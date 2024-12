La nominación de Pete Hegseth como futuro jefe del Pentágono pende de un hilo

La polémica nominación de Pete Hegseth como secretario de Defensa causa controversia incluso entre los republicanos, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría verse obligado a reconsiderarla, informa este miércoles la prensa estadounidense, que cita como posible sustituto al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Trump podría verse obligado a replantearse la elección de Hegseth, un exmilitar convertido en presentador de la cadena Fox News, a menos de dos meses de su investidura.

Hegseth, de 44 años, es objeto de acusaciones de abuso de alcohol y agresión sexual que se remontan a 2017.

Estos escándalos no han desembocado en procesamientos pero suscitan reservas sobre si es la persona idónea para el cargo.

«Hago esto por los combatientes, no por los belicistas. La izquierda teme a los disruptores y a los agentes del cambio», publicó Hegseth en las redes sociales, donde acusa a la prensa de difamarlo y promete «nunca dar marcha atrás».

A su llegada a un segundo día de reuniones con senadores en el Capitolio, declaró a CBS que Trump le dijo que «siguiera adelante, que siguiera luchando».

Según NBC News, hasta seis republicanos del Senado, entre ellos Lindsey Graham (Carolina del Sur), uno de los aliados más firmes de Trump, miran de reojo a Hegseth, cuya nominación necesita la aprobación de la Cámara Alta.

Las dudas sobre Hegseth fueron en aumento con la aparición de un viejo correo electrónico en el que su propia madre le llama «abusador de mujeres».

El correo, revelado por el New York Times, data de cuando estaba tramitando el divorcio con su segunda esposa, después de engendrar un hijo fuera del matrimonio con su tercera mujer.

Penelope Hegseth intentó retractarse de sus críticas el miércoles en Fox News, argumentando que había hablado «precipitadamente» y que Hegseth ha cambiado.

Pero Graham dijo a CBS News que algunos de los artículos «son muy preocupantes».

Los republicanos tienen 53 escaños en la nueva mayoría del Senado, lo que significa que, para las votaciones de confirmación, Trump solo puede permitirse perder el apoyo de tres senadores, suponiendo que todos los demócratas voten en contra.

La prensa menciona a DeSantis como posible sustituto, una elección sorprendente dado que los dos hombres lucharon por la nominación republicana en las primarias.

Ron DeSantis apoyó a Trump tras retirarse de la carrera a principios de 2024.

El departamento de Defensa, un puesto clave en la primera potencia mundial, emplea a casi tres millones de militares y civiles.

El gasto en defensa superó el billón de dólares en 2023 en el país.