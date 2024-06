limitan las redes sociales «adictivas» para los niños

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el jueves un proyecto de ley que permitiría a los padres impedir que sus hijos reciban publicaciones en las redes sociales sugeridas por el algoritmo de una plataforma, una medida para limitar las transmisiones que, según los críticos, son adictivas.

Según la legislación, los feeds de aplicaciones como TikTok e Instagram se limitarían para personas menores de 18 años a publicaciones de las cuentas que siguen, en lugar de contenido sugerido por un algoritmo automatizado. También impediría que las plataformas envíen notificaciones a menores sobre publicaciones sugeridas entre la medianoche y las 6 a.m.

Ambas disposiciones podrían anularse si un menor obtiene lo que el proyecto de ley define como “consentimiento parental verificable”.

La ley no entra en vigor de inmediato. La fiscal general del estado, Letitia James, ahora tiene la tarea de elaborar reglas para determinar los mecanismos para verificar la edad de un usuario y el consentimiento de los padres. Una vez que se finalicen las reglas, las empresas de redes sociales tendrán 180 días para implementar las regulaciones.

“Podemos proteger a nuestros hijos. Podemos decirles a las empresas que no se les permite hacer esto, que no tienen derecho a hacerlo, que los padres deberían tener voz sobre la vida y la salud de sus hijos, no ustedes”, dijo Hochul, un demócrata, en una Ceremonia de firma del proyecto de ley en Manhattan.

La firma es el primer paso en lo que se espera sea un largo proceso de elaboración de normas y una probable demanda de las empresas de redes sociales para bloquear la ley.

NetChoice, un grupo comercial de la industria tecnológica que incluye a X y Meta, ha criticado la legislación por considerarla inconstitucional «Este es un ataque a la libertad de expresión y a la Internet abierta por parte del Estado de Nueva York», dijo en un comunicado Carl Szabo, vicepresidente y asesor general de NetChoice. «Nueva York ha creado una manera para que el gobierno rastree los sitios que visita la gente y su actividad en línea, obligando a los sitios web a censurar todo el contenido a menos que los visitantes proporcionen una identificación para verificar su edad».

La mayoría de las plataformas de redes sociales más importantes envían a los usuarios un flujo constante de videos, fotografías y otros contenidos sugeridos, utilizando una computadora para intentar predecir qué mantendrá a los usuarios entretenidos y comprometidos durante el mayor tiempo posible. Los algoritmos utilizan una variedad de factores para seleccionar ese contenido, incluido aquello en lo que un usuario ha hecho clic antes y los intereses de otras personas con preferencias similares.

El proyecto de ley marca el último intento de un estado de regular las redes sociales como parte de las preocupaciones sobre cómo los niños interactúan con las plataformas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció esta semana planes para trabajar con la Legislatura en un proyecto de ley para restringir el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes durante el día escolar, aunque no proporcionó detalles exactos sobre lo que incluiría la propuesta. Newsom firmó en 2019 un proyecto de ley que permite a los distritos escolares limitar o prohibir los teléfonos inteligentes mientras están en la escuela.

No ha habido una legislación amplia sobre el tema a nivel federal pero es un punto común de discusión en Washington. Esta semana, el cirujano general de Estados Unidos pidió al Congreso que coloque etiquetas de advertencia en las plataformas de redes sociales similares a las de los cigarrillos, citando peligros para la salud mental de los niños que usan esos sitios.

Algunas empresas de tecnología, ante la creciente presión, han decidido establecer controles parentales en sus plataformas. El año pasado, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, creó herramientas que permitían a los padres establecer límites de tiempo en las aplicaciones para niños.

La legislación de Nueva York, que se estrenó en octubre pasado , había enfrentado un gran rechazo en la Legislatura por parte de la industria tecnológica.

«Las plataformas de redes sociales manipulan lo que nuestros niños ven en línea para mantenerlos en las plataformas el mayor tiempo posible», dijo James, un demócrata que impulsó el proyecto de ley. «Cuanto más tiempo pasan los jóvenes en las redes sociales, mayor riesgo corren de desarrollar problemas graves de salud mental».