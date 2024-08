Las escuelas han avanzado lentamente en el absentismo récord, y millones de niños siguen faltando a clase

Flerentin “Flex” Jean-Baptiste faltó tanto a la escuela que tuvo que repetir su primer año en la secundaria Medford, en las afueras de Boston. En la escuela, “haces lo mismo todos los días”, dijo Jean-Baptiste, quien faltó 30 días en su primer año. “Eso resulta muy frustrante”.

Luego, la directora hizo algo casi inaudito: permitió que los estudiantes practicaran deportes organizados durante el almuerzo, siempre que asistieran a todas sus clases. En otras palabras, ofreció recreo a los estudiantes de secundaria.

“Me dio algo que esperar”, dijo Jean-Baptiste, de 16 años. El año siguiente, redujo sus ausencias a la mitad. A nivel escolar, la proporción de estudiantes con ausencias crónicas disminuyó del 35% en marzo de 2023 al 23% en marzo de 2024, una de las disminuciones más pronunciadas entre las escuelas secundarias de Massachusetts.

Años después de que el COVID-19 trastocara la educación estadounidense, casi todos los estados siguen teniendo problemas de asistencia , según datos recopilados por The Associated Press y el economista de la Universidad de Stanford, Thomas Dee.

Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes en el año escolar 2022-23 permaneció crónicamente ausente, lo que significa que perdió al menos el 10% del año escolar. Eso representa alrededor de 12 millones de niños en los 42 estados y Washington, DC, donde hay datos disponibles.

Antes de la pandemia, solo el 15% de los estudiantes perdía tanto tiempo de clases.

Puede que la sociedad haya dejado atrás en gran medida la pandemia de COVID, pero las escuelas dicen que todavía están luchando contra los efectos del cierre de las escuelas debido a la pandemia . Después de un año en casa, la escuela para muchos niños se ha vuelto abrumadora, aburrida o socialmente estresante. Más que nunca, los niños y los padres están decidiendo que está bien quedarse en casa, lo que hace que ponerse al día sea aún más difícil.

En todos los estados, excepto Arkansas, las tasas de ausentismo siguen siendo más altas que antes de la pandemia. Aun así, el problema parece haber superado su punto máximo : casi todos los estados vieron una mejora del ausentismo al menos levemente entre 2021-22 y 2022-23.

Las escuelas están trabajando para identificar a los estudiantes que tienen problemas de asistencia y luego brindarles ayuda. Están trabajando para cerrar las brechas de comunicación con los padres, quienes a menudo no son conscientes de que su hijo falta tanto a la escuela o por qué es problemático .

Hasta ahora, las soluciones que parecen estar ayudando son simples, como enviar postales a los padres comparando la asistencia de un niño con la de sus compañeros. Pero para lograr más avances, dicen los expertos, las escuelas deben ser creativas para abordar las necesidades de sus estudiantes.

Adultos responsables y sus incentivos

En Oakland, California, el ausentismo crónico se disparó del 29 % antes de la pandemia al 53 % en 2022-23 en las escuelas del distrito y las escuelas concertadas. Los funcionarios preguntaron a los estudiantes qué los convencería de asistir a clase.

Dinero, respondieron, y un mentor.

Un programa financiado con una subvención que se puso en marcha en la primavera de 2023 pagó a 45 estudiantes 50 dólares semanales por asistencia perfecta. Los estudiantes también se registraban diariamente con un adulto asignado y completaban evaluaciones semanales de salud mental.

Pagar a los estudiantes no es una solución permanente ni sostenible, dijo Zaia Vera, directora de aprendizaje socioemocional del distrito.

Pero muchos estudiantes ausentes carecían de una vivienda estable o ayudaban a mantener a sus familias. “El dinero es el anzuelo que les permitió entrar”, dijo Vera.

Más del 60% mejoró su asistencia después de participar, dijo Vera. Se espera que el programa continúe, junto con los esfuerzos de todo el distrito destinados a crear un sentido de pertenencia. El proyecto de logros masculinos afroamericanos de Oakland, por ejemplo, empareja a estudiantes negros con maestros negros que ofrecen apoyo.

Los niños que se identifican con sus educadores tienen más probabilidades de asistir a la escuela, afirmó Michael Gottfried, profesor de la Universidad de Pensilvania. Según un estudio dirigido por Gottfried, los estudiantes de California sintieron que «es importante para mí ver a alguien que sea como yo desde el principio, a primera hora del día», afirmó.

