La Casa Blanca está sopesando acciones ejecutivas en la frontera, con poderes de inmigración utilizados por Trump

La Casa Blanca está considerando utilizar disposiciones de la ley federal de inmigración repetidamente aprovechadas por el expresidente Donald Trump para implementar unilateralmente una amplia represión en la frontera sur, según tres personas familiarizadas con las deliberaciones.

La administración, obstaculizada por legisladores republicanos que rechazaron un proyecto de ley fronterizo negociado a principios de este mes, ha estado explorando opciones que el presidente Joe Biden podría implementar por su cuenta sin la aprobación del Congreso, dijeron varios funcionarios y otras personas familiarizadas con las conversaciones. Pero los planes aún no están finalizados y no está claro cómo la administración redactaría dichas acciones ejecutivas de manera que sobrevivieran a los inevitables desafíos legales. Los funcionarios y personas familiarizadas con las conversaciones hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar sobre las discusiones privadas en curso en la Casa Blanca.

La exploración de tales vías por parte del equipo de Biden subraya la presión que enfrenta el presidente este año electoral sobre la inmigración y la frontera, que han estado entre sus mayores responsabilidades políticas desde que asumió el cargo. Por ahora, la Casa Blanca ha estado criticando a los republicanos del Congreso por negarse a actuar sobre la legislación fronteriza que el Partido Republicano exigía, pero la administración también es consciente de los peligros políticos que un gran número de inmigrantes podría representar para el presidente y está luchando por descubrir cómo hacerlo. Biden podría aliviar el problema por sí solo.

El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, destacó que “ninguna acción ejecutiva, por agresiva que sea, puede lograr las importantes reformas políticas y los recursos adicionales que el Congreso puede proporcionar y que los republicanos rechazaron”.

“La administración pasó meses negociando de buena fe para presentar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza más estricto y justo en décadas porque necesitamos que el Congreso realice reformas políticas significativas y proporcione fondos adicionales para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración fallido”, dijo. “Los republicanos del Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional, rechazaron lo que los agentes fronterizos dijeron que necesitaban y luego se dieron unas vacaciones de dos semanas”.

Los arrestos por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron a la mitad en enero desde niveles récord en diciembre hasta el tercer mes más bajo de la presidencia de Biden. Pero los funcionarios temen que esas cifras puedan eventualmente volver a aumentar, particularmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre.

La autoridad de inmigración que la administración ha estado investigando se describe en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes a los Estados Unidos si fuera “perjudicial” para el sistema nacional. interés de los Estados Unidos.

Trump, que es el candidato republicano que probablemente se enfrentará a Biden este otoño, se apoyó repetidamente en el poder 212(f) mientras estuvo en el cargo, incluida su controvertida prohibición de prohibir el acceso a viajeros de países de mayoría musulmana. Biden rescindió esa prohibición en su primer día en el cargo mediante una orden ejecutiva.

Pero ahora se está considerando cómo Biden desplegaría ese poder para hacer frente a sus propios desafíos de inmigración, y podría usarse de diversas maneras, según personas familiarizadas con las discusiones. Por ejemplo, la prohibición podría entrar en vigor cuando los cruces fronterizos alcancen un número determinado. Esto se hace eco de una disposición del acuerdo fronterizo del Senado, que habría activado las expulsiones de migrantes si el número de cruces fronterizos ilegales superaba los 5.000 diarios durante un promedio de cinco días.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, también pidió a Biden que utilice la autoridad 212(f). Sin embargo, la reforma migratoria integral que Biden también introdujo en su primer día en el cargo –que la Casa Blanca sigue promocionando– incluye disposiciones que efectivamente reducirían los poderes del presidente para prohibir la entrada de inmigrantes bajo esa autoridad.