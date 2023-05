La campaña de Biden ve múltiples ‘vías viables’ para ganar las elecciones de 2024

La campaña de reelección del presidente Joe Biden promete mantener los estados que lo llevaron a la Casa Blanca en 2020, pero también competir en lugares donde perdió, como Carolina del Norte y Florida, cada vez más dominada por los republicanos , siempre que lo que dice son “una número de caminos viables hacia los 270 votos electorales” necesarios para asegurar cuatro años más.

Al ofrecer sus primeros comentarios extensos sobre estrategia desde que fue nombrada gerente de la campaña de Biden el mes pasado, Julie Chavez Rodriguez escribió en un memorando a las «partes interesadas» que la carrera de 2024 presenta «oportunidades significativas para aumentar el apoyo demócrata». Se publicó mientras Biden viajaba por Japón, pero se está saltando las paradas posteriores planificadas previamente en Australia y Papúa Nueva Guinea para centrarse en las conversaciones sobre el límite de la deuda en Washington.

Rodríguez dijo que la campaña de reelección está planeando inversiones tempranas para tratar de retener los estados de campo de batalla que Biden ganó en 2020, incluidos Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Nevada y New Hampshire, y para retener a Georgia y Arizona, que no habían votado por los demócratas en una carrera presidencial en décadas. antes de hace tres años.

Pero la campaña también «buscará expandir el mapa aún más en estados como Carolina del Norte y Florida» y Rodríguez dijo que ambos se incluirían en una compra publicitaria de «7 cifras» que abarcaba inversiones en una serie de estados indecisos.

La campaña de reelección de Biden se basa en pedirles a los estadounidenses que le permitan «terminar el trabajo» que comenzó, y ha tratado de pintar a los republicanos «extremistas» como el expresidente Donald Trump y los partidarios de su movimiento «Make America Great Again» como amenazas para el núcleo estadounidense. valores políticos.

Trump ahora busca la Casa Blanca por tercera vez, y aunque el memorando de Rodríguez no lo menciona por su nombre, sí predice que Biden “prevalecerá sobre la agenda extremista de MAGA una vez más”.

Los asesores políticos de Biden han argumentado durante mucho tiempo que Biden venció a Trump una vez y puede volver a hacerlo . Si alguien más obtiene la nominación presidencial del Partido Republicano, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es ampliamente visto como una de las principales alternativas de Trump, el equipo de Biden sostiene que la misma estrategia puede funcionar, ya que la mayoría de los principales republicanos han hecho poco para distanciarse del movimiento MAGA.

Aunque el memorando de Rodríguez no lo menciona, contrastar a Biden con su oponente puede ser la táctica de reelección más fuerte del presidente. Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research el mes pasado encontró que solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que Biden, de 80 años, debería postularse nuevamente, aunque el 81% dijo que al menos probablemente lo apoyaría en las elecciones generales de 2024 si él es el nominado.

El memorando dice que la campaña de reelección planea difundir su mensaje en línea y a través de contactos en persona con los votantes, pero dependerá en gran medida de aprovechar los círculos sociales existentes de los votantes.

“Si bien la confianza en los medios puede haberse erosionado, la confianza en las redes personales de las personas nunca ha sido tan fuerte”, escribió Rodríguez. Prometió que la campaña se “comprometerá temprano y con frecuencia” con su base de apoyo tradicional entre las mujeres, así como con los votantes negros, hispanos y asiático-estadounidenses, y con los jóvenes que no asistieron a las elecciones intermedias de 2022. El memorando también dice que el trabajo organizado “será fundamental para nuestro éxito electoral”.

La campaña de reelección de Biden dice que planea intentar obtener ganancias entre grupos específicos de votantes durante la carrera del próximo año. Eso incluye construir a partir de 2020, cuando Biden “logró avances pequeños, pero críticos, entre los votantes rurales y de la clase trabajadora blanca en los estados en disputa”. Además, señala que los demócratas vieron un ligero aumento del apoyo en esos datos demográficos durante las elecciones intermedias del año pasado en «estados como Arizona, Michigan, Pensilvania, Nevada y Wisconsin, y se mantuvieron constantes en Georgia y Carolina del Norte».

El memorando dice que el fuerte apoyo de los suburbios ayudó a Biden a alcanzar los 306 votos electorales que ganó en 2020, y que podría haber espacio para el crecimiento entre esos votantes, que pueden sentirse motivados por la anulación de la decisión de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema .

Los demócratas nacionales se han mantenido fuertemente unidos detrás de Biden. Solo enfrenta una oposición simbólica en las primarias presidenciales del partido por parte de la autora de autoayuda Marianne Williamson y el activista antivacunas Robert Kennedy Jr. Eso significa, escribió Chávez, que la campaña de reelección “puede aprovechar la infraestructura del partido desde el primer día, incluidas las herramientas, tecnología y personas, lo que significa que no estamos comenzando desde cero”.