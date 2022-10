llamada falsa al 911 ayudó a desentrañar asesinato en Vermont

Una llamada al 911 que envió a la policía estatal de Vermont a buscar a un hombre inexistente que afirmaba haberle disparado a su esposa fue una gran pista que ayudó a los detectives a desentrañar un complot internacional de asesinato a sueldo vinculado a un posible lucrativo, aunque problemático, acuerdo petrolero.

A las pocas horas de que se encontrara el cuerpo de Gregory Davis al costado de una carretera secundaria nevada de Vermont en enero de 2018, los investigadores se enteraron del acuerdo en el que el nativo de Nueva Jersey amenazó con contarle al FBI sobre sus experiencias con dos inversionistas turcos que él sentía no eran a la altura de sus obligaciones financieras.

Cuatro años después, se han presentado cargos.

Los fiscales vinculan al inversor en biotecnología de Los Ángeles, Serhat Gumrukcu, de 39 años, con dos intermediarios y luego con Jerry Banks, el hombre que supuestamente hizo la llamada al 911, secuestró y mató a Davis.

Gumrukcu fue arrestado en mayo en Los Ángeles. Fue devuelto a Vermont, donde se declaró inocente el martes del cargo de uso de instalaciones de comercio interestatal en la comisión de asesinato a sueldo.

La mayoría de los detalles del caso se encuentran en los voluminosos documentos judiciales que se han presentado en los tribunales federales de Vermont, Nevada y California.

Davis, quien nació en Englewood, Nueva Jersey, se mudó a Vermont unos tres años antes de su muerte a los 49 años. Davis, su esposa y sus seis hijos estaban alquilando una casa en Danville, a unas 30 millas (48 kilómetros) al noreste de la capital, Montpelier.

La página de LinkedIn de Davis lo describió como el director gerente de Mode Commodities, con sede en Nueva Jersey. También decía que tenía 20 años de experiencia en programas de inversión extranjera directa y que había asesorado a gobiernos de todo el mundo.

Algún tiempo después de llegar a Vermont, Davis tomó un trabajo en una empresa de limpieza de desechos ambientales, pero los registros judiciales y su historial laboral indican que estuvo involucrado en una serie de empresas de inversión. Después de la muerte de Davis, su esposa, Melissa, les dijo a los investigadores que vivían del dinero que él recibía de las inversiones.

Todo terminó alrededor de las 9 p. m. del sábado 6 de enero de 2018, cuando un hombre enmascarado llamó a la puerta de la casa de Davis en Danville.

Melissa Davis describió que el hombre tenía esposas, un rifle y vestía una chaqueta con el emblema de los US Marshals. Su hijo de 12 años dijo a los investigadores que el hombre conducía un automóvil blanco de cuatro puertas con luces de emergencia rojas y azules en el tablero.

El hombre le dijo a Davis que tenía una orden de arresto de Virginia por extorsión. Se fueron juntos. Melissa Davis no llamó a la policía.

Aproximadamente 15 minutos antes del secuestro, alguien llamó al 911 desde una milla de la residencia de Davis para informar que le había disparado a su esposa y que se iba a suicidar. La persona que llamó no proporcionó el nombre de una ciudad y la policía no pudo encontrar una carretera local que coincidiera con el nombre dado por la persona que llamó.

Al día siguiente, el cuerpo esposado de Davis fue encontrado en la base de un banco de nieve en la localidad de Barnet, a unos 24 kilómetros (15 millas) de su casa. Le habían disparado varias veces en la cabeza y el torso. Los investigadores recuperaron casquillos de cartuchos calibre .22.

Melissa Davis ha presentado una demanda civil contra Gumrukcu. En la corte el martes para la lectura de cargos de Gumrukcu, se negó a comentar.

A las pocas horas del descubrimiento del cuerpo de Davis, los investigadores comenzaron a centrarse en el negocio petrolero como una posible razón de su secuestro y muerte.

El 29 de diciembre de 2017, Davis envió un mensaje de texto a un intermediario en el trato petrolero por un acuerdo de $980,000 para salir del trato con Gumurkcu y su hermano, Murat Gumrukcu.

“Por lo tanto, como hemos discutido, sería prudente abordar la contabilidad pendiente. Haga que Murat y Serhat presenten algo con lo que hablar”, le envió un mensaje de texto Davis al intermediario, que no ha sido acusado, dos días antes de su muerte. “Ojalá cerremos ese asunto y sigamos adelante. Sin esto, nuestras manos se verán obligadas a entregar esto a las autoridades que ninguna de las partes quiere”.

No mucho después de la muerte de Davis, la investigación entró en lo que los fiscales describieron como una “etapa larga y encubierta”.

Los documentos judiciales detallan cómo durante ese período de tranquilidad, los investigadores armaron pieza por pieza el rompecabezas que supuestamente comenzó con la llamada al 911 realizada con un teléfono comprado por Banks en un Walmart de Pensilvania.

