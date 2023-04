Investigan hallazgo de 6 vacas muertas y mutiladas en Texas

Seis vacas mutiladas fueron encontradas muertas en diferentes propiedades a lo largo de una carretera de Texas que pasa por tres condados, anunciaron las autoridades esta semana.

Mientras se investigaba la muerte de una vaca de 6 años, se reportaron otros cinco casos similares en el área cercana a College Station que abarca los condados Madison, Brazos y Robertson, dijeron el miércoles funcionarios de la policía del condado Madison en una publicación de Facebook. Se han reportado mutilaciones similares en otras partes de Estados Unidos, y se están realizando gestiones de coordinación entre agencias, informó la policía.

La vaca de 6 años fue encontrada con un “corte recto, limpio, con aparente precisión” que le quitó la piel de un lado de la boca, dijeron las autoridades. La lengua también le había sido extraída, sin derramar sangre. Los ganaderos indicaron que ningún depredador ni ave había escarbado entre los restos, señaló la oficina policial.

Las vacas se encontraron en condiciones similares, pero en dos casos se extrajeron órganos externos adicionales, señaló la policía.

Cada vaca fue mutilada en un lugar diferente y no había indicios de forcejeo, el césped no presentaba alteraciones y no se descubrieron huellas de pisadas ni de neumáticos alrededor de las vacas fallecidas, según la publicación.

Se desconoce la causa de la muerte de las seis vacas.

Las autoridades policiales del condado Madison no respondieron el domingo a una solicitud de comentarios.