Lo que hay que saber sobre la fuerza laboral federal bajo el gobierno de Trump

Desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato el mes pasado, se ha centrado en reducir drásticamente la fuerza laboral federal a un ritmo vertiginoso.

Desde el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional hasta la oferta de un plan de renuncias masivas diferidas , la administración republicana de Trump ha publicado órdenes ejecutivas y memorandos destinados a remodelar sustancialmente el tamaño del gobierno y dónde trabajan sus empleados .

Muchas de las órdenes de Trump han encontrado obstáculos legales , dejando a algunos trabajadores confundidos sobre su futuro y la oferta de renuncia diferida, comúnmente descrita como una compra.

Esto es lo que debe saber sobre la fuerza laboral federal, sus protecciones laborales y el proceso de reducción de sus filas.

¿Qué tan grande es la fuerza laboral federal y dónde están ubicados los trabajadores?

La fuerza laboral federal civil, sin incluir al personal militar ni a los trabajadores postales, comprende alrededor de 2,4 millones de personas.

Si bien una gran parte de los trabajadores federales, alrededor del 20%, están en Washington, DC, y los estados vecinos de Maryland y Virginia, más del 80% están distribuidos fuera de la región.

¿Cuál es la diferencia entre funcionarios públicos y personas designadas políticamente?

Los funcionarios públicos constituyen la gran mayoría de los trabajadores federales. Por lo general, se los contrata mediante un proceso de solicitud y cuentan con sólidas protecciones una vez que ocupan sus puestos.

Los designados políticos, cuyo número es aproximadamente 4.000, sirven a discreción del presidente y pueden ser destituidos a voluntad por el jefe del ejecutivo.

«Los funcionarios públicos tienden a hacer carrera en sus empleos, algunos de ellos durante décadas», dijo Elaine Kamarck, investigadora senior de la Brookings Institution que trabajó en la administración demócrata del presidente Bill Clinton cuando se eliminaron alrededor de 426.000 empleos federales en más de ocho años en un esfuerzo deliberado destinado a reinventar el gobierno.

¿Cómo funciona el despido en el gobierno federal?

No es fácil despedir a la gran mayoría de los trabajadores federales: tienen una seguridad laboral considerable y una larga historia legal.

Los empleados federales que no son designados por motivos políticos cuentan con fuertes protecciones diseñadas para evitar que los caprichos políticos desalojen a la fuerza laboral. Las protecciones han aumentado con el tiempo, bajo el liderazgo de los dos principales partidos políticos.

“El presidente definitivamente tiene mucho trabajo por delante”, dijo Donald Kettl, profesor emérito y ex decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland.

Los trabajadores federales tienen derecho al debido proceso, lo que significa que pueden impugnar las medidas disciplinarias mediante un proceso formal. Se les debe notificar las acusaciones en su contra y se les debe permitir responder y presentar su versión.

“Hay que tener antecedentes para poder despedir a alguien, y eso no sucede a menudo”, dijo Kamarck.

¿Cómo surgieron las protecciones laborales federales?

Las protecciones a los empleados federales comenzaron como una reforma al caos causado por el sistema de botín del siglo XIX, en el que los puestos federales se otorgaban a los leales al presidente. Esto condujo a la incompetencia y la corrupción, así como a una rotación masiva con las nuevas administraciones que resultó disruptiva e impidió la continuidad de la experiencia.

En 1881, el presidente James Garfield fue asesinado a tiros por un hombre que creía que Garfield le debía un trabajo después de haber hecho campaña por él. Eso condujo a la Ley de Servicio Civil Pendleton de 1883, que creó un sistema basado en el mérito para contratar a empleados federales.

En 1978, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Servicio Civil, para proteger el sistema de mérito con derechos exigibles de modo que la mayoría de los trabajadores federales pudieran ser despedidos sólo por una razón legítima.

“La idea es que no vamos a conseguir a las mejores personas si sus trabajos son completamente inseguros y si van a perder su trabajo cada vez que un nuevo partido tome el poder, así que para alentar a las personas de calidad a postularse para el servicio gubernamental, brindamos cierta seguridad”, dijo David Super, profesor que se especializa en derecho administrativo en la Facultad de Derecho de Georgetown.

Ningún otro líder estadounidense ha intentado recortes radicales y dramáticos como los que quiere Trump, dijo Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service, una organización no partidista y sin fines de lucro enfocada en mejorar el gobierno.

“No hay nada en nuestra historia que se aproxime a lo que estamos viendo ahora”, dijo Stier.

¿Cómo funcionan los sindicatos para los empleados federales?

Los trabajadores federales tienen representación sindical, pero, a diferencia de los de muchas industrias, no tienen el poder de hacer huelga. Los trabajadores federales tampoco pueden negociar sobre los salarios, porque éstos están fijados por ley.

Los sindicatos federales pueden negociar las condiciones laborales y las protecciones básicas para sus miembros. Recientemente, los sindicatos han tenido conflictos sobre las condiciones de trabajo a distancia, que han negociado con éxito en el pasado y Trump está trabajando para reducir drásticamente.

“También hay algunos límites sobre lo que pueden negociar, por ejemplo, no pueden negociar sobre la política de su agencia”, dijo Super. “Es un asunto que debe resolver el proceso político, pero pueden negociar sobre cuestiones que afecten a los trabajadores en sus puestos de trabajo y su bienestar”.

¿Qué sucede durante el período de prueba de un empleado federal?

Los empleados federales tienen períodos de prueba variables, a menudo de un año o dos, durante los cuales realizan tareas bajo la supervisión de un supervisor, quien evalúa si el trabajador está haciendo bien su trabajo. En caso contrario, los trabajadores pueden ser despedidos; en tal caso, se los incorpora como empleados a tiempo completo con protecciones.

Los empleados en período de prueba no tienen los mismos derechos de apelación: despedirlos es un proceso más fácil.

¿Qué piensan los adultos estadounidenses sobre los esfuerzos para reducir la fuerza laboral federal?

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en enero encontró que reducir la fuerza laboral federal, ya sea a través de recortes de empleos o eliminando agencias enteras, tiene más oposición que apoyo, aunque una proporción significativa de estadounidenses aún no ha desarrollado una opinión.

Según la encuesta AP-NORC, sólo 3 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que estaban “firmemente” o “algo” a favor de eliminar una gran cantidad de puestos federales, mientras que 4 de cada 10 se opusieron “algo” o “firmemente” y 3 de cada 10 tenían una opinión neutral. Los estadounidenses tenían el doble de probabilidades de oponerse a la eliminación de agencias que de estar a favor: aproximadamente una cuarta parte apoyaba la eliminación de agencias, mientras que aproximadamente la mitad se oponía y aproximadamente 3 de cada 10 no tenían una opinión al respecto.