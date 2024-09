Los dirigentes están «para servir al pueblo», recalca Biden en adiós en la ONU

En su despedida en la ONU, Joe Biden recordó a los dirigentes que están «para servir al pueblo y no al revés», porque no se trata de «mantenerse en el poder» a toda costa.

«He decidido que, tras 50 años de servicio público, ha llegado el momento de que una nueva generación de líderes lleve a mi nación hacia adelante, queridos dirigentes, no olvidemos nunca que hay cosas más importantes que mantenerse en el poder: vuestro pueblo», declaró el presidente de Estados Unidos.

«No olviden nunca que estamos aquí para servir al pueblo, y no al revés», subrayó.

El futuro será de «quienes liberen todo el potencial de su pueblo (…) Ésa es el alma de la democracia. No pertenece a ningún país», afirmó durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El líder octogenario dice haber visto en su dilatada carrera esa lucha por la libertad, la justicia y la dignidad en los hombres y mujeres que lucharon contra el apartheid y que derribaron el muro de Berlín.

Se vio «ese anhelo universal de derechos y libertad en Venezuela», donde en las elecciones de julio pasado se emitió «un voto por un cambio» que «no se puede negar», sostuvo.

Una forma de reiterar ante la ONU lo que su gobierno repite desde hace mes y medio: el mandatario Nicolás Maduro cometió «fraude electoral» y se niega a ceder el poder al opositor Edmundo González Urrutia, que según Washington y parte de la comunidad internacional ganó las presidenciales.

Biden intenta que su forma de ver la política y el mundo no se desmorone si su predecesor republicano Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre, que prometen ser extremadamente reñidas.

El presidente de Estados Unidos renunció a su candidatura a un segundo mandato en julio y dejará el cargo en enero.

Muchos temen que si Trump derrota a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris la primera potencia mundial dé un giro aislacionista y proteccionista.

– «Irreversible» –

Durante las pocas semanas que le quedan, Joe Biden quiere, como afirma uno de sus asesores, garantizar que sus iniciativas, especialmente a nivel internacional, sean lo más «irreversibles» posible.

«Cuando llegó al poder hace casi cuatro años, prometió restaurar la autoridad internacional de Estados Unidos», afirmó el lunes su portavoz Karine Jean-Pierre.

Desde entonces, enumeró, ha relanzado las alianzas de Estados Unidos en Asia, ha liderado la respuesta internacional a la invasión de Ucrania, ha consolidado la OTAN, ha intentado hacer frente a China…

El director de comunicación de la Casa Blanca, Ben LaBolt, habló del «esprint final» que la administración saliente tiene que correr hasta enero para sentar bases para el futuro.

La realidad es que esta semana en Nueva York, Joe Biden, muy orgulloso de sus habilidades diplomáticas, se enfrenta brutalmente a los límites de su influencia.

– Líbano –

Los debates en la ONU prometen estar dominados por la escalada en Líbano, que ningún llamamiento a la calma por parte de Estados Unidos parece poder detener.

Y eso que desde el atentado de Hamás contra Israel el 7 de octubre, Biden ha insistido en que no quería que el conflicto se extendiera.

Hasta ahora, Kamala Harris ha dado pocos detalles sobre sus planes de política exterior pero todo apunta a que seguirá las mismas líneas que Joe Biden.

Donald Trump, por su parte, ha prometido, en caso de ser elegido, aumentar los aranceles sobre los productos importados, en particular los procedentes de China.

– Ucrania –

También afirma, sin dar detalles, que podría resolver fácilmente las guerras en Ucrania y en Oriente Medio y ha multiplicado sus mensajes hostiles a los aliados de la OTAN.

Su retórica favorable a los hidrocarburos hace temer lo peor a los partidarios de la cooperación internacional en materia de cambio climático.

El pasado fin de semana Joe Biden trató de tranquilizar a los dirigentes japoneses, australianos e indios y el jueves recibirá al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, preocupado por el futuro del apoyo estadounidense a su país.

Pero los líderes internacionales miran al futuro e intentan entablar lazos con Harris y Trump.

El expresidente republicano afirmó que mantendrá un encuentro con el primer ministro indio Narendra Modi. Zelenski se reunirá con Kamala Harris el jueves y también quiere hablar con él.