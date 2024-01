Larry Hogan, renuncia a la junta directiva de No Labels en una posible señal de una candidatura para 2024

Larry Hogan , exgobernador de Maryland y republicano moderado que ha sido crítico de Donald Trump , renunció el mes pasado al liderazgo del movimiento de terceros No Labels , una medida que podría señalar su preparativos para postularse para presidente usando la línea de votación del grupo.

Hogan no abordó su propio futuro en una carta a la presidenta y directora ejecutiva de No Labels, Nancy Jacobson, anunciando su renuncia como copresidente, pero no criticó al grupo, sus planes o su liderazgo. Se negó a hacer comentarios y señaló la carta, fechada el 15 de diciembre y obtenida por The Associated Press el jueves.

No Labels busca acceso a las boletas en todo el país mientras sienta las bases para una posible candidatura presidencial. Los planes han asustado a muchos demócratas y otros críticos de Trump que temen que desvíen votos que de otro modo irían al presidente demócrata Joe Biden y facilitarían el regreso de Trump a la Casa Blanca.

“Al hacerme a un lado, mi intención es que nuevos líderes, que puedan dedicarse a tiempo completo al esfuerzo, puedan tomar el timón para dirigir la operación política Sin Etiquetas”, escribió Hogan.

Los líderes de No Labels planean decidir esta primavera si nominarán una candidatura presidencial y, de ser así, elegirán a los nominados. Sin embargo, los detalles sobre ese proceso han sido turbios y el grupo ha fracasado repetidamente en cumplir sus propios objetivos de anunciar planes. Canceló su convención prevista para abril en Dallas a favor de una reunión virtual.

Hogan, uno de los críticos más destacados de Trump por parte del Partido Republicano, se negó a postularse para la nominación del Partido Republicano.

El equipo de Hogan entregó la carta a The Associated Press el jueves, apenas un día después de que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se retirara de la carrera por la nominación presidencial republicana. Christie fue el crítico más feroz de Trump en la carrera, pero no pudo prender fuego en un Partido Republicano todavía devoto del expresidente.

El exsenador de Connecticut Joe Lieberman, otro copresidente de No Labels, dijo el jueves que le gustaría que Christie considerara postularse en la boleta de No Labels, llamándolo «el tipo de candidato que No Labels está buscando». Christie había despreciado el movimiento No Labels antes de poner fin a su propia campaña.

«Me gustaría comunicarme con él y ver si él, el gobernador Christie, está interesado en participar en una candidatura bipartidista de No Labels Unity este año», dijo Lieberman en una entrevista con SiriusXM. «Podría ser un candidato muy fuerte».

El equipo de Christie no hizo comentarios de inmediato.

Lieberman llamó a Hogan un “gran socio” en un comunicado proporcionado por No Labels.

“Haga lo que haga a continuación, sé que seguirá siendo una voz poderosa a favor del sentido común y la unidad nacional”, dijo Lieberman.

El senador de Virginia Occidental Joe Manchin también ha considerado postularse sin etiquetas. Manchin, un demócrata moderado que no busca la reelección al Senado, tiene previsto presentarse el viernes en New Hampshire, justo antes de las primeras primarias presidenciales del estado en el país a finales de enero.