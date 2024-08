Kamala Harris es ahora candidata presidencial demócrata y se enfrentará a Trump

La vicepresidenta Kamala Harris , hija de inmigrantes que ascendió en las filas políticas y policiales de California para convertirse en la primera vicepresidenta mujer en la historia de Estados Unidos, aseguró formalmente el lunes la nominación presidencial demócrata, convirtiéndose en la primera mujer de color en liderar la candidatura de un partido importante.

Más de cuatro años después del fracaso de su primer intento por llegar a la presidencia, la coronación de Harris como abanderada de su partido pone fin a un período tumultuoso y frenético para los demócratas provocado por la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en el debate de junio. que destrozó la confianza de sus propios partidarios en sus perspectivas de reelección y estimuló una extraordinaria guerra interna del partido sobre si debía permanecer en la carrera.

En cuanto Biden puso fin abruptamente a su candidatura , Harris y su equipo trabajaron rápidamente para conseguir el respaldo de los 1.976 delegados del partido necesarios para conseguir la nominación en una votación nominal formal. Alcanzó ese objetivo a gran velocidad: una encuesta de Associated Press entre delegados de todo el país mostró que consiguió los compromisos necesarios apenas 32 horas después del anuncio de Biden.

La nominación de Harris se hizo oficial después de que una ronda de votación en línea de cinco días por parte de los delegados de la Convención Nacional Demócrata terminara el lunes por la noche, y el partido dijo en un comunicado publicado poco antes de la medianoche que el 99% de los delegados que emitieron su voto lo habían hecho por Harris. El partido había contemplado durante mucho tiempo la votación virtual anticipada. anticipada para garantizar que Biden apareciera en la boleta en todos los estados. Dijo que luego certificaría formalmente la votación antes de realizar una votación nominal de celebración en la convención del partido a finales de este mes en Chicago.

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada después de que Biden se retirara de la contienda concluyó que el 46% de los estadounidenses tiene una opinión favorable de Harris, mientras que un porcentaje casi idéntico tiene una opinión desfavorable de ella. Pero más demócratas dicen estar satisfechos con su candidatura en comparación con la de Biden, lo que energiza a un partido que desde hace tiempo se había resignado a que Biden, de 81 años, fuera su candidato contra el expresidente Donald Trump, un republicano al que ven como una amenaza existencial.

Harris ya ha dejado claro que no piensa desviarse mucho de los temas y políticas que enmarcaron la candidatura de Biden, como la democracia, la prevención de la violencia con armas de fuego y el derecho al aborto. Pero su discurso puede ser mucho más vehemente, en particular cuando invoca su experiencia como fiscal para arremeter contra Trump y sus 34 condenas por delitos graves por falsificar registros comerciales en relación con un plan de sobornos.

“Dada esa voz única de una nueva generación, de una fiscal y de una mujer en un momento en que están en juego los derechos fundamentales, especialmente los derechos reproductivos, es casi como si las estrellas se hubieran alineado para ella en este momento de la historia”, dijo el senador demócrata Alex Padilla de California, quien fue elegido para suceder a Harris en el Senado cuando se convirtió en vicepresidenta.

Un revuelo en Washington antes del colapso en las primarias de 2020

Kamala Devi Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, hija de Shyamala Gopalan , una científica especializada en cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos desde la India cuando tenía 19 años, y Donald Harris, profesor emérito de la Universidad de Stanford y ciudadano estadounidense naturalizado originario de Jamaica. La defensa de los derechos civiles por parte de sus padres le dio lo que ella describió como una “visión de primera mano” del movimiento.

Pasó años como fiscal en el Área de la Bahía antes de su ascenso a fiscal general del estado en 2010 y luego su elección como senadora de Estados Unidos en 2016.

Harris llegó a Washington como senadora en los albores de la volátil era Trump, y rápidamente se estableció como una opositora liberal confiable del personal y las políticas del nuevo presidente, lo que avivó las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial. Conseguir un puesto en el codiciado Comité Judicial le dio protagonismo nacional para interrogar a destacados candidatos de Trump, como el ahora juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

“No puedo ser apurado tan rápido”, dijo el entonces fiscal general Jeff Sessions durante una audiencia en 2017, mientras Harris lo presionaba repetidamente sobre posibles conversaciones con ciudadanos rusos. “Me pone nervioso”.

Harris lanzó su campaña presidencial de 2020 con muchas promesas, estableciendo paralelismos con el expresidente Barack Obama y atrayendo a más de 20.000 personas a un mitin inaugural en su ciudad natal. Pero Harris se retiró de la carrera primaria antes de la primera contienda por la nominación en Iowa, plagada de disensos del personal que salieron a la luz pública y de la incapacidad de atraer suficiente dinero para la campaña.

Harris tuvo dificultades para ofrecer un discurso coherente a los votantes demócratas y titubeó en cuestiones clave como la atención médica. Sugirió que apoyaba la eliminación del seguro privado para un sistema totalmente administrado por el gobierno (la cobertura de “Medicare para todos”) antes de lanzar su propio plan de atención médica que preservaba el seguro privado. Ahora, durante su incipiente campaña para las elecciones generales, Harris ya ha revertido algunas de sus posiciones anteriores, más liberales, como la prohibición del fracking que apoyó en 2019.

