La Casa Blanca comienza conversaciones con legisladores sobre el alivio COVID-19

AP

Washington Hispanic:

Los principales ayudantes del presidente Joe Biden han comenzado las conversaciones con un grupo de republicanos y demócratas moderados del Senado sobre un paquete de alivio del coronavirus de 1,9 billones de dólares cuando Biden se enfrenta a vientos en contra cada vez mayores en su esfuerzo por ganar el respaldo bipartidista para el esfuerzo legislativo inicial de su presidencia.

Los legisladores de la derecha cuestionan la sabiduría de acumular mayores déficits, mientras que los de la izquierda están instando a Biden a no pasar demasiado tiempo en el bipartidismo cuando la pandemia está matando a miles de estadounidenses cada día y costando más empleos en medio de restricciones estrictas en muchas comunidades.

Al menos una docena de senadores se reunieron durante una hora y 15 minutos en una llamada virtual con el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, y otros altos funcionarios de la Casa Blanca el domingo. Muchos esperan aprobar un paquete de ayuda antes del juicio del ex presidente Donald Trump, que comenzará en dos semanas, supera la atención de Washington.

El senador Angus King, un independiente de Maine, calificó las conversaciones de apertura como un «esfuerzo serio».

«No había un indicio de cinismo o falta de compromiso para al menos tratar de resolver algo», dijo King. «Si sólo estuvieran tratando de atascar esto, no creo que hubiera interrumpido el juego de los Packers».

King dijo a los periodistas que había un «consenso absoluto» entre el grupo de que la prioridad Número 1 era acelerar la distribución de las vacunas y ampliar las pruebas y el rastreo del COVID-19.

La Casa Blanca no parecía ceder en la ruptura del paquete o la reducción de la etiqueta de precio general, incluso cuando presiona para el apoyo bipartidista. Tampoco se discutió cómo impulsarlo en una medida de procedimiento que se podía hacer sin los republicanos, dijo King.

Una republicana clave, la senadora Susan Collins de Maine, dijo después: «Parece prematuro estar considerando un paquete de este tamaño y alcance».

Collins dijo que en su lugar reuniría al grupo bipartidista «y vería si podíamos llegar a un paquete más específico». Dijo en un comunicado que un proyecto de ley con fondos adicionales para la distribución de vacunas «sería útil».

Senadores de ambos partidos plantearon preguntas sobre las disposiciones de ayuda económica, particularmente haciendo pagos directos de $1,400 a los estadounidenses más adaptados a los beneficiarios en función de las necesidades.

Los senadores también querían más datos sobre cómo la Casa Blanca alcanzó la cifra de 1,9 billones de dólares.

Muchos de los senadores son de un grupo bipartidista que alcanzó los contornos del último acuerdo COVID-19 aprobado a finales del año pasado. Se les unió el llamado de los dos líderes del Caucus de Solucionadores de Problemas de la Cámara, los representantes Josh Gottheimer, D-N.J., y Tom Reed, R-N.Y., que también formaron parte de discusiones anteriores.

La senadora Jeanne Shaheen, D-N.H., dijo a The Associated Press que no se trazaron líneas rojas. Pero añadió que había consenso entre los participantes de la convocatoria «de que cuanto más específica sea la ayuda, más eficaz puede ser».

En general, «fue una conversación y no se trataba de dibujar líneas en la arena», dijo Shaheen. «Se trataba de cómo podemos trabajar juntos para ayudar a la gente de este país».

El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca Jeff Zients y la directora de asuntos legislativos de la Casa Blanca Louisa Terrell también se unieron a la convocatoria.

Fuera de la puerta, Biden ha dejado claro que pasar rápidamente otra ronda de alivio del coronavirus es una prioridad, ya que busca controlar la creciente pandemia y la crisis económica relacionada, al tiempo que demuestra que puede romper el estancamiento que ha aquejado al Congreso durante gran parte de las dos últimas presidencias.

Biden y sus ayudantes en sus comentarios públicos han subrayado que su plan es un punto de partida y que encontrar puntos en común sobre el alivio debería ser alcanzable teniendo en cuenta el impacto devastador que la pandemia está causando tanto en los estados demócratas como en los republicanos. Con más de 412.000 muertos y la economía de nuevo perdiendo puestos de trabajo, Biden ha argumentado que no hay tiempo que perder.

«Vamos a seguir presionando porque no podemos esperar», dijo Karine Jean-Pierre, subsecuente adjunta de prensa de la Casa Blanca. «Sólo porque Washington ha sido bloqueado antes no significa que necesita seguir estando bloqueado

El centro del discurso de campaña de Biden, más allá de sanar las heridas creadas por la presidencia de Trump, fue que era un fiestionista bipartidista probado, uno que se basaría en sus décadas en el Senado y en profundas relaciones con los republicanos para salvar las divisiones partidistas.

Algunos asesores de Biden observaron con preocupación como el Senado, a pocos días del mandato del presidente, ya estaba en un acuerdo de reparto de poder, con el líder republicano Mitch McConnell negándose a ceder a una demanda para mantener intacto al filibustero. Si el Senado se retuerce en nudos sobre sus fundamentos, algunos demócratas se preguntaron, ¿cómo podría llegar a un gran negocio?

Además, algunos de los métodos preferidos de Biden para cabildear y schmooze se han visto reducidos por la pandemia. Aunque su libreta de direcciones sigue siendo una de las mejores de Washington, es mucho más difícil para Biden, al menos en el futuro previsible, participar en la politiquería cara a cara que prefiere.

El senador Mitt Romney, R-Utah, antes de la reunión, volvió a plantear preocupaciones sobre la sabiduría de que el gobierno participa en un gasto masivo deficitario.

«Si vamos más allá de COVID, creo que la economía va a volver rugiendo», dijo Romney a «Fox News Sunday». «Y gastar y pedir prestados billones de dólares a los chinos, entre otros, no es necesariamente lo mejor que podemos hacer para que nuestra economía sea fuerte a largo plazo.

El senador Bernie Sanders, el independiente de Vermont que se reúne con los demócratas, dijo que no tenía grandes esperanzas de negociaciones que conduzcan al apoyo republicano y sugirió que los demócratas podrían necesitar usar la reconciliación presupuestaria para aprobarla con una mayoría simple. La herramienta de procedimiento permitiría a los demócratas llevar el paquete a la aprobación sin el umbral de 60 votos que normalmente se necesita para avanzar en la legislación más allá de un filibustero. Los republicanos usaron la misma herramienta para aprobar recortes de impuestos durante la administración Trump.

«Lo que no podemos hacer es esperar semanas y semanas, meses y meses para seguir adelante», dijo Sanders. «Tenemos que actuar ahora. Eso es lo que quiere el pueblo estadounidense. «