislativos permitan el debate sobre su proyecto de ley de exención, pero cree que el cambio cultural más amplio significa que «tal vez haya un poco de apetito para volver a considerar cosas como esta».

“Creo que no estamos siendo justos con las familias que tienen una razón verdaderamente religiosa para no vacunar a sus hijos”, dijo.

Hasta el momento, hay un caso atípico entre las tendencias de los parlamentos estatales en materia de exenciones. Se trata de Hawái, donde los legisladores están buscando avanzar en la dirección opuesta con un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones no médicas después de luchar durante años con altas tasas de exenciones.

Lesiones por vacunas y leyes de consentimiento

Otros proyectos de ley relacionados con las vacunas abordan parte de la oposición que ha ido creciendo desde la pandemia.

Oklahoma y Alabama tienen propuestas que exigirían el consentimiento de los padres para cualquier vacuna que se administre a menores de edad. Los proyectos de ley en Wyoming, Oregon y Oklahoma prohibirían la “discriminación” contra las personas que no estén vacunadas contra la COVID-19 u otras enfermedades.

Nueva York y Oklahoma tienen proyectos de ley que requerirían que los proveedores den a las personas que reciben las vacunas una lista completa de ingredientes, y la legislación de Florida prohibiría las vacunas comestibles, aunque ninguna está aprobada para su uso en Estados Unidos y la investigación aún está en sus primeras etapas.

Las lesiones por vacunas también son un tema popular, y los proyectos de ley en Indiana y Dakota del Norte proponen crear versiones estatales del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una base de datos federal que atrajo la atención de los escépticos de las vacunas durante la pandemia. Cualquiera puede presentar un informe sobre un posible problema después de una vacuna, aunque el sitio web de los CDC señala que un informe no prueba que la vacuna haya causado un problema de salud.

El senador estatal republicano de Dakota del Norte, Dick Anderson, dijo que no está en contra de que la gente se vacune (él mismo recibió una vacuna contra el COVID-19), pero propuso el proyecto de ley porque muchas personas no confían en los CDC.

“Tenemos que hacer algo para restaurar la confianza en el sistema”, dijo Anderson.

Pero los expertos señalan que las bases de datos estatales son innecesariamente duplicadas.

“Muchas de estas propuestas intentan arreglar algo que no está roto y realmente trabajan para contrarrestar el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas”, dijo Andy Baker-White, director sénior de política sanitaria estatal de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

Las políticas deberían centrarse en eliminar las barreras a la vacunación, no en aumentarlas, afirmó la Dra. Susan Kressly, pediatra y presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Muchas familias dejan de vacunarse no por cuestiones ideológicas, dijo, sino por falta de transporte o por no tener médicos de atención primaria o clínicas cerca, entre otras cosas.

Pero como la mayoría de los estadounidenses están vacunados, no han visto los efectos de infecciones peligrosas como la meningitis bacteriana, sobre la que Kressly recibió llamadas de padres temerosos al principio de su carrera.

“Las vacunas son realmente una historia de éxito estadounidense”, afirmó.