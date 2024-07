La búsqueda de vicepresidente de Trump llega a sus últimos días

El avión del futuro candidato republicano a la vicepresidencia se encuentra actualmente estacionado en un hangar no revelado, un lugar vacío en su fuselaje donde pronto se colocará una calcomanía con su nombre.

Se han planificado actividades para recaudar fondos.

Todo lo que falta es un anuncio del expresidente Donald Trump revelando su elección.

Los asesores principales y aliados de larga data insisten en que aún no saben a quién elegirá el probable candidato republicano para unirse a él en la fórmula, y muchos creen que la elección aún está en proceso.

La decisión llega en un momento de agitación sin precedentes en la carrera presidencial. El presidente Joe Biden y el Partido Demócrata siguen lidiando con su pésimo desempeño en el debate y con los crecientes pedidos de que el presidente de 81 años se haga a un lado en favor de un candidato más joven.

La crisis de los demócratas le ha dado a Trump pocos incentivos para cambiar de tema con un anuncio del vicepresidente que seguramente atraería una gran cantidad de atención y concentración.

Pero Trump tendrá muchas oportunidades esta semana de aumentar las especulaciones sobre un proceso que su equipo ha mantenido extraordinariamente en secreto.

“Podría suceder en cualquier momento esta semana”, dijo el asesor principal de Trump, Jason Miller, en una aparición en Fox News.

Oportunidades para anunciar

Trump tiene previstos dos actos de campaña. El primero está previsto para el martes por la noche en su club de golf de Doral, Florida, cerca de Miami. El horario y la ubicación de los actos en horario de máxima audiencia parecen ofrecer una oportunidad ideal para revelar su candidato si se trata del senador de Florida Marco Rubio, un nativo de Miami que es uno de sus principales contendientes.

Rubio estará presente en el evento, según un asesor familiarizado con los planes del senador, quien, como otros, habló bajo condición de anonimato sobre el proceso de selección.

El sábado, Trump viajará al estado clave de Pensilvania para un mitin por la tarde en el Butler Farm Show. El lugar, a las afueras de Pittsburgh, no está lejos de la frontera con Ohio, donde vive el senador J. D. Vance, otro candidato potencial.

También se dice que en la lista de candidatos de Trump está el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien se ha vuelto cercano al ex presidente desde que abandonó su propia candidatura para la nominación antes de que comenzara la votación.

Trump no necesita un mitin para revelar su elección. Podría simplemente anunciar la noticia en su plataforma Truth Social en cualquier momento entre ahora y la Convención Nacional Republicana, que comienza en Milwaukee el 15 de julio. O podría esperar hasta que comience la convención para hacer una gran revelación en el escenario que recuerde sus días como presentador del reality show “The Apprentice”.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que tiene la intención de revelar su elección justo antes o durante la convención, pero ha sido evasivo al respecto.

A finales del mes pasado, antes del debate, Trump le dijo a NBC News en una parada de campaña en Filadelfia que ya había tomado una decisión.

“En mi mente, sí”, dijo.

Pero menos de una semana después, le dijo a una estación de televisión local de Virginia que su decisión aún estaba en proceso de decisión.

“Bueno, tengo a gente en mente. Tengo a tanta gente buena. Tenemos un equipo muy amplio”, dijo. “Pero tomaremos una decisión en algún momento a principios de la convención o antes de la misma”.

Los favoritos dicen que aún no lo saben

“Como ha dicho el propio presidente Trump, el criterio principal para elegir a un vicepresidente es que sea un líder fuerte que pueda convertirse en un gran presidente”, dijo el asesor de Trump, Brian Hughes, en un comunicado que ha emitido en repetidas ocasiones. “Pero cualquiera que diga que sabe quién o cuándo elegirá el presidente Trump a su vicepresidente está mintiendo, a menos que esa persona se llame Donald J. Trump”.

Esto incluye a los principales candidatos para el puesto.

El domingo, en el programa “State of the Union” de CNN, Rubio dijo que seguía sin saber nada.

“Mira, no he oído nada, no sé nada, y tú probablemente sepas más que yo sobre el tema”, dijo. “Donald Trump tiene que tomar una decisión. La tomará cuando sea necesario. Tomará una buena decisión. Sé con certeza que estaré allí durante los próximos tres o cuatro meses, trabajando en nombre de su campaña de alguna manera”.

También desestimó las preguntas sobre si ha hablado de cambiar su residencia de Florida si es elegido, calificándolas de “presuntuosas”. La Constitución prohíbe que el presidente y el vicepresidente sean del mismo estado.

“Afrontaremos esos problemas cuando surjan”, afirmó. “Pero aún no hemos llegado a ese punto, pero lo haremos pronto, de una forma u otra”.

En el programa “Meet the Press” de la NBC, Vance también dijo que no ha recibido noticias de ninguna manera: “No he recibido la llamada”.

“Pero lo más importante”, continuó, “es que simplemente estamos tratando de trabajar para elegir a Donald Trump. Quienquiera que sea su vicepresidente, tiene mucha gente buena entre la que elegir; son las políticas que funcionaron y el estilo de liderazgo que funcionó para el pueblo estadounidense. Creo que tenemos que traer eso de vuelta a la Casa Blanca, y estoy luchando para tratar de hacerlo”.

Un aliado importante sigue presionando por Tim Scott

En el programa “Face the Nation” de CBS, el senador Lindsey Graham, un viejo aliado de Trump, siguió presionando a favor de su compatriota de Carolina del Sur, el senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado.

«No creo que esté decidido», dijo, defendiendo nuevamente a Scott, de quien dijo que sería una elección particularmente inteligente si Biden fuera reemplazado en la cima de la fórmula por la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer negra y persona de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo.

Si Harris resulta elegida, dijo Graham, “esta es una carrera radicalmente diferente a la actual. Espero que la gente de nuestro lado esté pensando en eso”.

Biden ha insistido en que no se retirará y dijo que sólo “ el Señor Todopoderoso ” podría hacerle cambiar de opinión.

Graham elogió al mismo tiempo las otras opciones de Trump. Dijo que Burgum era “sólido como una roca” y que Vance “podría ser un buen compañero”, pero cuestionó si el agitador republicano –que alguna vez fue un crítico vocal de Trump pero ahora es uno de sus defensores más feroces en el Senado– podría lograr la incorporación de nuevos estados.

Rubio, señaló, tiene que lidiar con el problema de su residencia, pero lo calificó como un “conservador muy articulado” que podría ayudar a Trump “enormemente”. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también habla español.

“Si yo fuera el presidente Trump, me aseguraría de elegir a alguien que pudiera aportar valor en 2024. Ampliar el mapa”, dijo Graham.