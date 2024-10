La campaña de Harris afirma que unas 75.000 personas asistieron al mitin de Ellipse

El martes por la noche ocurrieron varios eventos al mismo tiempo, incluido un mitin de campaña muy concurrido en el que participó el vicepresidente en la Elipse, lo que aumentó la presencia de las fuerzas del orden en el Distrito mientras los funcionarios se preparan para las próximas elecciones.

La vicepresidenta Kamala Harris pronunció lo que su campaña promocionó como sus “argumentos finales” contra el expresidente Donald Trump en el parque cercano a la Casa Blanca. Mientras tanto, se llevó a cabo la carrera anual High Heel Race en Dupont Circle, mientras que los Washington Capitals se enfrentaron a los New Year Rangers en un juego de la NHL muy esperado.

Si bien no hubo amenazas creíbles vinculadas a estos eventos, la policía de DC coordinó con agencias federales, como la Policía de Parques de EE. UU. y el Servicio Secreto, para la manifestación de Harris, que inicialmente esperaba alrededor de 20.000 participantes. Pero un permiso actualizado del Servicio de Parques Nacionales decía que se esperaba la asistencia de 40.000 personas.

“Lo que nos dijeron inicialmente fue que eran alrededor de 20.000”, dijo el martes la jefa de policía de DC, Pamela Smith. “Nos reunimos con el equipo ayer y ahora esperamos que sean más de 52.000”.

Al final de la noche, la campaña de Harris afirmó en X que más de 75.000 personas asistieron a la manifestación.

Smith dijo que el departamento no notó ningún aumento en las reservas de hoteles en la región debido a la manifestación, pero agregó que la policía se estaba preparando para lo que pudiera suceder.

“Verán una presencia visible de agentes de policía en esa zona, dentro y alrededor de la Elipse, así como en los terrenos del Monumento a Washington”, dijo Smith. “También tendremos una unidad de disturbios civiles desplegada en esas áreas, y la mayoría de esos agentes también estarán visiblemente presentes en la zona”.

Preparándose para una elección histórica

Smith dijo que los agentes trabajarán turnos de 12 horas a partir del lunes y espera que esto dure hasta el 6 de noviembre, el día después de las elecciones.

«Pero si es necesario expandirnos más allá de eso, ciertamente podremos hacerlo», dijo Smith.

Más allá de la próxima semana, Smith dijo que la policía de DC se está preparando para los eventos asociados con la transición presidencial, incluida la certificación de resultados el 6 de enero de 2025 y la inauguración el 20 de enero de 2025.

Dijo que alrededor de 4.000 oficiales de todo el país viajarán para ayudar en eventos de alta seguridad y que se les proporcionará alojamiento y comida.

“Sabía que este sería un espacio diferente en el que podríamos estar. Y así, en junio y julio, comenzamos a enviar correspondencia a todo Estados Unidos”, dijo Smith.

También dijo que los departamentos de policía de toda la región de DC brindarían ayuda en caso de que se produjera un momento de tensión, en el que algo pudiera escalar rápidamente.

“Quiero ser muy claro: no toleraremos ningún tipo de violencia”, dijo Smith. “No toleraremos disturbios. No toleraremos la destrucción de la propiedad. No toleraremos ningún comportamiento ilegal”.

Instó a las personas a llamar al 911 en caso de emergencia. En caso de que no sea una emergencia, o si alguien necesita informar algo sospechoso, dijo que las personas pueden llamar al 202-727-9099 o enviar un mensaje de texto al 50411.