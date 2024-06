Los líderes del Washington Post están recibiendo críticas por un periodismo

Los nuevos líderes del Washington Post están siendo perseguidos por su pasado, y surgen cuestiones éticas sobre sus acciones como periodistas en Londres que ilustran tradiciones periodísticas muy diferentes en Estados Unidos e Inglaterra.

Un trío extraordinario de artículos publicados el fin de semana por The New York Times, NPR y el propio Post describen la supuesta participación del editor del Post, Will Lewis, y Robert Winnett, su elección como nuevo editor, en irregularidades que involucraron a publicaciones de Londres hace ya dos décadas.

El Post dijo el lunes que había traído de regreso a su ex editor jefe para supervisar la cobertura del asunto por parte del periódico.

Lewis asumió el cargo de editor a principios de este año, con el mandato de mejorar el periódico en problemas financieros. Anunció una reorganización a principios de este mes en la que la editora ejecutiva del Post, Sally Buzbee, renunció en lugar de aceptar una degradación.

La cobertura reveló la sensibilidad de Lewis ante las cuestiones relacionadas con su papel en un escándalo de escuchas telefónicas que sacudió a la prensa británica mientras trabajaba allí. Lewis ha sostenido que fue contratado por periódicos propiedad de Rupert Murdoch para cooperar con las autoridades en la limpieza después del escándalo. Los demandantes en un caso civil lo acusaron de destruir pruebas, lo que él negó.

Diferencias entre el periodismo estadounidense y británico: algunas de ellas grandes

La revelación pública de las escuchas telefónicas en 2011 llevó al cierre del tabloide News of the World de Rupert Murdoch y provocó una investigación pública sobre las prácticas de prensa que frenaron algunos de los peores excesos.

Durante mucho tiempo se ha considerado que la prensa británica es libre en su búsqueda de primicias, dispuesta a tolerar comportamientos mal vistos por sus homólogos estadounidenses. Por ejemplo, cuando Lewis y Winnett trabajaron en The Daily Telegraph en 2009, cooperaron en historias sobre los gastos extravagantes de los políticos. Pagaron por datos que revelaran el gasto, una práctica de presentación de informes que se consideraría una violación ética sustancial en los EE. UU.

El Times informó el sábado que tanto Lewis como Winnett trabajaron en historias de la década de 2000 que parecían estar basadas en registros telefónicos y comerciales obtenidos de manera fraudulenta.

Tanto el Times como el Post informaron sobre un artículo de 2002 sobre políticos británicos que habían intentado comprar un vehículo Mercedes-Benz descrito como «la limusina favorita de los nazis», basándose en información obtenida por un actor que había fingido un acento alemán para llamar a un fabricante. quien se lo dio.

La historia del Post profundizó en la relación de Winnett con John Ford, el actor cuyos “esfuerzos clandestinos” ayudaron a descubrir historias que incluían transacciones financieras privadas del ex primer ministro Tony Blair. Supuestamente era experto en “blagging”, en el que una persona se tergiversa para persuadir a otros a revelar información confidencial. Eso es ilegal según la ley británica a menos que se pueda demostrar que las acciones benefician al público.

Titulado “El editor entrante del Post vinculado a un autodenominado ‘ladrón’ que reivindicó su participación en sus reportajes”, fue una de las historias más populares del periódico el lunes. Lewis eligió a Winnett para hacerse cargo de la sala de redacción principal del Post después de las elecciones presidenciales.

Fue una historia inusualmente dura para una organización de noticias escribir sobre su propio liderazgo. Al anunciar que Cameron Barr, quien dejó su puesto el año pasado, supervisaría los informes, el Post dijo que “el editor no tiene participación ni influencia en nuestros informes”. Otros editores, incluido el sustituto temporal de Buzbee, Matt Murray, también revisarán las historias producidas por el equipo de medios.

La historia de NPR detalla varios de estos temas, junto con la supervisión de Winnett (cuando trabajaba en el Sunday Times en Londres) de una reportera, Claire Newell, quien fue contratada como secretaria temporal en la oficina del Gabinete del Reino Unido, dándole acceso a documentos confidenciales que Regresaron al periódico.

¿Se trata de una situación «irrecuperable» para la dirección del Post?

El Post dijo que Lewis se negó a comentar sobre las historias. Winnett, editor adjunto del Telegraph de Londres, no hizo comentarios sobre las tres historias más recientes, y un mensaje de The Associated Press al periódico no fue respondido de inmediato el lunes.

Igualmente silencioso: Jeff Bezos, el multimillonario propietario del Post, quien en última instancia decidirá si se trata de una tormenta de relaciones públicas y de moral interna que él y la institución pueden capear.

No todo el mundo está seguro de poder o deber hacerlo.

“El Washington Post es un gran, gran, gran periódico, y su grandeza empuja al resto de nosotros en el mundo de los medios a hacer un mejor trabajo”, escribió el columnista del New York Times Nicholas Kristof el X Monday. “Sin embargo, su liderazgo ahora está contaminado de maneras que son irrecuperables; el tiempo no curará la herida, sino que la dejará pudrirse”.

Lewis, ex editor de The Wall Street Journal y vicepresidente de la junta directiva de The Associated Press, pasó la semana pasada tratando de asegurar a los miembros del personal del Post que comprende y cumplirá los estándares éticos del periodismo estadounidense.