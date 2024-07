La imagen triunfante de Trump tras sobrevivir a un disparo se estampa en camisetas

Menos de tres días después de que Donald Trump sobreviviera a las balas de un tirador y levantara su puño hacia el cielo al ser rescatado, el momento ha quedado inmortalizado en forma de camisetas vendidas a los republicanos en su convención nacional.

Las convenciones políticas estadounidenses y los eventos de campaña en general son grandes oportunidades para que los candidatos y los fabricantes inteligentes ganen mucho dinero vendiendo mercancías a seguidores fieles.

La reunión de esta semana ofrece souvenirs como biblias de Trump y sombreros con el lema MAGA (Make America Great Again, Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez) rojos, rosados o de camuflaje.

También brillantes prendedores de «Women4Trump» (Mujeres por Trump) y «¡Never Surrender!» (Nunca rendirse), además de camisetas con la ya famosa fotografía de identificación policial del expresidente, sobre quien pesa una condena por falsificación de registros contables.

Pero una pieza de merchandising en particular llamó la atención el martes.

Vendida junto a un punto de acceso de seguridad para la Convención Nacional Republicana de esta semana en Milwaukee, Wisconsin, una camiseta blanca tiene impresa la ahora famosa fotografía que muestra a Trump con el rostro ensangrentado y agitando el puño, luego de que una bala le lastimara la oreja.

La camiseta, que no forma parte de la mercancía oficial de la campaña de Trump, subrayó un organizador, también incluye las palabras: «El movimiento MAGA no puede ser detenido».

Otra versión muestra la misma fotografía de un Trump ensangrentado pero erguido y la palabra «FEARLESS» (Valiente) en la parte superior.

La delegada de California, Colleen Johns, que está considerando comprar una de las camisetas para su nieto, dijo que la imagen transmitía la fuerza de Trump.

– Inspirador –

«Creo que en una situación similar uno haría lo mismo. Diría soy fuerte, estoy de pie, vamos'», afirmó Johns a la AFP. «Pensé que eso era inspirador», agregó.

La delegada de Nueva Jersey, Francine Gargano, que también compró algunos objetos, descartó las preocupaciones de que la camiseta contradiga el llamado a atenuar la retórica política violenta después del tiroteo.

«No creo que esté mal, creo que está bien. Esa es la razón por la que estamos aquí», sostuvo.

Brad Neuser, quien creó la camiseta «FEARLESS», dijo que ha sido bien recibida. «Es una imagen icónica», resaltó.

«Cuando sucedió esto, el intento de asesinato, trabajamos en un nuevo diseño, los imprimimos y decidimos venir aquí y, con suerte, alimentar a nuestra familia» con las ventas, agregó. Tuvieron que imprimir más.

Mucha gente recorrió las filas de stands y mesas de la convención que ofrecían de todo.

Una guitarra firmada por el cantante de «God Bless the USA», Lee Greenwood, se vende en 1.000 dólares, mientras que uno de los mayores éxitos comerciales de esta semana, un volumen encuadernado de los «Poemas recopilados de Donald J. Trump», cuesta 45 dólares.

Los «poemas» son en realidad los tuits de Trump, presentados con un estilo poético y creativo. Ya se vendieron unos cientos de copias en la convención y «las agotaremos hoy», dijo el creador del libro, Gregory Woodman.

Hay de todo. Incluso una asociación estadounidense que promueve el porte de armas (USCCA), estaba organizando un sorteo de rifles AR-15 en la convención.

Cuando se le preguntó si era desatinado ofrecer un arma similar a la utilizada para intentar asesinar a quien acaba de ser nominado esta semana como candidato presidencial del partido, Beth Alcazar, de la USCCA, no lo consideró un problema.

«No creo que sea extraño o indecente. (…) No tiene nada que ver con los acontecimientos de este fin de semana», consideró.