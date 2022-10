Los candidatos republicanos de Michigan se apegan al mensaje de extrema derecha

Con la votación en curso en las elecciones generales de Michigan, la candidata republicana a secretaria de Estado subió al escenario como un acto de preparación para el expresidente Donald Trump y abordó con fuerza el tema principal de su campaña.

Kristina Karamo repitió afirmaciones infundadas sobre las elecciones presidenciales de 2020 que han sido desacreditadas repetidamente. Ella le dijo a la multitud en la reciente manifestación en Macomb Community College que los “autoritarios” están dando millones a su oponente demócrata, la secretaria de Estado Jocelyn Benson , en un intento de “corromper los sistemas electorales estatales del campo de batalla para que puedan controlar Estados Unidos”.

“Si observas la historia, te muestra lo que hacen los tiranos”, dijo Karamo, exprofesor de un colegio comunitario. “La historia nos dice, la historia nos grita, que si no damos un paso al frente y luchamos ahora, perderemos el país más grande de la historia de la humanidad”.

Fue un discurso diseñado para animar a la multitud de devotos seguidores de Trump, algunos de los cuales se han aferrado a la infundada teoría de la conspiración de QAnon .

Si bien el discurso de Karamo generó aplausos, depender de una estrategia electoral general que atraiga a la mayoría de los votantes de extrema derecha es una apuesta para los republicanos de Michigan.

Los candidatos que tienen que jugar con la base de su partido durante las primarias o las convenciones de nominación a menudo se desplazan hacia el centro, con el objetivo de atraer más votantes para las elecciones generales. Pero eso no ha sucedido este año para los republicanos que buscan los tres principales cargos estatales de Michigan: gobernador, fiscal general y secretario de estado.

Las elecciones del 8 de noviembre pondrán a prueba si las campañas diseñadas para resonar con la extrema derecha y resaltar los fuertes lazos con Trump serán suficientes para ganar en un estado indeciso tradicional, donde el titular republicano perdió la carrera por la Casa Blanca ante el retador demócrata Joe Biden por más de 154.000 votos en 2020.

Los tres candidatos republicanos respaldaron a Trump durante el mitin del 1 de octubre en la universidad a unas 20 millas al norte de Detroit, junto con la representante Marjorie Taylor Greene , republicana de Georgia, y el director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, quien ha amplificado las falsedades electorales de Trump al público . a través del país.

Trump afirmó falsamente que las elecciones de 2020 fueron «manipuladas y robadas» en Michigan, citando «evidencia» que, según él, se originó primero con Karamo y Matthew DePerno , un abogado fiscal que es el candidato a fiscal general del estado.

En su propio discurso a la multitud, DePerno llamó a los demócratas “marxistas culturales radicales” que quieren “silenciarlos”.

“Si eso no funciona, quieren meterte en la cárcel”, dijo DePerno a la multitud, que comenzó a gritar “Enciérrenla”. Los tres titulares demócratas son mujeres.

La campaña de DePerno también se ve ensombrecida por una investigación sobre si debería ser acusado penalmente por intentar acceder a las máquinas de votación después de las elecciones de 2020.

John DeBlaay, un agente de bienes raíces de Grand Rapids y delegado del precinto que asistió al mitin, dijo que estaba emocionado con los candidatos. “Tenemos el mejor boleto de America First de principio a fin que hemos tenido en mucho tiempo”, dijo.

Algunos republicanos moderados se muestran escépticos de que las campañas que atraen principalmente a los elementos de base del partido sean suficientes para vencer a los titulares demócratas con un amplio reconocimiento de nombre y ventajas considerables en la recaudación de fondos. También se espera que los demócratas se beneficien de tener una enmienda en la boleta electoral que busca consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal.

Estos republicanos dicen que la inflación, los precios de la gasolina y la ansiedad económica deberían ser los principales puntos de conversación del Partido Republicano, no una alineación continua con Trump y sus afirmaciones falsas sobre el fraude generalizado que le costó la reelección .

