Los cargos ponen el foco en el manejo de los abusos por parte de los testigos de Jehová

En los últimos meses, un gran jurado de Pensilvania acusó a nueve hombres con conexiones con los testigos de Jehová de abuso sexual infantil en lo que algunos consideran la investigación más completa del país sobre abuso dentro de la fe.

Los conjuntos de cargos presentados en octubre y febrero han alimentado la especulación de que el jurado podría hacer público más sobre lo que ha descubierto en una investigación de cuatro años.

Una investigación similar del gran jurado sobre el abuso sexual infantil por parte de sacerdotes católicos culminó en un extenso informe de 2018 que concluyó que cientos de sacerdotes habían abusado de niños en Pensilvania durante siete décadas y los funcionarios de la iglesia lo habían encubierto, y más recientemente se emitió un informe similar en Maryland .

Pero los documentos hechos públicos hasta ahora no incluyen nada sobre lo que los críticos han sostenido durante mucho tiempo que ha sido un encubrimiento sistémico y un mal manejo del abuso sexual infantil dentro de los Testigos de Jehová.

La fiscal general de Pensilvania, Michelle Henry, en una conferencia de prensa en febrero para anunciar los cargos , dijo que algunos de los acusados ​​“incluso usaron sus comunidades religiosas para aprovecharse de las víctimas”.

Cuando se le preguntó si su oficina estaba investigando a los Testigos de Jehová como organización, Henry respondió que era una investigación en curso.

Los críticos dicen que los ancianos de la iglesia han tratado el abuso sexual infantil como un pecado en lugar de un delito, documentando cuidadosamente los casos en archivos internos pero sin informar las denuncias a las autoridades y, a veces, permitiendo que los acusados ​​permanezcan activos en sus congregaciones con acceso a niños de familias desprevenidas. Los críticos también dicen que la iglesia a menudo ha requerido un segundo testigo para las denuncias, un estándar que puede ser imposible de cumplir en casos de abuso sexual.

El portavoz de la iglesia, Jarrod Lopes, dijo lo contrario: que la iglesia reconoce el abuso como un delito y que los miembros tienen derecho a denunciar la agresión sexual a las autoridades. Dijo que la regla del segundo testigo se aplica solo a la disciplina interna de la iglesia y que los ancianos cumplen con las leyes de presentación de informes, incluso cuando no hay un segundo testigo.

La investigación del gran jurado comenzó con una remisión de un fiscal de distrito del condado que creía que se necesitaban mayores recursos del estado. Docenas de testigos han testificado ante el gran jurado secreto en Harrisburg o proporcionado información a la oficina del fiscal general, y algunos informan que los investigadores han mostrado gran interés en cómo la iglesia ha respondido a las acusaciones de abuso sexual.

“Estaban muy interesados ​​no solo en casos individuales sino también en preocupaciones sistémicas con respecto a la denuncia de abuso infantil”, dijo Mark O’Donnell de Parkville, Maryland, un ex miembro de la iglesia que dijo que compareció dos veces ante el gran jurado.

El ex anciano de los testigos de Jehová y padre de una víctima de abuso sexual, Martin Haugh, da una entrevista en su casa en York Haven, Pensilvania. (AP Photo/Jessie Wardarski)

Martin Haugh de York Haven, Pensilvania, un ex élder que dejó la iglesia en 2016, dijo que ha hablado durante horas con los investigadores, tanto dentro como fuera de los procedimientos del gran jurado, sobre la estructura de la denominación y cómo maneja los casos de niños. abuso.

Haugh dijo que también testificó sobre cómo abusaron de su hija en su congregación en 2005, y que luego se enteró de que los ancianos sabían que el perpetrador tenía antecedentes de abuso cuando se unió a la congregación, pero no advirtió a los padres. Dijo que no denunció el abuso a las autoridades. Haugh dijo que los ancianos le dijeron que podía denunciarlo, pero le preguntaron: «¿De verdad quieres traer oprobio al nombre de Jehová?». Cuando Haugh se convirtió en anciano, dijo, se enteró de otros cuatro casos en su congregación sobre los que no se alertó a los miembros.

