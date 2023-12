Hunter Biden presiona para que se desestime el caso de armas

Hunter Biden rechazó el lunes los cargos por posesión de armas presentados en su contra, cuestionando el caso en múltiples frentes por considerarlo inconstitucional y políticamente motivado días después de que se le imputaran nuevos cargos fiscales .

Su abogado defensor argumentó que el caso de armas debería desestimarse porque un tribunal de apelaciones determinó que la ley viola la Segunda Enmienda según los nuevos estándares establecidos por la Corte Suprema. Abbe Lowell también sostuvo que los cargos contra Hunter Biden violaban las disposiciones de inmunidad que los fiscales acordaron en un acuerdo de culpabilidad que abandonaron después de que los republicanos lo criticaran como un “acuerdo favorable”.

“Estos cargos no tienen precedentes, son inconstitucionales y violan el acuerdo que el fiscal federal hizo con el señor Biden”, dijo Lowell en un comunicado. «No es así como se supone que debería funcionar una investigación independiente, y estos cargos deberían ser desestimados».

La avalancha de documentos judiciales se produce mientras Hunter Biden enfrenta cargos en dos estados que se dirigen hacia el juicio mientras su padre, el presidente Joe Biden , se postula para la reelección.

Los fiscales, por su parte, han dicho anteriormente que cualquier disposición de inmunidad ya no existe junto con el resto del acuerdo de culpabilidad que implosionó durante el verano. El fiscal especial David Weiss no respondió de inmediato a los otros argumentos de Hunter Biden, que también incluyen la afirmación de que Weiss no fue designado adecuadamente. La fiscalía tiene hasta el 16 de enero para responder.

El acuerdo de declaración de culpabilidad original negociado entre la fiscalía y la defensa contenía disposiciones de inmunidad destinadas a dar “cierre y carácter definitivo” a la investigación y proteger a Hunter Biden de ser acusado de “la misma conducta” si Donald Trump fuera reelegido, dijo su anterior abogado en el tribunal. documentos.

Según el acuerdo, Hunter Biden se habría declarado culpable de delitos fiscales menores y habría evitado un procesamiento completo por un cargo de armas si no se hubiera metido en problemas durante dos años. Se le acusa de tener un arma durante 11 días en 2018, periodo en el que ha reconocido haber consumido drogas. Es ilegal que los “consumidores habituales de drogas” posean armas.

Sin embargo, desde la disolución de ese acuerdo, los fiscales han presentado tres cargos por posesión de armas en Delaware y, la semana pasada, nueve cargos de impuestos en California alegando que planeó evitar pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019.

Los republicanos han dicho que los nuevos cargos muestran que el acuerdo original fue demasiado indulgente. Lowell, sin embargo, argumentó que Weiss “cedió ante la presión política para presentar cargos más severos”.

Los cargos por armas de fuego como los que enfrenta Hunter Biden rara vez se presentan como cargos independientes en delitos no violentos. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones anuló la propia ley, al considerar que las personas no deberían perder su derecho a portar armas únicamente por el uso de drogas en el pasado.

Esa decisión del Quinto Circuito, con sede en Luisiana, se produjo después de que la Corte Suprema estableciera nuevos estándares para las leyes sobre armas en 2022, lo que provocó agitación en el panorama de las leyes sobre armas en el país. El presidente Biden calificó la opinión de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante”.

El fallo del Quinto Circuito no afecta directamente el caso de Hunter Biden ya que se dictó en otra parte del país, pero el tribunal federal de apelaciones que supervisa Delaware ha dictaminado otro fallo según el cual las personas condenadas por delitos no violentos no deberían tener prohibida la posesión de armas de por vida.