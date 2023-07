Juez bloquea norma que limita asilo de migrantes

Un juez federal bloqueó el martes una norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera México-Estados Unidos sin primero haber presentado una solicitud en línea o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron. Pero el juez demoró la entrada en vigor de su fallo con el fin de darle tiempo al gobierno del presidente Joe Biden para presentar una apelación.

La orden del juez Jon Tigar, del distrito norte de California, le quita al gobierno federal una herramienta crucial establecida una vez que expiraron las restricciones relacionadas con la pandemia en mayo pasado. La nueva regla impone límites estrictos a los migrantes que piden asilo, pero incluye espacio para excepciones y no aplica a los menores que viajan sin compañía de un adulto.

“La regla -la cual ha estado en vigor por dos meses- no puede permanecer vigente”, escribió Tigar en su orden, la cual no entrará en vigor durante dos semanas.

En Washington, el Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. La agencia expresó optimismo en que la norma es legal.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que presentaron la demanda contra la regla aplaudieron la decisión del juez.

“La promesa de Estados Unidos es ser un faro de libertad y esperanza, y el gobierno puede y debe hacer mejor las cosas para cumplir con esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e inefectivas que la traicionan”, escribió la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Katrina Eiland, quien presentó los argumentos en el caso.

La ACLU y otros grupos argumentaron que la norma viola una ley federal que protege el derecho al asilo sin importar la manera en que la persona entre en el país. Los organismos señalaron que además obliga a los migrantes a buscar protección en países que no tienen un sistema de asilo y protecciones a los derechos humanos tan sólidos como Estados Unidos. También arguyen que la app CBP One que el gobierno quiere que los migrantes utilicen no tiene citas suficientes ni está disponible en suficientes idiomas.

El gobierno ha argumentado que los sistemas de protección han mejorado en otros de los países por los que los migrantes atraviesan. Pero el juez Tigar, quien fue designado al cargo por el presidente Barack Obama, señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.