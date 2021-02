Las inscripciones de ‘Obamacare’ reabren mientras los demócratas impulsan más ayuda

AP

Washington Hispanic:

El mercado de HealthCare.gov para planes de salud subsidiados reabre el lunes para una ventana especial de inscripción de tres meses mientras el Congreso liderado por los demócratas impulsa un aumento en la ayuda financiera que podría reducir las primas en dos dígitos.

Este período de inscripción durante la pandemia de coronavirus es una prueba temprana de la estrategia del presidente Joe Biden de usar la Ley de Cuidado de Salud Asequible como trampolín hacia la cobertura de salud para todos. Avanzando en una vía paralela, el nuevo proyecto de ley de socorro COVID-19 de los demócratas de la Cámara de Justicia ofrecería un aumento generoso, aunque temporal, de los subsidios para las personas cubiertas por la ley conocida como «Obamacare».

«Es un movimiento de señalización muy importante», dijo Katherine Hempstead, de la Fundación Robert Wood Johnson, no partidista. «La administración está haciendo más que tener inscripción abierta aquí, están diciendo que quieren hacer que esta cobertura sea más asequible».

Mientras que los expertos en políticas como Hempstead están tomando nota, no está claro cómo responderán los estadounidenses sin seguro. La ley de salud del expresidente Barack Obama ha estado en los libros durante más de una década, pero las encuestas muestran constantemente que muchas personas que carecen de seguro basado en el trabajo no se dan cuenta de que pueden calificar. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que alrededor de 33 millones de personas no están aseguradas este año.

En Foundation Communities, una organización sin fines de lucro de Austin, Texas, que sirve a personas trabajadoras de bajos ingresos, la directora del programa, Kori Hattemer, dice que está viendo un repunte en interés. Aunque su agencia no había comenzado a anunciarse, las citas para la asistencia de inscripción se reservaron rápidamente. Los consejeros voluntarios están siendo llamados de vuelta.

Para los clientes, «es su última oportunidad probablemente para inscribirse en el seguro de salud para 2021», dijo Hattemer.

Uno es Jacklindy Barradez, un ama de llaves y trabajador de restaurante desempleado desde el inicio de la pandemia. Su marido se aferró a su trabajo de mantenimiento, pero la pareja y sus dos hijos no están asegurados. Barradez dijo que una amiga le habló de la ley de salud y que tiene la intención de seguir adelante.

Sin seguro médico, ya que la pandemia se extiende hasta su segundo año, Barradez está inquieta. «No estamos exentos de que nos pase algo», dijo en español, su primer idioma. «No tener los medios para responder es extremadamente preocupante.»

La administración de Biden está haciendo un esfuerzo adicional para tratar de inscribir a personas como Barradez.

HealthCare.gov aceptará solicitudes hasta el 15 de mayo, un período aproximadamente el doble de largo que la inscripción abierta anual. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que administra el programa, tienen un presupuesto publicitario de $50 millones, cinco veces mayor que la administración Trump gastaría en la inscripción abierta anual. Bajo Biden, habrá un énfasis especial en llegar a las comunidades negras y latinas que han soportado una pesada carga de COVID-19.

En todo el país, las personas en los 36 estados atendidos por el mercado federal de HealthCare.gov podrán aplicar. Además, la mayoría de los estados que dirigen sus propios mercados están igualando el esfuerzo federal, dándole la sensación de una campaña nacional.

El atractivo para las personas no aseguradas podría ser mucho más claro si el Congreso aumenta los subsidios premium como parte de su próximo paquete de alivio del virus.

«Eso sería un gran incentivo para que la gente entre en la puerta», dijo Tara Straw, analista de políticas de salud del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que aboga en nombre de las personas de bajos ingresos. Una ayuda más generosa estaría disponible no sólo para los recién inscritos, sino para todos los que están cubiertos a través de los mercados de la ley.

Según los cálculos del centro presupuestario, una familia de cuatro que gana $50,000 pagaría $67 al mes en primas para un plan estándar, en lugar de un promedio de $252 actualmente, mientras que también califica para ayuda con deducibles y copagos. El aumento de la asistencia premium estaría disponible para este año y para 2022.

Del mismo modo, una sola persona que gana $30,000 al año pagaría $85 al mes por un plan estándar en lugar de los $195 actuales.

La propuesta demócrata permitiría que los hogares más sólidos de la clase media calificarían para recibir ayuda financiera. En el extremo opuesto de la escala, aquellos que han experimentado el desempleo calificarían para subsidios extra generosos.

Los republicanos que intentaron pero no derogaron la ley bajo el presidente Donald Trump están llamando al plan demócrata un desperdicio de dólares de los contribuyentes. Pero muchos demócratas lo ven como un mero pago inicial en una agenda de atención de salud más ambiciosa.

La ley de salud de Obama ahora cubre a más de 20 millones de personas a través de una combinación de planes privados subsidiados y, en la mayoría de los estados, Medicaid expandido.

Los expertos coinciden en que la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia ha llevado a más personas sin seguro, pero no está claro cuántas más. Algunas estimaciones oscilan entre 5 millones y 10 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso sugiere un número menor, más de 3 millones.

Chris Sloan, de la consultora Avalere Health, dice que es probable que muchos que se quedaron desempleados en la pandemia no tuvieran seguro médico basado en el trabajo para empezar. Eso significa que representan la demografía para la que se diseñó originalmente la ley de salud.

«La gente está regresando a la fuerza laboral a medida que la tasa de desempleo baja, pero puede que no necesariamente tengan el mismo trabajo o como un buen trabajo», dijo Sloan. «Esta será una opción importante para las personas que todavía enfrentan la inseguridad laboral y laboral».