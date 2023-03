La oferta de reelección de Biden enfrenta resistencia de algunos demócratas

Steve Shurtleff estuvo del lado de Joe Biden en 2019 cuando presentó documentos en la Cámara de Representantes de New Hampshire para postularse a la presidencia.

Recorrió repetidamente el estado con Biden para cortejar a los votantes de las primarias. Y cuando Biden finalmente ganó la presidencia, fue Shurtleff, entonces presidente demócrata de la Cámara de Representantes, quien selló con orgullo el sobre que llevaba los cuatro votos electorales de New Hampshire , incluido su propio nombre, al Senado de los Estados Unidos.

Pero en vísperas de una nueva temporada electoral, Shurtleff, como la mayoría de los demócratas de todo el país, siente que un mandato es suficiente.

“En el fondo de mi corazón, no”, dijo Shurtleff cuando se le preguntó si quería que Biden se presentara nuevamente. “Creo que mucha gente simplemente no quiere decirlo”.

Los demócratas de New Hampshire están molestos con el presidente demócrata por tratar de acabar con el estado del estado como sede de las primeras primarias presidenciales del país. Pero sus preocupaciones sobre Biden son mucho más profundas, en línea con la mayoría de los votantes demócratas en todo el país, que cuestionan los planes del presidente de 80 años para lanzar pronto su campaña de reelección.

Solo el 37% de los demócratas en todo el país quieren que el presidente busque un segundo mandato, según una encuesta publicada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso estuvo por debajo del 52% en las semanas previas a las elecciones de mitad de período del año pasado.

Muchos se preocupan por la edad de Biden. Otros, como Shurtleff, están molestos por la desordenada retirada de la administración de Afganistán . Y el ala progresista del partido nunca se ha entusiasmado con Biden, a quien se percibe como un moderado, a pesar de su larga lista de logros.

La Casa Blanca presentó la debilidad percibida de Biden dentro de su propio partido como una narrativa exagerada que ha demostrado repetidamente que está equivocado.

“Somos conscientes de que la actitud de los expertos hacia el presidente Biden no ha cambiado desde antes de que obtuviera la nominación más rápido que nadie desde 2004, ganó la mayor cantidad de votos en la historia de Estados Unidos, construyó el récord legislativo más sólido en generaciones y lideró el mejor resultado de mitad de período para un nuevo demócrata. presidente en 60 años”, dijo el portavoz de Biden, Andrew Bates. «Basándonos en la comparación de la precisión de nuestras predicciones con las de ellos, estamos felices de que esta dinámica continúe».

Aún así, existe el riesgo de una desconexión entre los demócratas de base y el establishment del partido. Si bien los votantes están mostrando inquietud por la perspectiva de otra campaña de Biden, los gobernadores, senadores y representantes del Congreso demócratas son prácticamente unánimes en su apoyo a la reelección de Biden.

Una excepción puede ser New Hampshire, un pequeño estado cambiante cuyos votos electorales podrían ser críticos en una elección general reñida. El estado ha desafiado a Biden antes.

Los votantes aquí le dieron a Biden un vergonzoso quinto lugar en las primarias demócratas de 2020. Las urnas de New Hampshire todavía estaban abiertas cuando se fue a Carolina del Sur, donde sus ambiciones presidenciales fueron revividas por una victoria decisiva. Ese estado es ahora la elección de Biden para liderar el calendario de primarias presidenciales de 2024.

Las entrevistas con demócratas enojados de New Hampshire en el gobierno estatal y los comités demócratas locales sugieren que hay cierto apetito por un retador serio en las primarias en 2024. Pero los prospectos de primer nivel no parecen estar interesados.

Hasta ahora, solo la activista y autora demócrata Marianne Williamson ha ingresado al campo de las primarias de 2024 . Robert F. Kennedy Jr., hijo del difunto senador de Nueva York y conocido por criticar las vacunas , se reunió con los votantes de New Hampshire el viernes. También se inclina por una oferta.

Pero gente como el senador de Vermont, Bernie Sanders , el retador primario más feroz de Biden en 2020, prometió respaldar al presidente en 2024. También lo ha hecho el gobernador de Illinois, JB Pritzker , cuya aparición en la convención demócrata de New Hampshire del año pasado todavía es un tema de conversación. El representante de California, Ro Khanna , un favorito progresista, también dijo que no desafiaría a Biden, aunque ha sido un defensor vocal del lugar de New Hampshire en la cima del calendario primario.

En una entrevista, Khanna dijo que era una “negligencia política” que el Comité Nacional Demócrata, bajo la dirección de Biden, amenazara el estatus de New Hampshire.

“New Hampshire es un estado donde la política minorista sigue siendo importante y donde los votantes tienen una independencia que no puede ser controlada por el establecimiento del partido en DC”, dijo Khanna. La reorganización de las primarias “podría costarnos cuatro votos electorales y perjudicar nuestras posibilidades de ganar en las elecciones de 2024”.

Mientras tanto, los aliados de Biden creen en privado que la disputa de las primarias se olvidará hace mucho tiempo cuando los votantes emitan su voto en noviembre de 2024, especialmente con el expresidente Donald Trump o uno de sus acólitos republicanos en la boleta.

Los partidarios de Biden también señalan que algunos de los presidentes de dos mandatos más populares del país se enfrentaron a la oposición dentro de sus propios partidos antes de su reelección.