Una maestra solidaria marcó la diferencia para Golden Tachiquin, de 18 años, quien se graduó de la escuela secundaria Skyline de Oakland esta primavera. Cuando comenzó el décimo grado después de un primer año a distancia, se sintió perdida y ansiosa. Más tarde se dio cuenta de que estos sentimientos causaban las náuseas y los mareos que la mantenían enferma en casa. Estuvo ausente al menos 25 días ese año.

Pero se conectó con una maestra afrolatina que la comprendía culturalmente e hizo que Tachiquin, una estudiante con notas sobresalientes, sintiera que su mala asistencia no la definía.

“No me daba miedo ir a su clase”, dijo Tachiquin.

Otra profesora tuvo el efecto contrario . “Decía: ‘¡Guau! ¿Adivina quién decidió venir hoy?’”, recordó Tachiquin. “Comencé a faltar a sus clases aún más”.

En Massachusetts, la escuela secundaria Medford requiere que los administradores saluden y hablen con los estudiantes todas las mañanas, especialmente con aquellos con antecedentes de faltar a la escuela.

Pero las sesiones de gimnasia a la hora del almuerzo han sido el mayor impulsor de la mejora en la asistencia, dijo la directora Marta Cabral. Los estudiantes de secundaria necesitan libertad y una oportunidad para mover sus cuerpos, dijo. «Están aquí siete horas al día. Deberían divertirse un poco».

Circunstancias obstinadas

Los estudiantes que se ausentan crónicamente corren un mayor riesgo de analfabetismo y, en última instancia, de abandonar la escuela . También pierden las comidas, el asesoramiento y la socialización que se les ofrecen en la escuela.

Muchas de las razones por las que los niños faltaron a la escuela al principio de la pandemia siguen vigentes: dificultades económicas , problemas de transporte , enfermedades leves y problemas de salud mental .

En Alaska, el 45% de los estudiantes perdieron mucho tiempo en la escuela el año pasado. En las clases de secundaria de Amy Lloyd en Juneau, algunas familias ahora consideran que la asistencia es opcional. El último semestre, varios de sus estudiantes de inglés faltaron a la escuela por vacaciones.

“Realmente no sé cómo restablecer la expectativa que quedó destruida cuando nos sentamos frente a la computadora ese año”, dijo Lloyd.

Los problemas emocionales y de conducta también han mantenido a los niños fuera de la escuela. Una investigación compartida exclusivamente con AP encontró que el ausentismo y la mala salud mental están “interconectados”, dijo Morgan Polikoff, profesor de la Universidad del Sur de California.

Por ejemplo, en el estudio de la USC, casi una cuarta parte de los niños con absentismo crónico tenían niveles elevados de problemas emocionales o de conducta, según un cuestionario para padres, en comparación con apenas el 7% de los niños con buena asistencia. Los síntomas emocionales entre las adolescentes estaban especialmente relacionados con el ausentismo escolar.

¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo?

Cuando el ausentismo crónico aumentó a alrededor del 50% en Fresno, California, los funcionarios se dieron cuenta de que tenían que remediar la mentalidad de la era de la pandemia acerca de mantener a los niños enfermos en casa .

«A menos que su estudiante tenga fiebre o haya vomitado en las últimas 24 horas, podrá asistir a la escuela. Eso es lo que queremos», dijo Abigail Arii, directora de servicios de apoyo estudiantil.

A menudo, dijo Noreida Pérez, quien supervisa la asistencia, los padres no son conscientes de que los síntomas físicos pueden indicar problemas de salud mental, como cuando un niño no tiene ganas de salir de su habitación.

Más de una docena de estados permiten ahora a los estudiantes tomar días de salud mental como ausencias justificadas. Pero quedarse en casa puede convertirse en un círculo vicioso, dijo Hedy Chang, de Attendance Works, que trabaja con las escuelas en materia de ausentismo.

“Si sigues quedándote en casa sin ir a la escuela, te sientes más desconectado”, dijo. “Te quedas más atrás”.

Cambiar la cultura en torno a los días de enfermedad es sólo parte del problema.

En la escuela secundaria Fort Miller de Fresno, donde la mitad de los estudiantes tenían ausentismo crónico, surgieron dos razones: ropa sucia y falta de transporte. La escuela compró una lavadora y secadora para uso de las familias, junto con una Chevy Suburban para recoger a los estudiantes que perdían el autobús. En general, el ausentismo crónico de Fresno mejoró al 35% en 2022-23.

Melinda González, de 14 años, perdía el autobús escolar aproximadamente una vez por semana y llamaba para que la llevaran en el Suburban.

“No tengo auto; mis padres no podían llevarme a la escuela”, dijo González. “Conseguir que me llevaran me ayudó mucho”.