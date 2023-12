La cláusula de insurrección de la Constitución amenaza la campaña de Trump

El intento del expresidente Donald Trump de recuperar la Casa Blanca ahora se ve amenazado por dos sentencias añadidas a la Constitución de Estados Unidos hace 155 años.

El martes, la Corte Suprema de Colorado excluyó a Trump de la boleta electoral del estado en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que prohíbe ocupar un cargo a cualquiera que haya jurado apoyar la Constitución y luego “se haya involucrado en una insurrección” contra ella. Es la primera vez en la historia que la disposición se utiliza para prohibir que alguien se postule para la presidencia, y Estados Unidos Es probable que la Corte Suprema tenga la última palabra sobre si se mantendrá el fallo.

Si lo hace, lo que muchos expertos legales consideran una posibilidad remota, será el fin de la campaña de Trump porque una decisión de la Corte Suprema se aplicaría no sólo en Colorado, sino en todos los estados. También podría abrir un nuevo mundo de combate político, a medida que los políticos en el futuro busquen fallos judiciales para descalificar a sus rivales bajo la misma disposición.

Algunos conservadores incluso han considerado utilizarlo contra la vicepresidenta Kamala Harris, quien recaudó dinero para la fianza de los encarcelados durante la violencia tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Dijeron que eso también debería considerarse una “insurrección” contra la Constitución.

Algunas respuestas relacionadas con los casos de la 14ª Enmienda que buscan eliminar a Trump de la boleta:

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL FALLO?

Hasta ahora, muy poco en el mundo real. Consciente de que el caso probablemente llegaría a la Corte Suprema de Estados Unidos, la mayoría de 4-3 de la Corte Suprema de Colorado suspendió su propia orden hasta el 4 de enero, el día antes de que las boletas primarias del estado lleguen a la imprenta, o hasta que la Corte Suprema se pronuncie. .

Técnicamente, el fallo se aplica sólo a Colorado, y los secretarios de estado de otros lugares están emitiendo declaraciones diciendo que Trump permanece en la boleta electoral en las primarias o caucus de su estado.

Pero podría animar a otros estados a sacar a Trump de las elecciones. Los activistas han pedido a los funcionarios electorales estatales que lo hagan unilateralmente, pero ninguno lo ha hecho . Se han presentado decenas de demandas, pero todas fracasaron hasta Colorado.

La Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre el significado de la Sección 3. Los jueces pueden tomar el caso tan rápido como quieran una vez que la campaña de Trump presente su apelación, lo que no se espera para esta semana. Entonces, el tribunal superior podría fallar de diversas maneras, desde confirmar el fallo hasta anularlo y eludir las cuestiones centrales sobre tecnicismos legales. Pero muchos expertos advierten que sería arriesgado dejar sin respuesta una cuestión constitucional tan vital.

“Es imperativo para la estabilidad política de Estados Unidos obtener una resolución judicial definitiva de estas cuestiones lo antes posible”, escribió Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, poco después del fallo. «Los votantes necesitan saber si el candidato que apoyan para la presidencia es elegible».

¿QUÉ HARÁ LA CORTE SUPREMA DE EE.UU.?

Siempre es peligroso intentar predecir un fallo de la Corte Suprema. El tribunal superior está compuesto por seis jueces designados por republicanos, incluidos tres nominados por el propio Trump. En parte porque se trata de un terreno jurídico completamente nuevo, es difícil predecir cómo dictaminarán los jueces individuales en función de su ideología.

Algunos de los más firmes defensores del uso de la Sección 3 contra Trump han sido destacados teóricos jurídicos y abogados conservadores que sostienen que los tribunales deben seguir las palabras reales de la Constitución. Aquí, argumentan, no hay margen de maniobra: Trump está claramente descalificado.

Los siete jueces del tribunal superior de Colorado fueron nombrados todos por demócratas. Pero se dividieron 4-3 en el fallo. La mayoría citó un fallo de Neil Gorsuch, uno de los conservadores nombrados por Trump en la Corte Suprema, cuando era juez federal en Colorado. Entonces dictaminó que el Estado adecuadamente mantenía fuera de la boleta presidencial a un ciudadano naturalizado nacido en Guyana porque no cumplía con los requisitos constitucionales.