El presidente Ronald Reagan se enfrentó a las quejas de los republicanos insatisfechos antes de la contienda de 1984, que resultó ser la victoria electoral general más desigual en la historia de Estados Unidos. Los demócratas alentaron abiertamente un desafío primario contra el presidente Bill Clinton después de las desastrosas elecciones intermedias de 1994. Logró una reelección dominante en 1996. Y la campaña del presidente Barack Obama se preocupó por perder el apoyo de su base política, especialmente de los votantes negros, antes de que lograra la victoria en 2012.

“Teníamos mucho trabajo por hacer, pero los fundamentos estaban ahí”, dijo Stephanie Cutter, quien ayudó a gestionar la reelección de Obama en 2012.

La perspectiva de Obama cambió cuando su equipo trabajó para recordar a los votantes qué era lo que más les gustaba de él en comparación con un oponente republicano.

“Las elecciones son para dos personas”, dijo Cutter. “Una vez que los republicanos comienzan a emprender la campaña y comienza esa locura, el contraste entre ese tren loco y el liderazgo constante de Joe Biden e incluso la solución manual de algunos de los problemas más grandes de la nación se vuelve claro como el día”.

Biden ha presidido logros significativos que podrían impulsar una campaña de reelección.

Promulgó una ley de alivio pandémico radical, un paquete de infraestructura masivo, la primera nueva ley federal de seguridad de armas en décadas y un plan integral de salud y medio ambiente que permitió a Medicare reducir los precios de los medicamentos recetados y dedicó miles de millones de dólares a combatir el cambio climático. El crecimiento del empleo y el desempleo también han mejorado durante su administración.

Pero está lidiando con agudos desafíos relacionados con la inflación, la inmigración ilegal, el crimen y los asuntos exteriores.

El gobernador de Carolina del Norte , Roy Cooper , demócrata, atribuyó los desafíos políticos de Biden a los líderes demócratas que no han hecho lo suficiente para promover sus logros.

“La verdadera desconexión en este momento es la comunicación”, dijo Cooper en una entrevista. “El presidente Biden ha logrado en dos años lo que muchos presidentes solo esperarían hacer en ocho. Su éxito ha significado victorias reales para las familias trabajadoras. La gente va a empezar a ver una mejora real en sus vidas. Es nuestro trabajo asegurarnos de que sepan que fue el presidente Biden quien lo logró”.

“Los demócratas se unieron una vez antes en 2020 para pedirle que hiciera un trabajo, y lo logró: venció al presidente Trump”, agregó Cooper. “Y ahora lo va a hacer de nuevo”.

A pesar de tal optimismo, los demócratas de New Hampshire creen que será difícil para Biden igualar su victoria de 2020 de 7 puntos porcentuales en el estado en 2024. El exgobernador demócrata John Lynch se negó a decir si quería que Biden buscara la reelección cuando preguntó directamente.

El impulso de Biden para cambiar el calendario de las primarias, dijo Lynch, ha creado tal furor contra Biden que pone en riesgo los cuatro votos electorales de New Hampshire en las elecciones generales de 2024. Se apresuró a señalar que cuatro votos electorales habrían inclinado la elección presidencial de 2000 a favor de Al Gore.

“Le podría costar la presidencia a los demócratas”, dijo Lynch. “Los republicanos no permitirán que los votantes olviden. Golpearán a los demócratas en esto”.

De hecho, el actual gobernador de New Hampshire, el republicano Chris Sununu , calificó el cambio de calendario de las primarias como “un terrible error de cálculo” de Biden que lo expone a un desafío primario legítimo.

“Ha hecho que sea más difícil ganar en noviembre del 24, si es el nominado”, dijo Sununu en una entrevista. “Pero debido a lo que hizo aquí, es muy posible que no sea el candidato”.

Las preocupaciones demócratas fueron fáciles de ver dentro de la reunión mensual de los demócratas de Laconia en las orillas del lago Winnipesaukee a fines de la semana pasada, donde solo media docena de personas se reunieron para discutir los asuntos del partido. La mayoría de los participantes, especialmente los mayores, dijeron que estaban a favor de la reelección de Biden, aunque no les apasionara.

Lois Kessin, residente de Laconia de 73 años, se ha ofrecido como voluntaria para Biden en New Hampshire desde que Obama lo nombró por primera vez como su compañero de fórmula. Tiene una foto de ella y Biden colgada en su pasillo.

“Estoy muy feliz con Joe Biden”, dijo, reconociendo que algunos demócratas están preocupados por su edad, una preocupación que dijo que era ofensiva. “Quizás haya alguien tan brillante como él y tan compasivo y tan bien informado por ahí. Pero hasta que aparezca esa persona, estoy feliz con Joe Biden”.

El presidente del comité de Laconia, Eric Hoffman, de 43 años, se mostró menos entusiasta.

“El partido se alineó porque él era el nominado, pero obviamente no era nuestras primeras cuatro opciones”, dijo Hoffman, refiriéndose al final de Biden en las primarias de 2020. “La gente preferiría ver un cambio”.

Pero como muchos demócratas, dijo que votaría por Biden en las elecciones generales de 2024 para garantizar que los republicanos no retomen la Casa Blanca.

Simplemente no esperes que se entusiasme con eso.

“No era un gran admirador suyo, pero me han impresionado bastante sus habilidades y las cosas que ha logrado”, dijo Hoffman. “Entonces, no es lo peor del mundo”.