La investidura de Trump se celebrará en un recinto cerrado

Los pronósticos de mal tiempo significan que el presidente electo Donald Trump tomará juramento desde el interior de la Rotonda del Capitolio y las personas que visiten Washington desde todo el país no podrán verlo en persona.

La decisión de trasladar el evento del lunes a un espacio cerrado marca la primera vez en 40 años que se ha tomado un cambio de ese tipo. Hay planes en marcha para dar cabida a algunos visitantes en la ciudad para la segunda investidura de Trump en el estadio de baloncesto y hockey profesional de la ciudad.

Esto es lo que necesita saber si planeaba venir a Washington, con actualizaciones próximamente:

¿Dónde prestará juramento Trump ahora?

La Rotonda se prepara como una alternativa para cada toma de posesión en caso de mal tiempo. La última vez que la juramentación se realizó en un lugar cerrado fue en 1985, cuando el presidente Ronald Reagan comenzó su segundo mandato. El pronóstico del lunes prevé las temperaturas más bajas desde ese día.

El presidente Joe Biden, miembros del Congreso y otros dignatarios e invitados notables podrán ver la ceremonia desde el interior del Capitolio.

¿Cuántos ciudadanos podrán asistir a la inauguración en el interior?

En su publicación en las redes sociales sobre el cambio relacionado con el clima, Trump dijo que «varios dignatarios e invitados» serían llevados a la Rotonda para la ceremonia, aunque no está claro a cuántas personas se refería ni a quiénes.

Según la publicación de Trump, el Capital One Arena, donde el presidente electo realizará un mitin el domingo por la tarde, un evento que según dijo el viernes todavía se realizará, estará abierto nuevamente el lunes para «ver EN VIVO este evento histórico». Todavía no hay información disponible sobre cómo registrarse para obtener un asiento dentro del estadio el lunes.

¿Y qué pasa con el desfile? ¿Se sigue celebrando?

Trump también dijo que el Capital One Arena “albergará el desfile presidencial”, otro cambio con respecto a la tradición. Trump también dijo que se “unirá a la multitud” en el Capital One después de prestar juramento.

Normalmente, miles de personas se alinean en el camino que va desde el Capitolio de Estados Unidos hasta la Casa Blanca, que el presidente suele recorrer después de la ceremonia de juramentación. Bandas de música y otros participantes de todo el país vienen a Washington para participar, por lo que presumiblemente también formarán parte de las festividades recién organizadas en interiores.

¿Se siguen celebrando otros actos inaugurales?

Según Trump, así es. El presidente electo republicano dijo el viernes que los demás actos inaugurales, incluido el mitin del domingo y su participación en tres bailes inaugurales el lunes por la noche, se llevarían a cabo según lo programado.

¿Qué frío hará el lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la temperatura rondará los 22 grados Fahrenheit (menos 6 grados Celsius) al mediodía, hora del Este, cuando Trump asuma la presidencia. Sería la temperatura más fría desde la segunda investidura de Reagan, cuando las temperaturas cayeron a 7 grados (menos 14 grados Celsius).

“El pronóstico del tiempo para Washington, DC, con el factor de sensación térmica, podría llevar las temperaturas a mínimos históricos severos”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Hay una ola de frío ártico que barre el país. No quiero ver a la gente lastimada o herida de ninguna manera”.

En 2009, la temperatura del presidente Barack Obama fue de 28 grados (menos 2 grados Celsius). Hace cuatro años, Biden juró el cargo con una temperatura relativamente agradable de 42 grados (5,5 grados Celsius).

Algunos demócratas se burlaron de la decisión de Trump. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, que fue compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris en la campaña demócrata perdedora de 2024, publicó una foto de él mismo de pie en una tormenta de nieve con el texto: «No existe el mal tiempo, solo la mala ropa».

Si decido no ir a la inauguración, ¿puedo obtener un reembolso?

Las entradas para la inauguración, cuando está previsto que sea al aire libre, son gratuitas, por lo que no se requieren reembolsos por ello.

Las consultas de The Associated Press sobre los planes de American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines y United Airlines de ofrecer reembolsos u otros arreglos para los viajeros que cambien sus planes no fueron respondidas de inmediato. Solicitudes similares a cadenas hoteleras como Hilton, IHG, Marriott y Best Western Hotels no fueron respondidas de inmediato. La AP también se comunicó con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para preguntar si había intervenido con las aerolíneas sobre posibles reembolsos, pero no recibió respuesta.