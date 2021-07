ICE no detendrá a embarazadas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció el viernes que ya no detendrá, arrestará o tomará en custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración a las personas que se sabe que están embarazadas, en periodo de posparto o amamantando, a menos que su liberación esté prohibida por la ley o existan circunstancias excepcionales.

La decisión recibió elogios de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes políticos, entre ellos la congresista demócrata Lucille Roybal-Allard, representante de California y quien es presidenta del Ssubcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional.

“Es una medida largamente esperada relacionada con esta cuestión crítica”, dijo Royball-Allard. “Como cofundadora y copresidenta del Grupo de Maternidad del Congreso, me ha preocupado mucho el impacto negativo de la detención de inmigrantes en las mujeres embarazadas, posparto y lactantes, y por ello he instado al ICE a tomar medidas para protegerla”, añadió.

«La detención es siempre una fuente de estrés y trauma, y sabemos que el estrés materno y los trastornos del estado de ánimo perinatales pueden conducir a resultados de salud negativos tanto para las madres como para los bebés”, sostuvo la legisladora, refiriéndose a la hipertensión, la diabetes gestacional, el parto prematuro así como la mortalidad y morbilidad materna.

“En particular –enfatizó Royball-Allard-, el ICE no debe detener a personas que no supongan un riesgo de fuga y no representen una amenaza para la seguridad pública o nacional, y este es el caso, en particular, de las madres primerizas y embarazadas».