Sin embargo, los tribunales son muy reacios a limitar las opciones de los votantes. Incluso hay un término para eso: la “cuestión política”, si una disputa legal es mejor resuelta por las personas que los votantes han elegido para hacer las leyes que por jueces no electos. Ésa es una de las razones por las que todas las demás demandas de la Sección 3 habían fracasado hasta ahora.

A veces los tribunales han eludido la cuestión esencial. Eso es lo que sucedió en Minnesota , donde la Corte Suprema del estado permitió que Trump permaneciera en la boleta electoral porque, según concluyó, el partido estatal puede colocar a quien quiera en su boleta primaria. Un tribunal de apelaciones de Michigan llegó a la misma conclusión. Un juez de New Hampshire desestimó una demanda presentada por un candidato presidencial republicano poco conocido, diciendo que la cuestión de si Trump debía estar en la boleta era “no justiciable”.

¿QUÉ ES LA SECCIÓN 3 DE LA 14ª ENMIENDA?

La Sección 3 de la 14ª Enmienda fue escrita para evitar que ex confederados regresen a cargos gubernamentales. Se lee:

“Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra lo mismo, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad”.

La disposición se utilizó a menudo en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, pero cayó en desuso después de que el Congreso concediera una amnistía a muchos veteranos confederados en 1872. El único registro de su uso en el siglo XX, según los juristas, fue como justificación. al negarse a sentar a un congresista socialista en 1919 porque se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS DE TRUMP?

El argumento para descalificar a Trump es que claramente ocupó un cargo bajo los Estados Unidos, hizo un juramento y lo rompió en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. Por lo tanto, no puede regresar al cargo a menos que dos tercios del Congreso lo permitan.

Los argumentos en contra de descalificar a Trump son muchos. Los abogados de Trump han argumentado que, técnicamente, el presidente no es un funcionario «bajo Estados Unidos», que es un término legal que se refiere a personas designadas por el gobierno y, por lo tanto, la disposición no se aplica a él.

Incluso si así fuera, han argumentado que el ataque del 6 de enero no fue una insurrección , sino más bien un motín . E incluso si fue una insurrección, Trump no “participó” en ella; todo lo que hizo fue ejercer su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Y los tribunales estatales, según el argumento, no están en condiciones de determinar si el 6 de enero fue una insurrección; se necesitarían al menos meses para celebrar un juicio y obtener todos los hechos, y la mayoría de los testigos están fuera de su jurisdicción.

Finalmente, incluso si los tribunales concluyeran que el 6 de enero fue una insurrección y Trump fue excluido, esa no es su decisión: es una cuestión política para el Congreso.

LO QUE DIJERON LOS JUEZAS DE COLORADO

La opinión mayoritaria dijo que la Corte Suprema de Colorado sí tenía jurisdicción para decidir el asunto, que la presidencia era claramente un cargo en Estados Unidos y que las acciones de Trump relacionadas con el ataque al Capitolio se ajustaban a la cláusula de insurrección, en parte porque instó a sus partidarios durante una reunirse de antemano para luchar.

“El presidente Trump nos pide que sostengamos que la Sección 3 descalifica a todos los insurrectos que rompan el juramento, excepto el más poderoso, y que excluya a los que rompan el juramento de prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el más alto del país”, decía la opinión mayoritaria del tribunal. «Ambos resultados son inconsistentes con el lenguaje sencillo y la historia de la Sección 3».

Vale la pena señalar que tres de los jueces del tribunal superior de Colorado estuvieron de acuerdo con algunos de los argumentos de Trump. Les irritaba especialmente la naturaleza apresurada e improvisada del caso innovador, que fue escuchado por un juez de distrito en Denver en menos de dos meses. Eso incluyó una semana de testimonios de un puñado de policías y manifestantes que estuvieron en el ataque del 6 de enero, dos profesores de derecho constitucional y expertos en los poderes de emergencia del presidente y en el discurso político de derecha.

“He estado involucrado en el sistema de justicia durante 33 años y lo que ocurrió aquí no se parece a nada que haya visto en un tribunal”, escribió el juez Carlos Samour en un mordaz desacuerdo.

“Si el presidente Trump cometió un acto atroz digno de descalificación, debería ser descalificado para proteger nuestro sagrado sistema democrático, independientemente de si los ciudadanos desean votar por él en Colorado”, concluyó Samour. “Pero tal determinación debe seguir las vías procesales apropiadas. Sin el debido proceso adecuado, es inadecuado que nuestro estado le prohíba ocupar un cargo público”.