Haugh dijo que, según su conocimiento, esta es la primera vez que se realiza una investigación de los testigos de Jehová a esta escala en cualquier estado de EE. UU. Haugh dijo que ha estado en contacto regular con los investigadores de la oficina de Henry, más recientemente en marzo.

El abogado Matt Haverstick confirmó recientemente que su bufete de abogados está representando a las congregaciones de los testigos de Jehová en Pensilvania en asuntos no especificados que están “muy activos en este momento”.

“Diría que si el único lugar en el que está buscando registros de abuso sexual infantil es con una organización, entonces, por supuesto, todos los procesamientos que surjan serán sobre esa organización”, dijo Haverstick.

“No hay nada único o particular en esta fe que la haga propensa a cualquier tipo de mala conducta”, dijo.

La denominación cristiana internacional, fundada en el área de Pittsburgh hace más de un siglo y con sede en el estado de Nueva York, cuenta con 8,7 millones de miembros en todo el mundo, incluidos 1,2 millones en los Estados Unidos.

Los miembros no portarán armas, saludarán una bandera nacional ni participarán en política secular. Los creyentes son conocidos por sus esfuerzos de evangelización, que incluyen tocar puertas y distribuir literatura en espacios públicos.

En los casos de Pensilvania, los registros judiciales indican que los nueve acusados ​​tienen vínculos con la fe de los Testigos de Jehová, aunque en algunos casos no está claro cómo eso podría relacionarse con las acusaciones penales.

El abogado defensor Dan Kiss de Altoona, Pensilvania, dijo que su cliente, Robert Ostrander, de 57 años, de Windsor, Nueva York, no sabía nada sobre la investigación antes de que lo acusaran en octubre de atentado al pudor, corrupción de menores y otros delitos. La presentación del gran jurado lo acusó de abusar de dos niñas en el área de Johnstown, Pensilvania, tocándolas, a veces con la apariencia de lucha libre. Pasó más de un mes en la cárcel antes de pagar la fianza.

Kiss dijo que Ostrander niega todas las acusaciones.

“Honestamente, esto parece ser una especie de ataque a su religión”, dijo Kiss. “Tienes a todos estos testigos de Jehová acusados ​​de algún tipo de comportamiento inapropiado. Espero que esta no sea la oficina del fiscal general que se acumula debido a sus creencias religiosas”.

En respuesta, Brett Hambright, portavoz de la oficina del fiscal general del estado, dijo que los documentos de acusación “articulan incidentes en los que los acusados ​​usaron sus posiciones de autoridad dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová para generar confianza con los niños de los que luego abusaron”.

La ley actual de Pensilvania exige que el clero y otros líderes espirituales denuncien las sospechas de abuso infantil que surjan en el curso de su trabajo. Pero la ley también prevé excepciones cuando los líderes espirituales se enteran del abuso a través de comunicaciones confidenciales , como la confesión a un sacerdote católico. Definir cuándo se aplican tales excepciones ha sido motivo de controversia, particularmente cuando se trata de más de un líder espiritual.

Bajo la estructura de la fe de los Testigos de Jehová, todos los miembros bautizados son considerados “ministros ordenados”. Grupos de media docena o más de ancianos toman muchas decisiones, y los ancianos presentan confesiones de pecado a nivel de la congregación local.

Los testigos de Jehová han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la evolución de las normas legales para denunciar el abuso infantil en Pensilvania. En 1998, un abogado de la sede nacional de la iglesia escribió a la oficina del fiscal general de Pensilvania, preguntando si había una obligación legal de informar si la víctima es un adulto mentalmente incompetente, un adulto que era un niño cuando ocurrió el abuso, un menor que estaba casado en el momento del abuso o un menor ahora casado que no estaba casado cuando fue víctima.

