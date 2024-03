Investigan un doble homicidio en un refugio para personas sin hogar

La policía de Denver estaba investigando el domingo un doble homicidio en un antiguo hotel que se utiliza para albergar a personas sin hogar.

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontradas el sábado por la noche alrededor de las 9:20 pm en una de las habitaciones residenciales del refugio, dijo el oficial Kurt Barnes de relaciones con los medios de la policía de Denver.

Barnes no sabía si las víctimas eran residentes y la forma de su muerte no fue revelada de inmediato. No se habían realizado arrestos.

El refugio está dentro de un antiguo hotel DoubleTree en el barrio de Central Park de Denver.

Un grupo sin fines de lucro que ofrece viviendas asequibles adquirió el edificio de 300 habitaciones en noviembre. Se está alquilando como vivienda de transición mientras los funcionarios de la ciudad intentan reducir el número de personas sin hogar en Denver.