Y aunque Harris intentó utilizar su experiencia en las fuerzas del orden como un activo en su campaña presidencial de 2020, nunca atrajo suficiente apoyo en un partido que no pudo conciliar algunas de sus posturas anteriores de mano dura contra el crimen en un momento de mayor atención a la brutalidad policial.

Unirse al equipo de Biden y una evolución como vicepresidente

Aun así, Harris encabezaba la lista de candidatos a vicepresidente cuando Biden estaba pensando en su compañera de fórmula, después de su promesa a principios de 2020 de que elegiría a una mujer negra como su número 2. Tenía cariño por Harris, que había forjado una estrecha amistad con su ahora fallecido hijo Beau, que había sido fiscal general de Delaware cuando ella ocupaba ese puesto en California.

Sus primeros meses como vicepresidenta no fueron nada fáciles. Biden le pidió que liderara los esfuerzos diplomáticos de la administración con Centroamérica sobre las causas profundas de la migración a Estados Unidos, lo que desencadenó ataques de los republicanos sobre la seguridad fronteriza y sigue siendo una vulnerabilidad política. No ayudó el hecho de que Harris tropezó en entrevistas importantes, como en una entrevista de 2021 con Lester Holt de NBC News, cuando respondió con desdén que «no he estado en Europa» cuando el presentador señaló que no había visitado la frontera entre Estados Unidos y México.

Durante sus primeros dos años, Harris también estuvo a menudo atada a Washington para poder romper los empates en un Senado dividido en partes iguales, lo que dio a los demócratas victorias históricas en materia de clima y atención médica, pero también limitó sus oportunidades de viajar por el país y reunirse con los votantes.

Su visibilidad se hizo mucho más prominente después del fallo de la Corte Suprema de 2022 que desmanteló Roe v. Wade , ya que se convirtió en la principal portavoz de la administración sobre el derecho al aborto y fue una mensajera más natural que Biden, un católico de toda la vida que en el pasado había estado a favor de restricciones al procedimiento. Es la primera vicepresidenta que visita una clínica de abortos y habla sobre los derechos reproductivos en el contexto más amplio de la salud materna, especialmente para las mujeres negras.

Durante su vicepresidencia, Harris ha tenido cuidado de mantenerse leal a Biden, aunque enfatizó que estaría lista para intervenir si fuera necesario. Esa transición dramática comenzó a fines de junio después del primer debate entre Biden y Trump, donde los tropiezos del presidente fueron tan catastróficos que nunca pudo revertir la pérdida de confianza de otros demócratas.

Dirigido a la cima del boleto

Después de que Biden pusiera fin a su candidatura el 21 de julio, rápidamente apoyó a Harris. Y durante las dos primeras semanas de su campaña presidencial de 2024, el entusiasmo entre la base demócrata aumentó, con donaciones en masa, decenas de voluntarios apareciendo en las oficinas locales y los partidarios aumentando tanto en número que los organizadores de eventos tuvieron que cambiar de sede.

La campaña de Harris ahora cree que tiene una oportunidad renovada de competir en Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, estados que Biden había comenzado a abandonar a favor de apuntalar los llamados estados del “muro azul” de Michigan, Wisconsin y Pensilvania.

“El país puede ver a la Kamala Harris que todos conocemos”, dijo Bakari Sellers, quien fue copresidente nacional de su campaña de 2020. “Realmente no permitimos que el país la viera” hace cuatro años. Sellers dijo: “La teníamos envuelta en plástico de burbujas. Lo que la gente está viendo ahora es que ella es real, que tiene talento”.

Sin embargo, los demócratas prevén que la luna de miel política de Harris se acabe y que inevitablemente se la someterá a un escrutinio más estricto por las posiciones de la administración Biden, el estado de la economía y las situaciones volátiles en el extranjero, particularmente en Oriente Medio. Harris tampoco ha respondido a las extensas preguntas de los periodistas ni se ha sentado para una entrevista formal desde que comenzó su campaña.

La campaña de Trump ha estado ansiosa por definir a Harris mientras ella continúa presentándose ante los votantes de todo el país, lanzando un anuncio culpándola por la gran cantidad de cruces ilegales en la frontera sur durante la administración Biden y calificándola de «fracasada. Débil. Peligrosamente liberal».

Los partidarios de la candidata republicana también han tildado de despectiva a Harris de «una contratación que apuesta por la diversidad», mientras que el propio Trump ha protagonizado sus propios ataques raciales desagradables, afirmando erróneamente que Harris en el pasado solo había promovido su herencia india y solo recientemente había resaltado su identidad negra.

Sus comentarios anticipan una temporada de acusaciones racistas y sexistas contra la que sería la primera mujer y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en la presidencia.

“No sabía que ella era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra”, dijo Trump en su discurso ante la convención anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros. “Entonces, no sé, ¿es india o es negra?”.

En su respuesta, Harris lo calificó como “el mismo viejo espectáculo: la división y la falta de respeto” y dijo que los votantes “merecen algo mejor”.

“El pueblo estadounidense merece un líder que diga la verdad, un líder que no responda con hostilidad ni ira cuando se enfrenta a los hechos”, dijo Harris en una reunión de la hermandad Sigma Gamma Rho en Houston. “Merecemos un líder que entienda que nuestras diferencias no nos dividen”.