Las agencias estadounidenses limpian los sitios web para proteger a los afganos que han quedado atrás

AP

Washington Hispanic:

Múltiples agencias federales que operaban en Afganistán y trabajaban con ciudadanos afganos han estado purgando apresuradamente sus sitios web, eliminando artículos y fotos que podrían poner en peligro a los civiles afganos que interactuaron con ellos y ahora temen represalias de los talibanes.

La campaña de depuración en línea pareció comenzar a finales de la semana pasada cuando quedó claro que las fuerzas de seguridad afganas habían colapsado por completo y que los talibanes se apoderarían del país mucho más rápido que incluso las predicciones oficiales más alarmistas. La preocupación es que los talibanes o sus partidarios buscarían en los sitios web e identificarían a los afganos que habían trabajado con los estadounidenses o simplemente se habían beneficiado de sus servicios.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el departamento estaba aconsejando al personal que buscara y eliminara el contenido de las redes sociales y el sitio web con civiles porque la seguridad de los contactos afganos «es de suma importancia» para el gobierno.

«La política del Departamento de Estado es solo eliminar contenido en situaciones excepcionales como esta. Al hacerlo, el personal del departamento está siguiendo los requisitos de retención de registros», dijo Price.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo en un comunicado que las agencias que operaban en Afganistán comenzaron a limpiar los sitios web el viernes pasado, un día después de que se tomó la decisión de enviar militares estadounidenses para asegurar el aeropuerto de Kabul cuando la capital colapsó.

«Dada la situación de seguridad en Afganistán, y por una gran cantidad de precaución para la seguridad de nuestro personal, socios y beneficiarios, estamos revisando los sitios web públicos y las redes sociales de USAID para archivar contenido que podría representar un riesgo para ciertas personas y grupos», dijo la agencia en un correo electrónico a The Associated Press.

Un funcionario del Departamento de Agricultura dijo que un esfuerzo similar de lavado estaba en marcha allí. Ese funcionario habló bajo condición de anonimato porque no están autorizado a hablar sobre el tema.

Una revisión de Associated Press del sitio web del USDA reveló al menos siete enlaces diferentes a comunicados de prensa o publicaciones de blog relacionados con Afganistán que, al hacer clic en ellos, por defecto, declaraban «Acceso denegado: Usted no está autorizado a acceder a esta página».

Si bien mucha atención se ha centrado en proteger a los intérpretes afganos y a otras personas que trabajaron con el ejército estadounidense, los soldados eran solo una parte del personal estadounidense que operó en Afganistán en las últimas dos décadas.

Organizaciones, entre ellas USAID, elementos del Departamento de Agricultura y otros, comenzaron a llegar a Afganistán ya en 2002, a los pocos meses del derrocamiento del anterior gobierno talibán, centradas en el desarrollo de los sectores de infraestructura, educación y agricultura del país.

Tan recientemente como en junio, USAID anunció que Estados Unidos estaba proporcionando más de 266 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para ayudar a los afganos. La asistencia humanitaria total para Afganistán totalizó más de 543 millones de dólares desde el año fiscal 2020, según el anuncio de prensa de USAID.

El dinero llevó la asistencia humanitaria total de Estados Unidos a casi $ 3.9 mil millones desde 2002, dijo el comunicado.

En algunas de las publicaciones del Departamento de Agricultura ahora discapacitadas vistas por The Associated Press, varias, pero no todas, contenían detalles que claramente serían vistos por los talibanes como prueba de colaboración, como nombres y fotos de especialistas agrícolas afganos y funcionarios gubernamentales que visitaron los Estados Unidos en múltiples delegaciones o becas patrocinadas por el USDA.

Otros fueron más inocuos, como un artículo sobre los agricultores de Minnesota que donaron más de 2.500 fanegas de semillas de soja a sus homólogos afganos. El hecho de que también se hayan limpiado del lugar posiblemente indique el nivel de precaución que se está utilizando, o simplemente que secciones enteras de material relacionado con el Afganistán se eliminaron apresuradamente en grandes lotes.

Un artículo desmayado deja en claro que incluso mientras el ejército estadounidense estaba desplegado en todo el país, los civiles afganos y los funcionarios del gobierno estaban en peligro de represalias por las asociaciones de más bajo nivel con el gobierno de Estados Unidos.

Relata en detalle la relación de trabajo del USDA con los miembros de una autoridad agrícola regional en una provincia cercana a Kabul. El USDA ayudó a coordinar una shura (reunión del ayuntamiento) entre los miembros del consejo y los agricultores locales. El artículo, que incluye una foto de la reunión, señala que más de 250 agricultores se presentaron a pesar de las amenazas insurgentes de «violencia contra cualquier agricultor o funcionario del gobierno que planeaba asistir a la reunión o trabajar con el USDA».

El autor elogia a los funcionarios del gobierno «que arriesgan su seguridad cada día para traer progreso y oportunidades a sus compatriotas afganos».