Señalan la forma inusual en que Michigan selecciona a sus candidatos a fiscal general y secretario de estado, un proceso realizado a través de una convención de nominación del partido en lugar de una elección primaria en la que los votantes toman la decisión.

Los republicanos más conservadores y leales a Trump dominaron esa convención en abril. El copresidente del partido, Meshawn Maddock, fue uno de los 16 republicanos que presentaron certificados falsos declarando que eran los electores presidenciales del estado a pesar de la victoria certificada de Biden en el estado.

Tres semanas antes de la convención, durante otro mitin de Trump, DePerno alentó a los asistentes, muchos de ellos delegados de distritos electorales, a «irrumpir» en la reunión del partido y dijo que era «hora de que las bases se unan».

Los delegados votaron abrumadoramente para nominar a Karamo. DePerno ganó una segunda vuelta sobre el exlíder legislativo Tom Leonard, quien perdió en la carrera por el cargo de fiscal general de 2018 por 3 puntos porcentuales frente a la demócrata Dana Nessel.

“Karamo y DePerno se encuentran entre los más leales a Donald Trump que encontrará en cualquier parte del país”, dijo Jason Roe, estratega republicano desde hace mucho tiempo. “Esa lealtad ha sido inquebrantable en este proceso electoral, independientemente de cómo pueda afectar las perspectivas de las elecciones generales”.

Roe, cuyo padre se desempeñó como director ejecutivo del Partido Republicano de Michigan durante 10 años, se convirtió en director ejecutivo del partido estatal en la primavera de 2021. Seis meses después, renunció debido a una “diferencia de opinión sobre cuántas teorías de conspiración debemos tolerar”.

Poco después de que Roe se fue, Trump comenzó a llamar a los líderes del partido para que “obliguen al partido a adoptar formalmente cosas que no iban a ser útiles para las próximas elecciones”, dijo Roe.

El candidato a gobernador del partido, Tudor Dixon, ganó la nominación durante las primarias de agosto tras recibir el respaldo de Trump. Dixon, un presentador de programas de noticias conservador que una vez actuó en películas de terror de bajo presupuesto, también se benefició del apoyo de la rica familia DeVos .

Si bien se la considera menos extrema que Karamo y DePerno, Dixon indicó durante los debates que pensaba que las elecciones presidenciales de 2020 habían sido robadas y recientemente se burló de un complot para secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Desde entonces, Dixon ha tratado de alejarse de negar los resultados de las últimas elecciones centrándose en temas como la inflación y la educación, pero también repite la retórica de extrema derecha sobre cuestiones culturales.

Ha pedido que se prohíban los libros «pornográficos» en las escuelas y ha presentado una agenda educativa inspirada en la política de Florida que los críticos han etiquetado como «No digas gay».

Si bien los demócratas han atacado a DePerno y Karamo por su continua negación de la victoria de Biden en 2020, se han centrado en lo que describen como la postura de aborto “extrema” de Dixon . La recaudación de fondos mediocre ha hecho que le resulte difícil retroceder.

Al 22 de agosto, Dixon tenía $524,000 en el banco en comparación con los $14 millones de Whitmer, según los últimos informes financieros de campaña disponibles. Parte de esa brecha ha sido cerrada por el súper PAC Michigan Families United, que recibió $2.5 millones en donaciones, incluso de la familia DeVos.

“Simplemente no me gusta que no haya comerciales en la televisión sobre Dixon. Todo lo que ves se trata de otras personas, y todo es negativo”, dijo Laura Bunting, residente del condado de Ionia que asistió al mitin de Trump.

Karamo y DePerno tenían un efectivo combinado de $ 422,554 al 16 de septiembre en comparación con los $ 5,7 millones combinados de sus oponentes demócratas, según los informes de finanzas de campaña.

El encuestador con sede en Michigan Bernie Porn dijo que los candidatos republicanos se han definido por sus posturas extremas, pero que ninguno ha atraído suficiente dinero para aparecer en la televisión y presentarse a una franja más amplia de votantes. Eso, dijo, “hace que sea difícil que la gente se forme una opinión favorable de ti”.