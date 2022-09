Las extensiones de Medicaid para las nuevas mamás crecen, pueden llegar a los límites

Los estados de todo el país están facilitando que las nuevas mamás mantengan Medicaid durante el año posterior al parto, un momento en el que pueden desarrollarse la depresión y otros problemas de salud.

Pero los presupuestos gubernamentales ajustados y el bajo reembolso del programa pueden, en última instancia, limitar este impulso o dificultar que las mujeres con cobertura extendida encuentren médicos.

“Muchas cosas han cambiado desde la pandemia”, dijo Venessa Aiken, una nueva mamá en Orlando, Florida. “Muchos lugares ya no aceptan Medicaid o, si lo hacen, tienes que esperar como dos meses antes de que te puedan atender”.

Muchas mujeres se inscriben en el seguro de salud de Medicaid financiado por el gobierno cuando quedan embarazadas, porque los niveles de ingresos que califican son más altos que para las mujeres que no están embarazadas. El gobierno federal requiere que los estados mantengan esa cobertura durante 60 días después del parto o después de la llegada del bebé. Después de eso, las mamás en muchos estados pierden la cobertura a menos que sus niveles de ingresos sean extremadamente bajos.

Desde la primavera, 23 estados y Washington, DC, han dicho que extenderán esa cobertura por un año completo después del parto. Varios estados más están planeando hacerlo.

Estas extensiones comenzarán a ayudar a las personas después de que finalice la emergencia de salud pública de COVID-19 del gobierno federal porque los estados deben mantener inscritos a los pacientes durante la emergencia. Actualmente se extenderá al menos hasta principios del próximo año.

El impulso para ampliar la cobertura ha crecido para incluir tanto a los estados conservadores como a los de tendencia liberal. También cuenta con el respaldo de la administración del presidente Joe Biden como una forma de mejorar la igualdad: las tasas de mortalidad posparto pueden ser mucho más altas entre las poblaciones negras, indias americanas o nativas de Alaska.

“No hay ninguna razón por la que debamos detenernos antes de tener a cada madre y bebé en particular (cubiertos)”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, a The Associated Press. «¿Por qué no querrías brindarle a una nueva madre y a un nuevo bebé la tranquilidad de un año completo?»

El programa Medicaid financiado por el estado y el gobierno federal cubre las visitas médicas prenatales para las madres y aproximadamente el 42 % de los nacimientos en los EE. UU.

Tener esa cobertura eliminó algo de estrés para Maureen Forman, quien dijo que ya estaba preocupada por su embarazo cuando dio a luz a su hijo el año pasado.

“Fue muy agradable no preocuparse”, dijo el residente de Bloomington, Indiana, de 41 años. “Sabía que todo iba a ser cubierto. Ojalá otras mujeres embarazadas tuvieran la misma experiencia”.

Los proveedores de atención e investigadores dicen que la cobertura debería extenderse mucho más allá de los 60 días después de la llegada del bebé.

Señalan que muchas nuevas mamás necesitan más tiempo para hacer visitas al médico mientras se recuperan del parto y cuidan a un recién nacido. Algunos también están haciendo malabares con un regreso al trabajo mientras hacen esto.

Una extensión de cobertura “coincide con la realidad del período posparto”, dijo Usha Ranji de la Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro que investiga temas de atención médica.

Problemas como la depresión posparto pueden desarrollarse meses después, y algunas madres pueden tener problemas de salud persistentes que necesitan atención. Algunos también pueden necesitar un tratamiento continuo por abuso de sustancias.

Es posible que aquellos que pierden la cobertura no puedan pagar otra opción como un seguro privado.

La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista estimó el año pasado que alrededor del 45% de las mujeres con Medicaid dejarán de tener seguro después de que finalice el período de cobertura posparto de 60 días.

Si bien casi la mitad de los estados han ampliado la cobertura, el economista de salud Joe Antos dijo que cree que otros dudarán en agregar el gasto a sus presupuestos.

Los legisladores de Mississippi rechazaron un proyecto de ley a principios de este año que habría ampliado la cobertura posparto en parte debido a las preocupaciones sobre la expansión del programa.

Las extensiones de cobertura, que duran cinco años, están respaldadas en parte por fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Los estados tendrán que pagar parte de la factura.

Si la economía cae en una recesión, “el entusiasmo del estado por nuevas expansiones también disminuirá a medida que sus propios presupuestos se ajusten”, dijo Antos, quien trabaja en el American Enterprise Institute.

Extender la cobertura no garantiza automáticamente una mejor atención, porque encontrar médicos puede ser difícil.

Jennie Joseph dice que la idea de tratar de obtener una remisión a un especialista en salud mental para un paciente de Medicaid es “risible”. La partera de Florida dijo que los pacientes primero tienen que encontrar un médico que proporcione esa derivación y luego conseguir un terapeuta que acepte Medicaid, lo cual es aún más difícil.

Joseph es el fundador de Commonsense Childbirth, una organización sin fines de lucro que opera un centro de maternidad y una clínica en el centro de Florida. Ella dijo que las bajas tasas de reembolso de Medicaid y los problemas de pago son un desafío para los proveedores de atención. Dijo que el programa del gobierno le paga a su clínica menos de la mitad de lo que pagaría una aseguradora comercial por una visita prenatal. El reembolso de Medicaid por las visitas posparto es aún menor, tan solo $34.

“Se trata de tratar de que se pague su reclamo, y es más fácil negarlo que pagarlo”, dijo. “Por eso, los proveedores no programan citas posparto para estas madres”.

Aiken, la mamá recién nacida de Orlando, dio a luz en el centro de Joseph en julio. Ha tenido dificultades para que le devuelvan la llamada del consultorio de su médico de atención primaria y le preocupa que la deriven a un especialista.

“Es bastante confuso”, dijo. “¿A quién recurres cuando no tienes un (médico de atención primaria)?”

Becerra dijo que sabe que se debe mejorar el acceso a los médicos. Pero él ve las extensiones de cobertura como un paso para mejorar las cosas.

“Hagamos que la gente cruce la puerta y sigamos trabajando para aumentar la cantidad de cuidadores de calidad que estarán allí para conocer a esas personas”, dijo. “Pero hoy tenemos cientos de miles de mujeres y bebés que ni siquiera pueden cruzar la puerta. “