El abogado de la iglesia también quería saber si los ministros tienen que informar si una víctima se les acerca en confianza, cuando un pariente del abusador o la víctima se lo cuenta al ministro o cuando la persona que le cuenta al ministro sobre el abuso no está relacionada con la víctima o el abusador. . Un abogado de la oficina del fiscal general respondió para decir que solo puede brindar asesoramiento legal al gobernador o al jefe de una agencia.

Más recientemente, después de que un obispo amish en el condado de Lancaster fuera acusado de delitos menores por no informar adecuadamente sobre sospechas de abuso, alegaciones por las que posteriormente ingresó en un programa para delincuentes no violentos por primera vez, una congregación de testigos de Jehová en Filadelfia contrató al bufete de abogados de Haverstick para buscar claridad sobre las obligaciones legales de sus mayores.

La congregación de Ivy Hill, de 140 miembros, demandó al Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania y pidió a la Corte de la Commonwealth que aclare si los ancianos son informantes obligatorios si se enteran de abuso infantil a través de una confesión confidencial. Servicios Humanos opera la línea directa de abuso de ChildLine del estado.

Solo los ancianos pueden escuchar confesiones de pecados graves, y romper el secreto de una confesión podría resultar en su remoción como anciano y socavar su relación con Dios y la credibilidad dentro de la congregación, argumentó la congregación de Ivy Hill al apelar la desestimación del caso ante el Supremo del estado. Corte. Haverstick dijo que las preocupaciones de Ivy Hill no fueron provocadas por ningún abuso no denunciado dentro de la congregación.

“En los 50 estados, los testigos de Jehová han acudido a las oficinas de los fiscales generales correspondientes para pedir aclaraciones sobre las obligaciones de presentación de informes de los ministros de la fe, sus mayores”, dijo Haverstick. “En su mayor parte, como en Pensilvania, no pueden obtener una respuesta directa”.

Uno de los nueve sospechosos de Pensilvania acusados ​​por el gran jurado, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija como forma de disciplina cuando ella era una niña, se suicidó cuando la policía intentó arrestarlo por violación y otros cargos en octubre. Los cargos siguen pendientes contra los otros ocho.

La posibilidad de que la investigación del gran jurado de Pensilvania haya descubierto documentos secretos de la iglesia sobre cómo se han manejado los asuntos de abuso sexual infantil ha surgido ya que algunos abogados de los perjudicados hace años esperan que pronto puedan presentar nuevos casos. Eso depende de si los legisladores estatales establecen un período especial de dos años para permitir demandas por abuso sexual infantil que de otro modo estarían obsoletas.

La iglesia ha enfrentado múltiples demandas en todo el país en las últimas dos décadas, alegando encubrimientos de abuso.

“No tengo ninguna duda de que se necesita un gran jurado”, dijo Marci Hamilton, directora ejecutiva del grupo de defensa Child USA, con sede en Filadelfia.

Barbara Anderson, de Tennessee, trabajó durante una década en las oficinas centrales de la denominación en Nueva York y habló con los investigadores de la oficina del fiscal general de Pensilvania después de pedir una investigación sobre el manejo de los abusos por parte de la organización. Ella dijo que estaba satisfecha de ver que el estado tomó medidas. Anderson fue excomulgado de la iglesia en 2002 después de hablar sobre el tema en una transmisión de Dateline NBC.

Un informe gubernamental de 2016 en Australia , parte de una revisión más amplia de las organizaciones religiosas y de otro tipo que sirven a los niños, concluyó que los niños no estaban «adecuadamente protegidos del riesgo de abuso sexual infantil» en los Testigos de Jehová. Encontró que los archivos de casos de la iglesia en Australia contenían acusaciones de abuso contra 1.006 miembros que datan de 1950.

El portavoz de la iglesia, Lopes, dijo que el informe de Australia “combinó injustamente el abuso institucional y familiar” en su crítica a la iglesia y no notó la evolución de los estándares legales para los informes obligatorios a lo largo de las décadas.