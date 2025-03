Los controles de inmigración, que antes eran rutinarios, se convierten en un cálculo de alto riesgo, ya que algunos son detenidos

Cuando una pareja colombiana que planeaba su boda se presentó a una cita con las autoridades migratorias estadounidenses, a uno le asignaron la fecha de su próxima cita. El otro fue detenido y deportado.

Jhojan desconoce por qué Felipe fue detenido en la cita del 5 de febrero con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cedar Rapids, Iowa. Pero Jhojan estaba tan preocupado tras la deportación de Felipe que no se presentó a su siguiente cita un mes después. Jhojan insistió en que The Associated Press no revelara los apellidos de la pareja por temor a represalias.

Él es una de las muchas personas que ahora temen que los controles migratorios, antes rutinarios, se aprovechen para detenerlos. Las citas se han convertido en una fuente de ansiedad a medida que el presidente Donald Trump impulsa una campaña de deportaciones masivas y el número de personas bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto desde noviembre de 2019.

Los registros son la forma en que ICE monitorea a algunas personas liberadas por el gobierno para solicitar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial congestionado . El gobierno no ha indicado cuántas personas ha detenido ICE en estas citas ni si se ha convertido en una práctica habitual, pero a defensores y abogados de inmigración les preocupa que las personas dejen de presentarse, lo que aumenta su riesgo de deportación.

«Si te presentas, te deportan. Si no, te deportan también», declaró Jhojan, de 23 años, a la AP esta semana.

El gobierno de Estados Unidos dice poco

ICE y su agencia matriz , el Departamento de Seguridad Nacional, no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios sobre los inmigrantes detenidos en los controles.

Dado que el gobierno federal publica poca información, es difícil distinguir los hechos de los rumores, ya que el temor es generalizado en muchas comunidades inmigrantes. Sin embargo, Trump ha priorizado la deportación de cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos, un cambio radical respecto a su predecesor, Joe Biden, quien se centraba únicamente en los inmigrantes considerados amenazas para la seguridad pública o nacional y en las personas detenidas en la frontera.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha arrestado a 32,809 personas desde que Trump asumió el cargo, según informó un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles durante una llamada con la prensa. Aproximadamente 47,600 personas se encuentran detenidas por el ICE, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices establecidas por el gobierno.

Es la primera vez en cuatro años que ICE arresta a más personas que Aduanas y Protección Fronteriza, lo que indica que hay más inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos que a lo largo de sus fronteras.

Controles de inmigración

El ICE cita a personas por diversas razones, incluyendo la emisión de una fecha de comparecencia ante el tribunal. Si un inmigrante infringe la ley durante ese periodo o un juez rechaza su apelación para permanecer en Estados Unidos, el ICE puede detenerlo y deportarlo.

En Luisiana, ICE detuvo el mes pasado a un inmigrante a quien se le pidió que se presentara con el pretexto de ser elegible para otro programa con menos supervisión, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Luisiana, que se negó a ofrecer más detalles.

ICE también ha encerrado a algunas personas que recientemente consideró que probablemente calificarían para asilo y que es poco probable que huyeran de las autoridades.

John Torres, exdirector interino de ICE, dijo que es difícil comentar en detalle sin más información sobre cada caso. Sin embargo, añadió que «la principal razón por la que ocurren estos casos es porque algo ha cambiado en su estatus o se ha descubierto algo sobre sus antecedentes».

Algunos solicitantes de asilo han sido objeto de persecución

Un inmigrante ecuatoriano de entre 20 y 30 años se encuentra entre los solicitantes de asilo que han sido detenidos, según la abogada Rosa Barreca.

Ocurrió durante su primer registro, el 3 de febrero. El hombre se había entregado a los agentes fronterizos tras entrar ilegalmente a Estados Unidos tres semanas antes. En ese momento, los funcionarios del ICE lo entrevistaron y lo pusieron en libertad, concluyendo que tenía un temor razonable de persecución si regresaba a su país de origen, según Barreca.

Su liberación indicó que al ICE no le preocupaba que se fugara. El hecho de que no lo hiciera facilitó su encarcelamiento.

“La familia me llamó sorprendida y presa del pánico”, dijo Barreca, quien tiene un consultorio privado en Filadelfia, donde vive la familia del hombre. “Cuando le pregunté el motivo, simplemente me dijo que se basaba en las órdenes ejecutivas y no especificó nada más”.

No tenía antecedentes penales ni contacto con la policía durante sus pocas semanas en Estados Unidos, dijo Barreca, descartando cualquier señal de alerta que pueda imaginar.

Los abogados les dicen a los inmigrantes que se preparen

Los abogados no pueden aconsejar a sus clientes que simplemente falten a las reuniones, ya que esto podría resultar en órdenes de deportación. En cambio, los defensores y abogados instan a los inmigrantes a prepararse para las citas y la posibilidad de ser detenidos. Advierten a los inmigrantes que tengan en cuenta los cambios repentinos en la forma en que se realizan sus registros, como las citas que siempre fueron virtuales en lugar de ser presenciales.

También animan a los inmigrantes a organizar el cuidado infantil de emergencia y a compartir los detalles de sus casos con amigos y familiares. Esto incluye compartir un número de identificación único que el ICE utiliza para rastrear a las personas.

Los grupos de derechos de los inmigrantes dicen que las personas deberían llevar a alguien, preferiblemente un abogado, a las citas con ICE.

Los defensores también están volviendo a una táctica de la primera administración de Trump: decirle a las personas que un grupo de partidarios los acompañe a sus registros y esperen afuera.

“Cuando las personas se sienten inseguras al denunciar, se está propiciando el fracaso”, dijo Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. “Esto mina la confianza que la gente necesita tener”.