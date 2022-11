La tormenta tropical Nicole derriba casas frente al mar en el océano

La tormenta tropical Nicole derrumbó varias casas en el océano Atlántico el jueves y amenazó una fila de condominios de gran altura en lugares donde el huracán Ian arrasó la playa y destruyó malecones en solo unas semanas. atrás.

“Múltiples casas costeras en Wilbur-by-the-Sea se han derrumbado y varias otras propiedades están en riesgo inminente”, dijo el alguacil del condado de Volusia, Mike Chitwood, en un mensaje en las redes sociales. Dijo que la mayoría de los puentes a las propiedades junto a la playa habían sido cerrados para todo el personal, excepto para el esencial, y se puso en vigencia un toque de queda.

Wilbur-by-the-Sea es una comunidad no incorporada en una isla de barrera con solo casas frente al mar. Al lado, en Daytona Beach Shores, una franja de condominios de gran altura fue evacuada antes de que Nicole tocara tierra y, aunque permanecieron en pie después de la tormenta, su futuro depende de las revisiones de seguridad.

La asociación de propietarios de los condominios de Marbella acababa de gastar $240,000 para reconstruir temporalmente el malecón que Ian destruyó en septiembre, dijo Connie Hale Gellner, cuya familia es propietaria de una unidad allí. El video en vivo de las cámaras del edificio mostró la marejada ciclónica de Nicole llevándolo todo.

“Sabíamos que no estaba destinado a detener un huracán, solo estaba destinado a detener la erosión”, dijo Gellner. Pero después de Nicole, la terraza de la piscina del edificio “está básicamente en el océano”, dijo Gellner. “El problema es que ya no tenemos playa. Entonces, incluso si quisiéramos reconstruir, probablemente condenarán el edificio porque el agua simplemente está salpicando contra el edificio”.

Nicole se estaba expandiendo, cubriendo casi todo el estado de Florida, cansado por el clima, y ​​llegando también a Georgia y las Carolinas antes del amanecer del jueves. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron hasta 720 kilómetros (450 millas) desde el centro en algunas direcciones mientras Nicole giraba hacia el norte sobre el centro de Florida.

Los vientos de Nicole causaron daños mínimos, pero su marejada ciclónica fue más destructiva de lo que podría haber sido en el pasado porque los mares están subiendo a medida que el hielo del planeta se derrite debido al cambio climático , dijo Michael Oppenheimer, climatólogo de la Universidad de Princeton. Se suma a inundaciones costeras más altas, que fluyen más hacia el interior, y lo que solían ser eventos que ocurren una vez en un siglo sucederán casi todos los años en algunos lugares, dijo.

Mal tiempo en Florida cuando Nicole se acerca Se ordenó a los residentes de varios condados de Florida que evacuaran las islas de barrera, las áreas bajas y las casas móviles a medida que la tormenta tropical Nicole avanzaba hacia el estado. (9 de noviembre)

“Definitivamente es parte de una imagen que está sucediendo”, dijo Oppenheimer. “Va a suceder en otro lugar. Va a suceder en todo el mundo”.

Un hombre y una mujer murieron por electrocución cuando tocaron líneas eléctricas caídas en el área de Orlando, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Nicole también provocó inundaciones tierra adentro, ya que partes del río St. Johns estaban en el nivel de inundación o por encima de él y algunos ríos en el área de Tampa Bay también se acercaban a los niveles de inundación, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El peor daño parecía estar a lo largo de la costa en el condado de Volusia. Krista Dowling Goodrich, que administra 130 viviendas de alquiler en Wilbur-By-The-Sea y Daytona Beach Shores como directora de ventas y marketing de Salty Dog Vacations, había sido testigo de cómo los patios traseros se derrumbaban en el océano justo antes de la tormenta.

