Jackson, hermano de Mahomes, es acusado de agresión sexual

Jackson Mahomes, el hermano del quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, estuvo encarcelado brevemente el miércoles por cargos de agresión sexual agravada, a raíz de un presunto altercado en un restaurante en Kansas a finales de febrero.

El joven de 22 años fue acusado el martes en el condado de Johnson, Kansas, por tres cargos de agresión sexual agravada y un cargo de agresión. Fue liberado el miércoles después de pagar una fianza de 100.000 dólares.

Durante una breve comparecencia virtual ante el tribunal, el juez programó la próxima audiencia en línea para el 11 de mayo.

Bajo las condiciones de su fianza, Jackson Mahomes no tiene permitido discutir públicamente su caso.

La causa probable en declaración jurada en el caso no se dio a conocer inmediatamente. Pero The Kansas City Star reportó que la policía confirmó previamente que estaba investigando un incidente que ocurrido el 25 de febrero que involucró a Jackson Mahomes en un restaurante en los suburbios de Kansas City, en Overland Park, Kansas.

El abogado de Jackson Mahomes, Brandan Joseph Davies, dijo en un comunicado que el tribunal les prohibió a él y a su cliente hacer comentarios. Pero dio a conocer un comunicado en marzo, cuando salieron a la luz pública las acusaciones, diciendo que había “evidencia sustancial que refutaba las afirmaciones de la acusadora de Jackson”, reportó The Star.

Aspen Vaughn, la dueña de Aspens Restaurant and Lounge, dijo al periódico a principios de marzo que Jackson Mahomes era amigo de su hijastra. Añadió que el joven había frecuentado el restaurante, donde trabaja su hijastra.

Según Vaughn, Jackson Mahomes había estado ahí más temprano el día de su encuentro, que había sido agradable.

Vaughn dijo que esa misma noche, el joven regresó a Aspens. La sujetó del cuello con suficiente fuerza que le dejó un ligero hematoma mientras hablaban en su oficina sobre un incidente en el que supuestamente él empujó a un miembro del personal de servicio.

La mujer le proporcionó a The Star una foto de un moretón en el cuello y un video que, según dijo, mostraba a Jackson Mahomes agarrándola del cuello y besándola al menos dos veces.

“Me besó a la fuerza de la nada”, dijo, calificando sus acercamientos como desagradables e impactantes y notando que pensaba que estaba intoxicado.

Aspen Vaughn no respondió de inmediato a un mensaje en Facebook y el restaurante no contestó a un recado telefónico en busca de comentarios sobre los cargos.

Los Chiefs se negaron a emitir comentarios, argumentando que se trataba de un asunto personal que involucraba a un familiar de un jugador, pero no a un integrante de la organización. Patrick Mahomes no cuenta con un vocero y no ha comentado nada al respecto en Twitter.