Influencer de las redes sociales es acusado de unirse al ataque del 6 de enero al Capitolio

Un influencer conservador de las redes sociales ha sido acusado de irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos y pasar una mesa robada por una ventana rota, permitiendo que otros alborotadores la usaran como arma contra la policía, según registros judiciales revelados el lunes.

Isabella Maria DeLuca fue arrestada el viernes pasado en Irvine, California, por cargos de delitos menores, incluido robo de propiedad del gobierno, alteración del orden público y entrada a un área restringida.

DeLuca, que tiene más de 333.000 seguidores en la plataforma antes conocida como Twitter, es un ex pasante del Congreso que trabaja como asociado de medios para el Gold Institute for International Strategy. El perfil de DeLuca en el sitio web del instituto dice que se desempeñó como embajadora de la organización juvenil conservadora Turning Point USA.

DeLuca también realizó prácticas para el exrepresentante estadounidense Lee Zeldin de Nueva York y el representante Paul Gosar de Arizona, ambos republicanos que han apoyado al expresidente Donald Trump.

DeLuca, de 24 años, de Setauket, Nueva York, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios. Los registros judiciales en línea no incluyen ningún abogado que la represente. Un portavoz del Gold Institute for International Strategy dijo que se enteró el lunes de que DeLuca, quien fue contratado en un puesto no remunerado para actualizar la presencia de la organización en las redes sociales, enfrentaba cargos criminales y dijo: «luego de una mayor investigación interna, sentimos que era necesario separar nuestra relación.»

Durante los disturbios del 6 de enero, DeLuca respondió a una publicación en Twitter escribiendo: “¿Contraatacar o dejar que los políticos roben las elecciones? ¡Defiéndete!”

Los videos la capturaron ingresando a una serie de salas de conferencias dentro del Capitolio a través de una ventana rota en la Lower West Terrace. Pasó por una mesa por la ventana y luego volvió a salir por la misma ventana. Una mesa que otro alborotador arrojó a la policía se parecía a la que DeLuca pasó por la ventana, según la declaración jurada de un agente del FBI.

DeLuca publicó sobre los disturbios durante días después del ataque del 6 de enero. Cuando un usuario de Instagram le preguntó por qué apoyaba la irrupción en el Capitolio, ella respondió: «Según la constitución, es nuestra casa».

Varios días después, publicó en las redes sociales que estaba en el Capitolio el 6 de enero y que tenía “sentimientos encontrados”.

“La gente iba al edificio del Capitolio porque esa es Nuestra Casa y allí es donde vamos a presentar nuestras quejas. La gente siente, como yo, que les robaron una elección y que se permitió”, escribió.

Cuando el FBI la interrogó aproximadamente dos semanas después del ataque al Capitolio, DeLuca negó haber ingresado al edificio el 6 de enero, dice la declaración jurada del agente.

Más de 1.300 personas han sido acusadas de delitos relacionados con los disturbios en el Capitolio. Más de 800 de ellos han sido sentenciados, y aproximadamente dos tercios recibieron penas de prisión que van desde unos pocos días hasta 22 años.