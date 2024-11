Juez niega bloqueo a millonaria «lotería» electoral de Musk

Un juez de Pensilvania se negó el lunes a detener los premios diarios de un millón de dólares que el multimillonario Elon Musk ofrece como incentivo a votantes registrados en los estados en disputa de cara a las elecciones presidenciales del martes en Estados Unidos.

El fiscal de distrito de Filadelfia, el demócrata Larry Krasner, demandó la semana pasada la iniciativa de Musk que busca favorecer al candidato republicano Donald Trump, al calificar los premios como «un esquema ilegal de lotería».

Krasner había pedido que se suspendieran los premios diarios, pero el juez del Tribunal de Causas Comunes Angelo Foglietta se negó luego de sostener una audiencia el lunes con fiscales y con los abogados de Musk, quien no asistió a la diligencia.

Foglietta no explicó de inmediato su decisión, y no hay programadas nuevas entregas de premios en Pensilvania.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX prometió en octubre regalar un millón de dólares diarios hasta el día de las elecciones. Según el sitio web de America PAC, 16 personas, incluidas cuatro en Pensilvania, ya recibieron el premio.

El Departamento de Justicia advirtió a Musk y a su comité de acción política America PAC el mes pasado que el sorteo podría violar la ley federal, que prohíbe pagar a las personas para que se registren para votar.

Musk, de 53 años, ha aportado millones de dólares y tiempo considerable para respaldar a Trump desde que le anunció su apoyo en julio.

Musk, considerado el hombre más rico del mundo, habría donado al menos 118 millones de dólares a su comité de acción política, una organización que recauda fondos para las elecciones.

También compartió tarima con Trump en un mitin en Pensilvania y ha organizado una serie de cabildos abiertos en el estado, considerado bisagra en las elecciones del martes.

Musk, que en otro tiempo apoyaba a Barack Obama y en los últimos años ha adoptado una línea más conservadora, a diario comparte con sus 202 millones de seguidores en X mensajes a favor de Trump, que en ocasiones denigran a su oponente, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.