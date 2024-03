Investigación de documentos clasificados de Biden se convierte en una batalla de campaña por poderes

Los legisladores convirtieron una audiencia del martes sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden en una batalla por poderes entre el presidente demócrata y el favorito republicano Donald Trump, ya que una transcripción recientemente publicada del testimonio de Biden el otoño pasado mostró que insistió repetidamente nunca tuvo la intención de conservar información clasificada después de dejar la vicepresidencia.

El fiscal especial Robert Hur , que testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se mantuvo firme en las evaluaciones de su informe de 345 páginas que cuestionaba la edad y la competencia mental de Biden, pero no recomendaba cargos penales.

“Lo que escribí es lo que creo que muestra la evidencia y lo que espero que los jurados perciban y crean”, dijo Hur. “No desinfecté mi explicación. Tampoco menosprecié injustamente al presidente”.

La transcripción de horas de entrevistas entre Biden y el fiscal especial publicada el martes proporciona una imagen más estructurada de la investigación que duró aproximadamente un año, llenando algunos de los vacíos dejados por la explicación de los intercambios por parte de Hur y Biden. Pero no había garantía de que la audiencia o la transcripción alteraran las nociones preconcebidas sobre el presidente, el fiscal especial que lo investigó o Trump, particularmente en un año electoral muy reñido.

Si bien Biden insistió en que trataba la información clasificada con seriedad, la transcripción muestra que en ocasiones estaba confuso acerca de las fechas y los detalles y dijo que no estaba familiarizado con el rastro documental de algunos de los documentos confidenciales que manejó.

La audiencia se desarrolló cuando tanto Biden como Trump estaban a punto de reclamar las nominaciones de su partido, y las líneas del partido se calcificaron casi de inmediato sobre qué líder tenía la intención de conservar los documentos clasificados, o más bien, quién los retuvo “voluntariamente” y quién no. ‘t.

Los republicanos argumentaron que Biden estaba recibiendo un visto bueno de su propio Departamento de Justicia y que Trump había sido victimizado injustamente por los fiscales. Los demócratas, por su parte, destacaron la cooperación de Biden en la investigación y la contrastaron fuertemente con el caso penal separado contra Trump, quien se negó a devolver documentos clasificados solicitados por los Archivos Nacionales que tenía en su propiedad de Florida.

Los demócratas comenzaron su cuestionamiento atacando duramente el contraste entre Biden y Trump, centrándose más en el caso penal de este último. El representante Jerry Nadler de Nueva York, el demócrata de mayor rango, preguntó si la voluntad de Biden de cumplir con los investigadores y entregar documentos contribuyó a la decisión de no acusarlo.

«Ese fue un factor en nuestro análisis», dijo Hur.

Y los demócratas enfatizaron, independientemente del comentario de Hur sobre la edad y la memoria de Biden, que el fiscal especial finalmente lo exoneró.

El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, dijo que Biden “ofreció una cooperación completa y sin vacilaciones con la investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia”, en marcado contraste con la conducta de Trump.

Mientras tanto, los republicanos insistieron en que Trump estaba siendo señalado y vilipendiado injustamente, cuestionando cómo los dos casos eran realmente tan diferentes.

El representante Tom McClintock, republicano por California, lo calificó de “doble rasero evidente”.

“Donald Trump está siendo procesado exactamente por el mismo acto que usted documentó que cometió Joe Biden”, le dijo a Hur.

El informe de Hur citó evidencia de que Biden retuvo intencionalmente información altamente clasificada y la compartió con un escritor fantasma, basándose en el audio de las conversaciones entre los dos hombres en las que Biden dijo que acababa de encontrar algunos documentos clasificados en su casa.

Según la transcripción, Biden dijo que no recordaba el intercambio o que en realidad había descubierto algún documento. Dijo que si había discutido algo cuestionable con el escritor fantasma, fue en referencia a un memorando sensible de 20 páginas que le había escrito al entonces presidente Barack Obama en 2009 argumentando contra el aumento de tropas en Afganistán y que quería asegurarse de que no llegara. en publicación.

Hur dijo que era consciente de la necesidad de explicar con gran detalle por qué había decidido no presentar cargos contra el presidente y por qué el caso no cumplía con los estándares de cargos penales. Este tipo de explicaciones son comunes pero normalmente se mantienen confidenciales.

Pero existe una tradición en el Departamento de Justicia de hacer públicos dichos documentos, por lo que mientras Hur estaba trabajando en su informe, casi con certeza habría entendido que el documento iba a ver la luz del día.

«La necesidad de mostrar mi trabajo era especialmente fuerte aquí», dijo Hur. “El fiscal general me había designado para investigar las acciones del jefe del fiscal general, el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Sabía que para que mi decisión fuera creíble no podía simplemente anunciar que no recomendaba cargos penales y dejarlo así. Necesitaba explicar por qué”.

