La sentencia de Trump está fijada para el 10 de enero

Ante el dilema nunca antes visto de cómo, cuándo o incluso si sentenciar a un expresidente y futuro presidente de Estados Unidos, el juez en el caso del presidente electo Donald Trump por el silencio de sus seguidores tomó una decisión dramática que, sin embargo, podría llevar el caso a un final silencioso.

En un fallo emitido el viernes , el juez de Manhattan Juan M. Merchan programó la sentencia para 10 días antes de la investidura de Trump, pero el juez indicó que se inclina por una sentencia que equivaldría simplemente a cerrar el caso sin ningún castigo real. Dijo que Trump podría asistir a la audiencia del 10 de enero de forma remota debido a sus funciones de transición.

Aun así, eso dejaría a Trump camino de regreso a la Casa Blanca con una condena por delito grave.

¿Llegará a ese punto? Trump quiere que se desestime la condena y se desestime el caso, y el director de comunicaciones, Steven Cheung, dijo que el presidente electo “seguirá luchando”. Pero es difícil predecir qué ocurrirá en este caso sin precedentes e impredecible. A continuación, se presentan algunas preguntas clave y lo que sabemos sobre las respuestas:

Recuérdame: ¿Por qué Trump está esperando sentencia?

En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales. Los delitos se relacionaban con un pago de 130.000 dólares, realizado a través de su ex abogado personal en 2016, para evitar que la actriz porno Stormy Daniels hiciera pública su historia de haber tenido relaciones sexuales con Trump una década antes. Él niega su acusación y dice que no ha hecho nada malo.

La sentencia de Trump estaba inicialmente fijada para el 11 de julio, pero a petición de sus abogados, el proceso se pospuso dos veces , hasta que finalmente se fijó para fines de noviembre, después de las elecciones presidenciales. Luego Trump ganó y Merchan suspendió todo para considerar qué hacer.

¿Qué acaba de ordenar el juez?

Merchan rechazó la solicitud de Trump de anular la condena y todo el caso. El juez ordenó a Trump que comparezca —de manera virtual o en persona, como prefiera— para la audiencia de sentencia a las 9:30 am del 10 de enero.

¿Cuál será la sentencia para Trump?

Eso no será definitivo hasta que el juez lo pronuncie, y señaló que, por ley, tiene que darles a los fiscales y a Trump la oportunidad de opinar. Los cargos conllevan posibles sanciones que van desde una multa o libertad condicional hasta hasta cuatro años de prisión.

Pero el juez escribió que “la opción más viable” parece ser lo que se llama una absolución incondicional. Con ella se pone fin a un caso sin prisión, multa ni libertad condicional. Pero una absolución incondicional deja la condena del acusado en los libros.

Y por ley, toda persona condenada por un delito grave en Nueva York debe proporcionar una muestra de ADN para el banco de datos de delitos del estado, incluso en casos de absolución incondicional.

¿Puede Trump apelar para detener la sentencia?

Es un tema turbio. Apelar una condena o sentencia es una cosa, pero los pormenores de impugnar otros tipos de decisiones durante un caso son complicados.

La ex jueza de Manhattan Diane Kiesel dijo que, según la ley de Nueva York, el fallo del viernes no puede ser apelado, pero eso «no significa que no vaya a intentarlo».

Mientras tanto, los abogados de Trump han estado tratando de conseguir que un tribunal federal tome el control del caso. Los fiscales deben presentar una respuesta ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos antes del 13 de enero, tres días después de la fecha prevista para que Trump sea sentenciado.

La defensa también ha sugerido que buscaría la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos si Merchan no desestima el caso. En una carta del 25 de noviembre al juez, los abogados de Trump sostuvieron que la Constitución de Estados Unidos permite una apelación ante el tribunal superior porque la defensa está esgrimiendo argumentos sobre la inmunidad presidencial .

Gran parte de su argumento se refiere a la decisión que la Corte Suprema tomó en julio sobre ese tema, que otorgó considerables protecciones legales a los presidentes. Los abogados de Trump podrían intentar convencer a la Corte Suprema de que necesita hacer un seguimiento y participar ahora en el caso del dinero para silenciar a los acusados.

Un portavoz de Trump dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre si impugnar el fallo de Merchán.

¿Qué dicen los fiscales sobre todo esto?

Se negaron a hacer comentarios sobre el fallo de Merchan. Anteriormente lo habían alentado a mantener el veredicto y le ofrecieron opciones como retrasar la sentencia hasta que Trump dejara el cargo, prometer que no habría pena de prisión o cerrar el caso señalando que fue condenado pero nunca sentenciado debido a la inmunidad presidencial. Merchan dijo que consideraba insostenibles esas ideas.

¿Puede Trump apelar su condena?

Sí, pero por ley no puede hacerlo hasta que sea sentenciado.

¿Podría Trump indultarse a sí mismo una vez sea presidente?

No en este caso. Los indultos presidenciales se aplican únicamente a delitos federales. Trump fue condenado en un tribunal del estado de Nueva York.