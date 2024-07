Kamala Harris en pleno equilibrismo político mientras Biden se tambalea

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, que es compañera de fórmula para las elecciones de noviembre de un Joe Biden debilitado y posible candidata si el demócrata se retira de la carrera, lleva días haciendo equilibrismo político.

«La candidata demócrata en 2024 debe ser Kamala Harris», escribe el exdemócrata Tim Ryan en un artículo en Newsweek.

Pero Biden todavía no ha movido ficha.

«Joe Biden es nuestro candidato, derrotamos a Donald Trump una vez y vamos a volver a derrotarlo», declaró ella el martes a CBS News, y afirmó que está «orgullosa» de hacer campaña junto al presidente estadounidense.

Después del desastroso debate de Joe Biden contra Donald Trump el jueves, la demócrata de 59 años salió inmediatamente en su defensa, afirmando que el presidente estadounidense había tenido un «comienzo lento» pero había «terminado con fuerza».

El miércoles, el calendario oficial del presidente indica que almuerza con Kamala Harris, lo que no es muy frecuente, aunque era un ritual semanal cuando él mismo era vicepresidente de Barack Obama.

– «Racismo y sexismo» –

La primera mujer y afroestadounidense y asiática en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos reemplazaría automáticamente al presidente en caso de muerte o incapacidad del demócrata de 81 años.

Pero esto no garantiza su sustitución como candidata a la Casa Blanca si él se retira de la carrera, algo que no tiene intención de hacer por el momento.

«Durante tres años y medio siempre ha existido el rumor de que el candidato demócrata debería ser alguien que no fuera la vicepresidenta» para las elecciones presidenciales, afirma Ange-Marie Hancock, profesora de ciencias políticas en la universidad de Ohio.

Es posible que «una corriente subterránea de racismo y sexismo» esté poniendo obstáculos a Kamala Harris, estimó.

La exfiscal de California ha tenido durante mucho tiempo menos buena prensa que el gobernador de California, Gavin Newsom, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Han corrido ríos de tinta en la prensa estadounidense sobre los errores cometidos al inicio de su mandato, especialmente a nivel diplomático, y sobre las tensiones dentro de sus equipos.

La experta considera, sin embargo, que la situación podría cambiar, en particular porque Kamala Harris recorre desde hace más de dos años los estados más disputados del mapa electoral, sobre todo para promover el derecho al aborto.

Considerada a veces poco convincente como oradora, la vicepresidenta recibió, sin embargo, una acogida a menudo entusiasta en su gira por las universidades, centrada en los establecimientos que acogen a estudiantes procedentes de minorías.

– Sondeo –

El martes, una encuesta difundida por CNN la muestra en mejor posición que Joe Biden, pero no ganaría frente al republicano Donald Trump. Obtiene 45% de intención de voto frente al 47% del expresidente republicano de 78 años.

El presidente Biden sólo obtendría el 43% frente al 49% de su predecesor, el mismo porcentaje que en otro sondeo publicado este miércoles por el New York Times/Siena College.

Si Joe Biden decidiera retirarse la vicepresidenta desempeñaría un papel importante durante la convención demócrata de Chicago en agosto.

En esta hipótesis, por el momento muy en el aire, probablemente no sería la única opción.

La vicepresidenta ya «está muy en el radar del Partido Republicano», según Ange-Marie Hancock.

El millonario de 78 años volvió a difundir este miércoles un montaje de vídeo con las caídas y los momentos de confusión de Joe Biden, que pone en duda su capacidad para pasar «cuatro años más» en la Casa Blanca.

Concluye con la pregunta: «Y sabes quién está esperando detrás de él, ¿verdad?», con imágenes de Kamala Harris riéndose a carcajadas como telón de fondo.