Añadió que “las pruebas y el propio presidente ponen su memoria directamente en duda”.

En sus entrevistas, Biden dijo repetidamente a los fiscales que no sabía cómo terminaron los documentos clasificados en su casa y en la antigua oficina del Centro Penn Biden en Washington .

“No tengo idea”, dijo.

También insistió en que si hubiera sabido que estaban allí, los habría devuelto al gobierno.

El presidente reconoció que guardó intencionalmente sus diarios personales , que según los funcionarios contenían información clasificada. Biden insistió en que eran de su propiedad, afirmación también afirmada por presidentes y vicepresidentes anteriores, y que tenía derecho a conservarlas.

También reconoció que “nunca estuvo tan organizado”, mientras los fiscales lo presionaban sobre por qué algunos de los documentos estaban ubicados en diferentes lugares.

Hur, en su informe, detalló cómo sus conclusiones sobre Biden eran muy diferentes de las del fiscal especial Jack Smith sobre Trump, quien ha sido acusado de retener intencionalmente documentos clasificados.

Trump promocionó el martes como un “gran día en el Congreso por el engaño de los documentos de Biden”, mientras se presentaba a sí mismo como un objetivo injusto. “El Departamento de Justicia le dio a Biden, y prácticamente a todas las demás personas y presidentes, un pase libre”, dijo. “¡¡¡Yo todavía estoy luchando!!!”

Agentes del FBI registraron la propiedad de Trump en Florida en 2022 y retiraron cajas de documentos marcados como clasificados después de que él rechazó múltiples solicitudes de los Archivos Nacionales para devolverlos.

Biden, según admitió él mismo en las entrevistas, ha conservado una variedad tan amplia de fotografías, documentos y artefactos de sus más de 50 años en la vida pública que no puede realizar un seguimiento de todo.

Cuando se le preguntó si la primera dama Jill Biden guardaba sus cosas con las de él, dijo: “Ella no quiere tener nada que ver con mi sistema de archivos”. Añadió, entre risas de los abogados, “ni siquiera es broma”.

La transcripción también ofreció una rara ventana a la mente de un presidente en ejercicio, revelando su humor y sus obsesiones (incluido su amado Corvette y su gran interés en el trabajo de construcción en su casa en Wilmington), así como los rigores de la presidencia y las negociaciones internacionales. crisis.

Biden se sentó por primera vez con Hur durante un momento de crisis, un día después del devastador ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Ingresó al primer día de la entrevista después de hablar por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como parte de una serie de llamadas destinadas a evitar que el ataque desembocara en una confrontación regional más amplia. En múltiples momentos, cuando Hur sugirió una pausa, Biden alentó a los fiscales a continuar y dijo: «Estaré toda la noche si logramos hacer esto».

Biden dijo que dejó en manos de su personal salvaguardar la información clasificada que se le presentaba, y a menudo dejaba montones de papeles en su escritorio para que sus asistentes los clasificaran y aseguraran.

“Nunca le pregunté a nadie”, dijo Biden. Señaló que gran parte de su personal había trabajado con él durante años, hasta el punto de que no necesitaban sus instrucciones. “Simplemente… simplemente se hizo. No sé. No recuerdo quién”.

Hur destacó en su informe la confusión sobre el momento de la muerte del hijo adulto de Biden, Beau, que murió el 30 de mayo de 2015, como un ejemplo de los fallos de memoria del presidente. Pero la transcripción muestra que Hur nunca le preguntó a Biden específicamente sobre su hijo, como había sugerido un Biden visiblemente enojado en comentarios a los periodistas el día en que se publicó el informe.

“¿Cómo diablos se atreve a plantear eso?”, dijo Biden sobre Hur. «Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto suyo».

Pero la transcripción sugiere que el intercambio fue menos revelador sobre la memoria de Biden de lo que Hur dejó entrever, y que el recuerdo de Biden durante sus emotivos comentarios en la Casa Blanca fue incorrecto.

Hur le preguntó a Biden dónde guardaba las cosas en las que estaba “trabajando activamente” mientras vivía en una casa de alquiler en Virginia inmediatamente después de dejar la vicepresidencia en enero de 2017. Y en ese contexto, fue el propio Biden quien sacó a relucir el tema de Beau. enfermedad y muerte mientras hablaba de un libro que había publicado más tarde en 2017 sobre ese momento doloroso.

“¿En qué mes murió Beau?” Biden reflexionó y agregó: “Oh Dios, 30 de mayo”.

Un abogado de la Casa Blanca luego intervino con el año 2015.

“¿Fue en 2015 cuando murió?” Biden volvió a preguntar.

Biden pasó a contar en detalle la historia contenida en su libro, “Prométeme, papá”, sobre cómo su difunto hijo lo había alentado a seguir involucrado en la vida pública después de que terminó la administración Obama.