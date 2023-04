La candidata a secretaria de Trabajo de Biden, Su, enfrenta dudas en el Senado

La candidata del presidente Joe Biden para ser la próxima secretaria de Trabajo, Julie Su , testificará ante el Senado el jueves con demócratas clave que no están dispuestos a expresar su apoyo a su confirmación, lo que crea incertidumbre sobre sus perspectivas en la cámara estrechamente dividida.

Un puñado de demócratas moderados no han declarado públicamente si votarán por la nominación de Su antes de su audiencia de confirmación ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. Biden eligió en febrero a Su , abogada de derechos civiles y actual subsecretaria de Trabajo, para reemplazar a Marty Walsh, ex alcalde de Boston, para dirigir el Departamento de Trabajo.

Hija de una madre inmigrante que llegó en un barco de carga, Su sería la primera estadounidense de origen asiático en la administración de Biden en servir en el Gabinete a nivel de secretaria. Biden llamó a su camino prueba del “sueño americano” y que “está comprometida a asegurarse de que ese sueño esté al alcance de todos los estadounidenses”.

Su fue confirmada anteriormente como subsecretaria de trabajo, pero se ha enfrentado a la oposición de grupos empresariales que critican su historial al frente del departamento de trabajo de California. Señalan su apoyo a una ley anulada de California que habría requerido que las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones como Uber y Lyft, así como las empresas de camiones, trataran a sus trabajadores como empleados, brindando beneficios como licencia por enfermedad pagada y seguro de desempleo, en lugar de contratistas independientes.

Su también se ha enfrentado a problemas en la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California durante la pandemia de coronavirus cuando un número sin precedentes de personas que solicitaron beneficios de desempleo enfrentaron largos tiempos de espera y el estado potencialmente pagó miles de millones de dólares en reclamos fraudulentos.

Los senadores demócratas Joe Manchin, Jon Tester y Mark Kelly y la senadora independiente Kyrsten Sinema se negaron a decir si votarían por su confirmación esta semana. Los demócratas no pueden darse el lujo de perder más de un par de votos en un Senado dividido 51-49. La senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, también se está recuperando de la culebrilla en California, sin fecha firme de regreso.

Manchin se negó repetidamente a comentar sobre la nominación de Su esta semana; Tester dijo que se reuniría con ella después de la reunión para «asegurarse de que todavía tiene razón»; Kelly dijo que no tenía preocupaciones sobre su historial, pero agregó que no anticipa sus votos; Sinema dijo a través de una vocera que no anticipa votos.

El Senado confirmó a Su en su cargo actual en 2021 con una votación de 50 a 47.

La senadora republicana Lisa Murkowski dijo que votó en contra de la confirmación de Su en 2021 debido a “cómo había manejado los problemas de compensación por desempleo en el estado de California”.

Mientras tanto, los principales demócratas han señalado su apoyo a Su con reuniones en el Capitolio esta semana.

En una reunión con Su el lunes, el senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia, señaló su trabajo sobre el crecimiento del empleo y dijo: “Ha hecho un buen trabajo y creo que tiene un sólido historial de dos años”.

A fines del año pasado, Su fue central en las negociaciones entre las empresas ferroviarias de carga y laborales y ayudó a evitar una huelga económicamente debilitante. También ha liderado esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra el robo de salarios.