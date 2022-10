Juez de Nueva York falla a favor de las relaciones simultáneas

El tribunal de desalojo de la ciudad de Nueva York, sede de una decisión histórica sobre relaciones entre personas del mismo sexo mucho antes de Obergefell v Hodges, es ahora la fuente de una opinión legal que se inclina claramente del lado de las uniones poliamorosas.

La decisión se produjo en el caso de West 49th St., LLC v. O’Neill, decidido por la jueza del Tribunal Civil de Nueva York, Karen May Bacdayan, y concluyó que las relaciones poliamorosas tienen derecho al mismo tipo de protección legal que se otorga a las relaciones entre hombre y mujer.

El caso gira en torno a tres personas. Scott Anderson y Markyus O’Neill vivían juntos en un apartamento de la ciudad de Nueva York. Anderson tenía el contrato de arrendamiento, pero estaba casada con otro hombre, Robert Romano, que vivía en otra dirección. Después de la muerte de Anderson, el propietario del edificio sostuvo que O’Neill no tenía derecho a renovar el contrato de arrendamiento ya que solo era un «compañero de cuarto» de Anderson y no «un miembro de la familia no tradicional».

El tribunal concluyó que era necesario celebrar una audiencia sobre si Anderson, Romano y O’Neill tenían una relación simultánea.

Antes de que se legalizara el matrimonio homosexual en cualquier estado, Braschi v. Stahl Assocs. Co. se decidió en 1989 y convirtió a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York en la primera corte de apelaciones estadounidense en reconocer que una relación entre dos personas del mismo sexo tiene derecho a reconocimiento legal.

“Braschi es ampliamente considerado como un catalizador de los desafíos legales y los cambios que se produjeron”, escribió Bacdayan en su opinión. “A fines de 2014, el matrimonio homosexual era legal en 35 estados a través de leyes o acciones judiciales estatales. Obergefell v Hodges (2015), la decisión fundamental de la Corte Suprema que estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho constitucional también fue anunciada como innovadora”.

“Sin embargo”, escribió Bacdayan, “Braschi y su descendencia y Obergefell limitan sus propiedades a las relaciones de dos personas”. Este caso, escribió Bacdayan, “presenta el problema distinto y complejo de las relaciones significativas entre varias personas”.

El juez citó la legislación promulgada desde el advenimiento de las uniones del mismo sexo reconocidas a nivel federal. “En febrero de 2020, la legislatura de Utah aprobó el llamado proyecto de ley Bigamia, que despenaliza el delito al degradarlo de un delito grave a un delito menor. En junio [2020], Somerville, Massachusetts, aprobó una ordenanza que permite que grupos de tres o más personas que «se consideren una familia» sean reconocidos como parejas de hecho. La ciudad vecina de Cambridge hizo lo mismo y aprobó una ordenanza más amplia que reconoce las relaciones entre múltiples socios. La ley ha procedido aún más rápidamente al reconocer que es posible que un niño tenga más de dos padres legales”.

“¿Por qué entonces”, postuló el juez, “excepto por la posibilidad muy real de animosidad mayoritaria implícita, se inserta la limitación de dos personas en la definición de una relación similar a la de una familia con el fin de recibir las mismas protecciones contra el desalojo otorgadas legalmente a relaciones formalizadas o de sangre? ¿Es ‘dos’ una ‘palabra clave’ para la monogamia? ¿Por qué una persona tiene que estar comprometida con otra persona solo en ciertas formas prescritas para disfrutar de estabilidad en la vivienda después de la partida de un ser querido?

El abogado del dueño de la propiedad caracterizó la declaración jurada del acusado O’Neill, afirmando que él mismo era un miembro de la familia no tradicional, como un «cuento de hadas».

El caso vuelve a la corte después de una mayor investigación de la relación de los tres individuos.