La senadora moderada Jacky Rosen insta a destituir a Noem

La senadora demócrata Jacky Rosen pidió el juicio político a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y dijo que cree que Noem está intentando «engañar al público estadounidense» sobre el tiroteo fatal de un manifestante de 37 años en Minneapolis.

El llamado de Rosen, un moderado de Nevada que formó parte del grupo que ayudó a los republicanos a poner fin al cierre gubernamental de 43 días el año pasado, se produce en medio de una creciente indignación por parte de los demócratas del Congreso, quienes también han prometido bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Una resolución de la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de destitución contra Noem cuenta con el apoyo de más de 100 demócratas, pero pocos demócratas del Senado se han pronunciado hasta el momento.

“Kristi Noem ha sido un completo fracaso al frente del Departamento de Seguridad Nacional durante el último año, y los abusos de poder que estamos viendo por parte de ICE son la última prueba de que ha perdido el control sobre su propio departamento y personal”, dijo Rosen en una declaración a The Associated Press.

Rosen dijo que la conducta de Noem es “profundamente vergonzosa” y que “debe ser destituida y removida de su cargo inmediatamente”.

Es poco probable que se lleve a cabo un juicio político en el Congreso controlado por el Partido Republicano, pero la creciente indignación demócrata por la violencia en las calles de Minneapolis seguramente perturbará las esperanzas de los líderes republicanos del Senado esta semana de aprobar rápidamente un amplio proyecto de ley de gastos y evitar un cierre parcial del gobierno el 30 de enero.

Y aunque algunos demócratas moderados han sido cautelosos durante el último año a la hora de criticar a la administración Trump en cuestiones fronterizas y de inmigración, los tiroteos fatales en Minneapolis de Alex Pretti el sábado y Renee Good el 7 de enero han transformado el debate , incluso entre moderados como Rosen.

Noem defiende el tiroteo fatal

La solicitud de juicio político del senador se produjo tras la rápida defensa de Noem, sin una investigación exhaustiva, del tiroteo fatal de Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza. Los videos de la escena revisados ​​por The Associated Press parecen contradecir las declaraciones de la administración Trump de que los disparos se realizaron «defensivamente» contra Pretti mientras este se acercaba a ellos con un arma. Pretti tenía licencia para portar un arma oculta, pero en los videos parece que solo lleva un teléfono en la mano.

Durante el forcejeo, los agentes descubrieron que portaba una pistola semiautomática de 9 mm y abrieron fuego con varios disparos, uno de ellos en la espalda. Las autoridades no aclararon si Pretti blandió el arma.

Noem dijo que Pretti apareció para “impedir una operación policial”.

“Esto parece una situación en la que un individuo llegó a la escena para infligir el máximo daño a las personas y matar a los agentes del orden”, dijo Noem el domingo.

En su solicitud de destitución de Noem, Rosen citó otros problemas más allá de las operaciones actuales de ICE. Afirmó que Noem también ha «violado la confianza pública al malgastar millones de dólares de los contribuyentes» en autopromoción y citó informes de que la Guardia Costera le compró dos aviones de lujo por un valor de 172 millones de dólares.

La ira del Senado por la violencia de ICE

La declaración de Rosen sigue a la del senador de Massachusetts Ed Markey, uno de los miembros más izquierdistas del bloque demócrata del Senado. Markey declaró la semana pasada que el Congreso debería iniciar un proceso de destitución contra Noem, «quien ahora mismo está orquestando en las calles de nuestro país este casi vigilantismo por parte de los agentes de ICE que aterrorizan ciudades de todo el país».

Y aunque otros senadores no llegaron a pedir el impeachment de Noem, varios demócratas moderados que se unieron a Rosen en la votación para reabrir el gobierno el año pasado dijeron que votarían en contra de la financiación de Seguridad Nacional esta semana, incluso si eso significara un cierre del gobierno.

La senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, afirmó que el DHS está “maltratando a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes respetuosos de la ley”. El senador de Virginia, Tim Kaine, afirmó que “no vivimos en tiempos normales”.

Mientras los funcionarios de la administración defendieron inmediatamente el tiroteo, varios republicanos pidieron una investigación exhaustiva, incluidos los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte y Bill Cassidy de Luisiana.

Los demócratas de la Cámara de Representantes apoyan cada vez más el impeachment de Noem

Los pedidos de impeachment de Noem también se hicieron más fuertes en la Cámara cuando el grupo demócrata tuvo una llamada telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison, ambos ex congresistas, según una persona familiarizada con la llamada privada que solicitó el anonimato para discutirla.

La mayoría de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que hablaron durante la reunión pidieron el impeachment de Noem, dijo otra persona familiarizada con la llamada que insistió en el anonimato para discutirlo.

La representante de Nueva York Laura Gillen, demócrata que fue una de los siete demócratas de la Cámara de Representantes que votaron a favor de financiar el Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada , dijo el domingo que «debe haber rendición de cuentas, por lo que la secretaria Noem debe ser destituida de inmediato».

«Ella no está centrada en la seguridad ni en la protección fronteriza; está centrada en el caos y la autopromoción, socavando la aplicación de la ley local y avivando la violencia como resultado», dijo Gillen en una publicación en X.