Con el tiempo, los investigadores descubrieron una cadena que conectaba a los cuatro sospechosos: Banks era amigo de Aron Lee Ethridge, quien era amigo de Berk Eratay, quien trabajaba para Gumrukcu.

Ethridge ya se declaró culpable y admitió haber contratado a Banks para secuestrar y matar a Davis. Eratay fue procesado en un tribunal federal de Vermont el 29 de julio, donde se declaró inocente. En una audiencia la semana pasada, su abogado pidió al tribunal que lo dejara en libertad en espera del juicio, pero el juez se negó.

Los cargos contra Gumrukcu, Eratay y Banks conllevan una posible sentencia de muerte o cadena perpetua, pero los abogados dicen que el Departamento de Justicia no buscará la pena de muerte. Como parte del acuerdo de culpabilidad de Ethridge con los fiscales, los abogados recomendarán que sea sentenciado a 27 años de prisión.

El FBI remite las preguntas sobre el caso a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Vermont, que, por supuesto, se niega a comentar sobre las investigaciones en curso. La Policía Estatal de Vermont, que inició la investigación sobre la muerte de Davis después de que se encontró su cuerpo, aplazó las preguntas al fiscal federal.

El abogado de Gumrukcu en Vermont, David Kirby, se ha negado a comentar.

En una respuesta de los fiscales que se oponen a su liberación, los fiscales dijeron que los registros bancarios de Eratay revelan más de $250,000 en transferencias bancarias de un banco turco a dos cuentas que controlaba entre junio y octubre de 2017. Eratay retiró el dinero en efectivo en incrementos diarios de $9,000, justo por debajo el requisito de declaración de moneda de $10,000.

“Además, los datos de Google de Eratay (obtenidos mediante una orden de registro) muestran que documentó información personal sobre Davis en julio de 2017, incluido su nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y teléfono celular con un código de área de Vermont”, dijo un junio. presentación por parte de los fiscales.

Gumrukcu es nativo de Turquía, emigró a los Estados Unidos en 2013 y se convirtió en residente permanente un año después.

En una solicitud de libertad bajo fianza presentada en Los Ángeles en junio, Gumrukcu dijo que recibió capacitación médica en la Universidad Dokuz Eylul en 2004 en Izmir, Turquía, y completó una residencia en Rusia.

La escuela de medicina no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Gumrukcu terminó sus estudios allí. Pero la presentación de la defensa dice que él no brinda atención directa al paciente y que nunca ha afirmado tener una licencia como médico en los Estados Unidos.

En la corte el martes, cuando se le preguntó sobre su nivel de educación, Gumrukcu respondió: “universidad”.

“Como científico, es un verdadero genio”, decía una carta escrita como parte de la solicitud de ciudadanía de Gumrukcu que se incluyó en la solicitud de fianza del director ejecutivo de Enochian Biosciences, el Dr. Mark Dybul. “Tiene la notable y rara habilidad de ver a través de disciplinas y conectar puntos que otros no pueden ver”.

En 2015, Gumrukcu comenzó a centrarse en la investigación, y una de sus ramificaciones fue la cofundación de Enochian Biosciences en 2018. La compañía se describe a sí misma como una compañía de biotecnología preclínica comprometida con el uso de «intervenciones innovadoras de terapia inmunológica y genética que brindan esperanza de curas o remisiones de por vida para enfermedades devastadoras».

Pero fue durante 2017 que Davis amenazó a los Gumrukcus con acudir a la policía con acusaciones de que lo estaban estafando.

Durante ese mismo período, Gumrukcu enfrentaba cargos por delitos graves de fraude en un tribunal estatal de California, relacionados con fraude de inversión en vivienda y cheques sin fondos que se habían entregado al hombre que trabajó para facilitar el acuerdo petrolero con Davis. En enero de 2018, justo después del asesinato de Davis, Gumrukcu se declaró culpable de un delito grave, pero luego modificó con éxito la condena a un delito menor.

También durante 2017, Gumrukcu estaba armando un acuerdo diferente a través del cual obtuvo una participación significativa en la propiedad de Enochian Biosciences.

“Durante 2017, las denuncias de fraude de Davis habrían al menos complicado la transacción de Enochian, y probablemente habrían echado por tierra el acuerdo de Enochian por completo”, dijo la presentación de junio de los fiscales.

A principios de este año, después del arresto de Gumrukcu, la junta directiva de Enochian emitió un comunicado que decía que no había ningún vínculo entre el delito del que se acusa a Gumrukcu y la empresa.

La presentación decía que Gumrukcu poseía alrededor de $ 100 millones en acciones de Enochian. Aproximadamente una semana antes de su arresto, Gumrukcu generó $ 2 millones en efectivo de una venta de acciones de Enochian.

Ambos Gumrukcus fueron entrevistados a principios de 2018 sobre el asesinato de Davis, pero ambos negaron su participación. Murat Gumrukcu salió de Estados Unidos en marzo de 2018 y no ha regresado. Los esfuerzos de The Associated Press para comunicarse con él en Turquía no tuvieron éxito.