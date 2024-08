La repentina fama del hijo de Tim Walz

Un momento destacado inesperado de la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata fue un estallido de orgullo del hijo del candidato a vicepresidente Tim Walz.

“¡Ese es mi papá!”, exclamó Gus Walz, de 17 años, el miércoles por la noche. Se puso de pie, con lágrimas en el rostro, y señaló a su padre, el gobernador de Minnesota , quien aceptó la nominación del partido para vicepresidente.

Gus lloró durante gran parte del discurso de 16 minutos, y luego subió al escenario con su familia, envolviendo a su padre en un fuerte abrazo y enterrando su rostro en su hombro.

La alegría del estudiante de último año de secundaria se volvió viral rápidamente. El jueves seguía siendo tendencia en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter. Y su nueva fama está centrando la atención en los desafíos de las personas con discapacidades de aprendizaje. Sus padres revelaron recientemente a la revista People que Gus tiene TDAH, un trastorno de ansiedad y algo llamado trastorno del aprendizaje no verbal. Las búsquedas en Google se han disparado para este trastorno y para el nombre del adolescente.

No existe una definición estándar para el trastorno del aprendizaje no verbal. Esto no significa que las personas que lo padecen no puedan hablar. Pero según el Proyecto NVLD de la Universidad de Columbia, las personas que lo padecen “luchan con una variedad de afecciones que incluyen discapacidades sociales y espaciales. A menudo son marginadas y aisladas; en consecuencia, pueden experimentar barreras sociales a lo largo de sus vidas”.

Desde hace mucho tiempo existe tensión entre Washington y los distritos escolares locales por la financiación federal de la educación especial. La ley federal exige que las escuelas proporcionen servicios de educación especial, pero no cubre ni de lejos los costos. Cuando se aprobó en 1975, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) comprometió al gobierno federal a pagar el 40% del gasto promedio por alumno en educación especial. Pero actualmente es más bien el 13%.

Esa es una de las razones por las que la plataforma del Partido Demócrata adoptada en la convención de esta semana dice: “Apoyamos la financiación total de la IDEA para priorizar a los estudiantes con discapacidades y a la fuerza laboral de educación especial”. La plataforma del Partido Republicano de este año no menciona la educación especial. Pero docenas de grupos educativos nacionales han pedido desde hace tiempo que se financien por completo los costos que la IDEA impone a las escuelas locales.

Las perspectivas reales de que se asignen más fondos con una administración Harris-Walz no están claras. Mucho dependería del futuro presupuesto federal y de la composición del próximo Congreso. Y las plataformas no son vinculantes para los candidatos.

Pero Walz, como gobernador, ha aprobado grandes aumentos en la financiación de la educación, incluida la educación especial. El presupuesto de dos años que firmó en 2024 incluyó un aumento del 6% en la financiación por alumno para las escuelas locales e indexa la financiación futura a la inflación. También incluyó un gran aumento en el apoyo estatal a la educación especial para ayudar a llenar el vacío en la financiación federal.

La Asociación Nacional de Directores Estatales de Educación Especial (NAED, por sus siglas en inglés) ha señalado que la “prioridad número uno en materia de políticas públicas” es garantizar la financiación total de la educación especial a nivel nacional, según John Eisenberg, director ejecutivo del grupo. La asociación considera que la ley federal es “ante todo una ley de derechos civiles, destinada a proteger el derecho de los estudiantes con discapacidades a recibir educación en las escuelas públicas del país”.

Eisenberg dijo que el incumplimiento del compromiso federal es un problema en todo el país. Dijo que lo máximo que Washington ha proporcionado a lo largo de los años ha sido el 16%, lo que significa que los distritos locales y los estados han tenido que asumir la mayor parte de los costos de los mandatos establecidos en la ley.

“Los costos de educar a los estudiantes con discapacidades están aumentando enormemente”, dijo Eisenberg. “El número de estudiantes con discapacidades se ha duplicado desde 1975. Los tipos de necesidades de los estudiantes han crecido exponencialmente desde 1975”.

Si bien los proyectos de ley para exigir una financiación total han atraído apoyo bipartidista a lo largo de los años, no han logrado convertirse en ley.

El gobernador Walz, ex profesor de estudios sociales, y la primera dama Gwen Walz, ex profesora de inglés, revelaron los problemas de aprendizaje de Gus en una declaración a la revista People que se publicó esta semana.

“Cuando nuestro hijo menor, Gus, estaba creciendo, se hizo cada vez más evidente que era diferente de sus compañeros de clase”, dijeron. “Gus prefería los videojuegos y pasar más tiempo solo”. Continuaron diciendo: “Cuando se estaba convirtiendo en un adolescente, nos enteramos de que Gus tiene un trastorno del aprendizaje no verbal además de un trastorno de ansiedad y TDAH, afecciones que también padecen millones de estadounidenses”.

Los Walze dijeron a People que les llevó tiempo descubrir cómo preparar a Gus para el éxito futuro, «pero lo que nos quedó claro de inmediato fue que la condición de Gus no es un revés: es su poder secreto».

También dijeron que es “brillante, muy consciente de detalles que muchos de nosotros pasamos por alto y, sobre todo, es un hijo excelente”. Sin embargo, no entraron en detalles sobre cómo su condición ha afectado su vida, y la campaña de Walz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves. Anteriormente habían señalado que Gus obtuvo su licencia de conducir el otoño pasado.