Como consecuencia, las partes traseras de unas siete casas coloridas a lo largo de la autopista A1A desaparecieron. A una casa moderna le faltaban dos dormitorios y gran parte de su sala de estar porque el agua lamía debajo de sus cimientos. En una pared parcialmente derrumbada, las decoraciones decían «Bendito» y «Agradecido». Goodrich se echó a llorar cuando lo vio.

“La mitad de la casa se ha ido, pero ayer logramos sacar fotos familiares”, dijo Goodrich. “Es abrumador cuando ves esto. Estas son personas trabajadoras que llegaron a este punto de sus vidas y ahora lo pierden todo”.

En Daytona Beach Shores , donde se derrumbaron los baños frente al mar adjuntos al edificio Beach Safety Ocean Rescue de la ciudad, los funcionarios consideraron que varios edificios de varios pisos eran inseguros y fueron de puerta en puerta diciéndoles a las personas que tomaran sus pertenencias y se fueran.

“Estos eran los rascacielos altos. Entonces, las personas que no se iban, las obligaban físicamente a salir porque no es seguro”, dijo Goodrich. “Estoy preocupado por la infraestructura del área en este momento porque una vez que se eliminen los malecones, no van a dejar que la gente vuelva a entrar… Habrá mucha gente desplazada por un tiempo”.

Nicole tocó tierra como huracán de categoría 1 alrededor de las 3 am del jueves cerca de Vero Beach, pero no causó daños significativos allí, dijeron las autoridades. Parte de un muelle de pesca arrasó en Lauderdale-by-the-Sea, pero la peor parte de la tormenta golpeó al norte de su centro. A la 1 pm, los vientos máximos sostenidos de Nicole se redujeron a 70 kph (45 mph) a medida que avanzaba hacia Tallahassee.

El raro huracán de noviembre dejó el sur de Florida soleado y tranquilo a medida que avanzaba por la península, pero podría arrojar hasta 6 pulgadas (15 centímetros) de lluvia sobre las montañas Blue Ridge para el viernes, dijo el centro de huracanes. Las inundaciones repentinas y urbanas serán posibles a medida que la lluvia se extienda hacia el este del Valle de Ohio, el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra hasta el sábado.

Nicole fue el primer huracán que azotó las Bahamas desde el huracán Dorian, una tormenta de categoría 5 que devastó el archipiélago en 2019. Para los floridanos cansados ​​de las tormentas , es solo el tercer huracán de noviembre que azota sus costas desde que comenzaron los registros en 1853.

Los 67 condados de Florida estaban en estado de emergencia. El presidente Joe Biden también aprobó una declaración de emergencia para la tribu Seminole de Florida, ordenando ayuda federal para la nación tribal. Muchos seminolas viven en seis reservas en todo el estado. La tribu también es propietaria de la franquicia Hard Rock Cafe, con varios de sus hoteles y casinos en el camino de Nicole.

El gobernador Ron DeSantis dijo en una conferencia de prensa el jueves en Tallahassee que unos 333.000 clientes estaban sin electricidad a media mañana, alrededor del 2,9% del total del estado. Dijo que había 17.000 linieros de electricidad listos para comenzar a restaurar la energía y que muchos otros activos, incluidos botes de rescate y vehículos, se desplegarán según sea necesario.

“Estamos listos y tenemos los recursos para responder a cualquier necesidad posterior a la tormenta que pueda surgir”, dijo el gobernador.

Disney World y Universal Orlando Resort anunciaron que probablemente no abrirían según lo programado el jueves. Casi dos docenas de distritos escolares estaban cerrando escuelas y se habían abierto 15 refugios a lo largo de la costa este de Florida, dijo el gobernador.

Partes de Florida fueron devastadas por el huracán Ian , que golpeó como una tormenta de categoría 4. Ian destruyó casas y dañó cultivos , incluidos campos de naranjos, en todo el estado, daños que muchos aún enfrentan, y envió una marejada ciclónica de hasta 4 metros (13 pies) hacia la costa, lo que provocó una destrucción generalizada.